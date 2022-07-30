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Житель Марий Эл поджег остановивших его сотрудников ГИБДД, возбуждено дело - РИА Новости, 30.07.2022
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Житель Марий Эл поджег остановивших его сотрудников ГИБДД, возбуждено дело
Житель Марий Эл поджег остановивших его сотрудников ГИБДД, возбуждено дело - РИА Новости, 30.07.2022
Житель Марий Эл поджег остановивших его сотрудников ГИБДД, возбуждено дело
Нетрезвый житель Марий Эл, остановленный сотрудниками ГИБДД в Чувашии, обрызгал полицейских воспламеняющейся жидкостью и поджег их, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:39
2022-07-30T15:39
происшествия
авто
моргаушский район
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
республика марий эл
чувашская республика (чувашия)
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КАЗАНЬ, 30 июл – РИА Новости. Нетрезвый житель Марий Эл, остановленный сотрудниками ГИБДД в Чувашии, обрызгал полицейских воспламеняющейся жидкостью и поджег их, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Чувашии."Предварительного установлено, что 29 июля около 14 часов сотрудник ГИБДД совместно с другим работником полиции в деревне Токшики Моргаушского района остановил автомобиль марки "ВАЗ-2114" под управлением 29-летнего жителя Республики Марий-Эл с признаками опьянения", - говорится в сообщении.По данным ведомства, после отстранения водителя от управления транспортным средством и вызова эвакуатора мужчина взял из багажника своего автомобиля канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, разбрызгал на сотрудников полиции и с помощью зажигалки поджег одежду сотрудника ГИБДД.В результате одежда воспламенилась, один из полицейских получил ожоги более 50% тела. Сотрудник полиции экстренно доставлен в медицинское учреждение.Подозреваемый скрылся и объявлен в розыск.По информации следственного управления СК по Чувашии, по факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Прокурор Чувашии взял на личный контроль расследование данного дело.
https://ria.ru/20220630/narkotiki-1799251735.html
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моргаушский район
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происшествия, авто, моргаушский район, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл, чувашская республика (чувашия)
15:39 30.07.2022
 
Житель Марий Эл поджег остановивших его сотрудников ГИБДД, возбуждено дело

В Чувашии пьяный водитель из Марий Эл поджег остановивших его сотрудников ГИБДД

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник ГИБДД . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 30 июл – РИА Новости. Нетрезвый житель Марий Эл, остановленный сотрудниками ГИБДД в Чувашии, обрызгал полицейских воспламеняющейся жидкостью и поджег их, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Чувашии.
"Предварительного установлено, что 29 июля около 14 часов сотрудник ГИБДД совместно с другим работником полиции в деревне Токшики Моргаушского района остановил автомобиль марки "ВАЗ-2114" под управлением 29-летнего жителя Республики Марий-Эл с признаками опьянения", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, после отстранения водителя от управления транспортным средством и вызова эвакуатора мужчина взял из багажника своего автомобиля канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, разбрызгал на сотрудников полиции и с помощью зажигалки поджег одежду сотрудника ГИБДД.
В результате одежда воспламенилась, один из полицейских получил ожоги более 50% тела. Сотрудник полиции экстренно доставлен в медицинское учреждение.
Подозреваемый скрылся и объявлен в розыск.
По информации следственного управления СК по Чувашии, по факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Прокурор Чувашии взял на личный контроль расследование данного дело.
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ПроисшествияАвтоМоргаушский районГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)Республика Марий ЭлЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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