Рейтинг@Mail.ru
Санду обвинила пророссийские силы в попытке свержения власти в Молдавии - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220730/obvinenie-1806107352.html
Санду обвинила пророссийские силы в попытке свержения власти в Молдавии
Санду обвинила пророссийские силы в попытке свержения власти в Молдавии - РИА Новости, 30.07.2022
Санду обвинила пророссийские силы в попытке свержения власти в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду в интервью румынским СМИ на фоне недовольства молдаван падением уровня жизни заявила, не приведя никаких доказательств, что... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T17:12
2022-07-30T17:12
в мире
молдавия
россия
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795582351_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_123f4bf14c81be971137c7b98431c12b.jpg
КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в интервью румынским СМИ на фоне недовольства молдаван падением уровня жизни заявила, не приведя никаких доказательств, что пророссийские силы в республике якобы хотят свергнуть правительство страны."Пророссийские силы, а также все эти криминальные и коррумпированные группы, выступившие единым фронтом с пророссийскими силами, выбрали целью избавиться от этого правительства, остановить процессы реформ, остановить судебную реформу, в частности", - сказала Санду в интервью румынскому порталу Hotnews.При этом она не привела никаких доказательств своим утверждениям.К пророссийским в республике традиционно относят оппозиционные левые партии, в частности, блок коммунистов и социалистов, а также партию "Шор". Эти политформирования выступают за сохранение партнерства с Россией, а также в защиту интересов русскоязычного населения Молдавии.Блок коммунистов и социалистов вместе с присоединившийся к ним партией "Шор" с 18 мая проводит в Молдавии антиправительственные протесты. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Политформирования уже призывали другие оппозиционные силы их поддержать, чтобы добиться отставки правительства и провести досрочные парламентские выборы, тем самым лишив правящую партию преимущества.
https://ria.ru/20220730/sandu-1806057703.html
https://ria.ru/20220705/tseny-1800348448.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795582351_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_88c9e2f00a31c6b33966a40fde3a8aea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, майя санду
17:12 30.07.2022
 
Санду обвинила пророссийские силы в попытке свержения власти в Молдавии

Санду в интервью обвинила пророссийские силы в попытке свержения власти в Молдавии

© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в интервью румынским СМИ на фоне недовольства молдаван падением уровня жизни заявила, не приведя никаких доказательств, что пророссийские силы в республике якобы хотят свергнуть правительство страны.
"Пророссийские силы, а также все эти криминальные и коррумпированные группы, выступившие единым фронтом с пророссийскими силами, выбрали целью избавиться от этого правительства, остановить процессы реформ, остановить судебную реформу, в частности", - сказала Санду в интервью румынскому порталу Hotnews.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
14:36
Додон назвал Санду "молдавским Горбачевым"
При этом она не привела никаких доказательств своим утверждениям.
К пророссийским в республике традиционно относят оппозиционные левые партии, в частности, блок коммунистов и социалистов, а также партию "Шор". Эти политформирования выступают за сохранение партнерства с Россией, а также в защиту интересов русскоязычного населения Молдавии.
Блок коммунистов и социалистов вместе с присоединившийся к ним партией "Шор" с 18 мая проводит в Молдавии антиправительственные протесты. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Политформирования уже призывали другие оппозиционные силы их поддержать, чтобы добиться отставки правительства и провести досрочные парламентские выборы, тем самым лишив правящую партию преимущества.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 12:29
Санду призвала Запад помочь остановить галопирующий рост цен
 
В миреМолдавияРоссияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала