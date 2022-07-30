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Губернатор Брянской области сообщил об обстреле ВСУ села Ломаковка
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле ВСУ села Ломаковка - РИА Новости, 30.07.2022
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле ВСУ села Ломаковка
Украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T07:59
2022-07-30T07:59
2022-07-30T09:14
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."Сегодня утром с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений", — написал он.На месте работают оперативные службы, добавил глава региона.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Так, Ломаковка попала под обстрел 19 июля — тогда обошлось без жертв и пострадавших, но снаряд, разорвавшийся в непосредственной близости от ЛЭП, повредил четыре пролета линий электропередачи. Кроме того, накануне ВСУ обстреляли село Сачковичи в соседнем Климовском районе. Там также получила повреждения линия электропередачи.В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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происшествия, россия, вооруженные силы украины, украина
07:59 30.07.2022 (обновлено: 09:14 30.07.2022)
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле ВСУ села Ломаковка
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Ломаковка