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США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией - РИА Новости, 30.07.2022
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США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией
США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией - РИА Новости, 30.07.2022
США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией
США настаивают на своем предложении по обмену осужденными с Россией и призывают Москву всерьез к нему отнестись, заявил координатор по стратегическим... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T22:31
2022-07-30T22:31
россия
сша
виктор бут
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
бриттни грайнер
пол уилан
джон кирби
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США настаивают на своем предложении по обмену осужденными с Россией и призывают Москву всерьез к нему отнестись, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.Накануне телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники сообщил, что РФ якобы запросила у США включить в список на обмен еще одного российского гражданина, помимо Виктора Бута. Согласно информации телеканала, речь идет о россиянине по имени Вадим Красиков."Мы положили на стол очень серьезное предложение, над которым они (РФ) точно должны подумать", - заявил Кирби в интервью CNN.При этом он назвал "несерьезным" возможное включение в список на обмен с РФ второго россиянина.Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил ему в вопросе обмена заключёнными вернуться в режим "тихой дипломатии" - без спекуляций и вбросов.
https://ria.ru/20220729/lavrov-1805984472.html
https://ria.ru/20220727/obmen-1805464308.html
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россия, сша, виктор бут, дмитрий песков (спецпредставитель президента), бриттни грайнер, пол уилан, джон кирби, сергей лавров
22:31 30.07.2022
 
США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией

Кирби: США настаивают на своем предложении по обмену осужденными с Россией

© AP Photo / Susan Walsh Джон Кирби
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. США настаивают на своем предложении по обмену осужденными с Россией и призывают Москву всерьез к нему отнестись, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Накануне телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники сообщил, что РФ якобы запросила у США включить в список на обмен еще одного российского гражданина, помимо Виктора Бута. Согласно информации телеканала, речь идет о россиянине по имени Вадим Красиков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 20:27
Лавров и Блинкен обсудили вопрос обмена заключенных и ситуацию на Украине
"Мы положили на стол очень серьезное предложение, над которым они (РФ) точно должны подумать", - заявил Кирби в интервью CNN.
При этом он назвал "несерьезным" возможное включение в список на обмен с РФ второго россиянина.
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил ему в вопросе обмена заключёнными вернуться в режим "тихой дипломатии" - без спекуляций и вбросов.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 23:43
Белый дом призвал Россию серьезно отнестись к предложению по заключенным
 
РоссияСШАВиктор БутДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Бриттни ГрайнерПол УиланДжон КирбиСергей Лавров
 
 
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