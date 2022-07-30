https://ria.ru/20220730/obvinenie-1806107352.html

Санду обвинила пророссийские силы в попытке свержения власти в Молдавии

Санду обвинила пророссийские силы в попытке свержения власти в Молдавии - РИА Новости, 30.07.2022

Санду обвинила пророссийские силы в попытке свержения власти в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду в интервью румынским СМИ на фоне недовольства молдаван падением уровня жизни заявила, не приведя никаких доказательств, что... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T17:12

2022-07-30T17:12

2022-07-30T17:12

в мире

молдавия

россия

майя санду

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КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в интервью румынским СМИ на фоне недовольства молдаван падением уровня жизни заявила, не приведя никаких доказательств, что пророссийские силы в республике якобы хотят свергнуть правительство страны."Пророссийские силы, а также все эти криминальные и коррумпированные группы, выступившие единым фронтом с пророссийскими силами, выбрали целью избавиться от этого правительства, остановить процессы реформ, остановить судебную реформу, в частности", - сказала Санду в интервью румынскому порталу Hotnews.При этом она не привела никаких доказательств своим утверждениям.К пророссийским в республике традиционно относят оппозиционные левые партии, в частности, блок коммунистов и социалистов, а также партию "Шор". Эти политформирования выступают за сохранение партнерства с Россией, а также в защиту интересов русскоязычного населения Молдавии.Блок коммунистов и социалистов вместе с присоединившийся к ним партией "Шор" с 18 мая проводит в Молдавии антиправительственные протесты. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Политформирования уже призывали другие оппозиционные силы их поддержать, чтобы добиться отставки правительства и провести досрочные парламентские выборы, тем самым лишив правящую партию преимущества.

https://ria.ru/20220730/sandu-1806057703.html

https://ria.ru/20220705/tseny-1800348448.html

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в мире, молдавия, россия, майя санду