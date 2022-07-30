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СК возбудил дело из-за обстрела брянского села Ломаковка - РИА Новости, 30.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/obstrel-1806104619.html
СК возбудил дело из-за обстрела брянского села Ломаковка
СК возбудил дело из-за обстрела брянского села Ломаковка - РИА Новости, 30.07.2022
СК возбудил дело из-за обстрела брянского села Ломаковка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела села Ломаковка Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T17:04
2022-07-30T17:04
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела села Ломаковка Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела села Ломаковка Брянской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что утром 30 июля украинские националисты произвели минометный обстрел территории села Ломаковка Стародубского района Брянской области. В результате обстрела повреждены ангар, здание магазина, здание "Дома культуры" и несколько жилых домов. Жители села не пострадали.Уточняется, что следователи СК России устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления, для привлечения их к ответственности.
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брянская область
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происшествия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), украина
17:04 30.07.2022
 
СК возбудил дело из-за обстрела брянского села Ломаковка

СК возбудил уголовное дело из-за обстрела села Ломаковка в Брянской области

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела села Ломаковка Брянской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела села Ломаковка Брянской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что утром 30 июля украинские националисты произвели минометный обстрел территории села Ломаковка Стародубского района Брянской области. В результате обстрела повреждены ангар, здание магазина, здание "Дома культуры" и несколько жилых домов. Жители села не пострадали.
Уточняется, что следователи СК России устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления, для привлечения их к ответственности.
Сотрудники Следственного комитета России в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьСледственный комитет России (СК РФ)Украина
 
 
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