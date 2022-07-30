https://ria.ru/20220730/obmen-1806150523.html

США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией

США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией - РИА Новости, 30.07.2022

США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией

США настаивают на своем предложении по обмену осужденными с Россией и призывают Москву всерьез к нему отнестись, заявил координатор по стратегическим... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T22:31

2022-07-30T22:31

2022-07-30T22:31

россия

сша

виктор бут

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

бриттни грайнер

пол уилан

джон кирби

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США настаивают на своем предложении по обмену осужденными с Россией и призывают Москву всерьез к нему отнестись, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.Накануне телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники сообщил, что РФ якобы запросила у США включить в список на обмен еще одного российского гражданина, помимо Виктора Бута. Согласно информации телеканала, речь идет о россиянине по имени Вадим Красиков."Мы положили на стол очень серьезное предложение, над которым они (РФ) точно должны подумать", - заявил Кирби в интервью CNN.При этом он назвал "несерьезным" возможное включение в список на обмен с РФ второго россиянина.Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил ему в вопросе обмена заключёнными вернуться в режим "тихой дипломатии" - без спекуляций и вбросов.

https://ria.ru/20220729/lavrov-1805984472.html

https://ria.ru/20220727/obmen-1805464308.html

россия

сша

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россия, сша, виктор бут, дмитрий песков (спецпредставитель президента), бриттни грайнер, пол уилан, джон кирби, сергей лавров