https://ria.ru/20220730/obstrel-1806104619.html

СК возбудил дело из-за обстрела брянского села Ломаковка

СК возбудил дело из-за обстрела брянского села Ломаковка - РИА Новости, 30.07.2022

СК возбудил дело из-за обстрела брянского села Ломаковка

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела села Ломаковка Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T17:04

2022-07-30T17:04

2022-07-30T17:04

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела села Ломаковка Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела села Ломаковка Брянской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что утром 30 июля украинские националисты произвели минометный обстрел территории села Ломаковка Стародубского района Брянской области. В результате обстрела повреждены ангар, здание магазина, здание "Дома культуры" и несколько жилых домов. Жители села не пострадали.Уточняется, что следователи СК России устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления, для привлечения их к ответственности.

https://ria.ru/20220730/ukraina-1806063133.html

брянская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), украина