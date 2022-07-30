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Азовское море. Ейск?.. Приморско-Ахтарск?.. А вот выбирайте!

Азовское море. Ейск?.. Приморско-Ахтарск?.. А вот выбирайте! - РИА Новости, 30.07.2022

Азовское море. Ейск?.. Приморско-Ахтарск?.. А вот выбирайте!

Ейск и Приморско-Ахтарск. Два города Азовского побережья, но какие же они разные! Мы не будем их сравнивать. Смотрите сами. Пляжи, достопримечательности и... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T17:56

2022-07-30T17:56

2022-07-30T17:56

туризм

фото

приморско-ахтарск

ейск

азовское море

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Ейск и Приморско-Ахтарск. Два города Азовского побережья, но какие же они разные! Мы не будем их сравнивать. Смотрите сами. Пляжи, достопримечательности и интересные туристические объекты двух городов и их окрестностей – в фоторепортаже РИА Новости.Текст – Карина Ивашко, фото – Михаил ВоскресенскийПриморско-Ахтарск и лабиринты плавнейВ названии города половина слова – славянского происхождения, половина – тюркского. В память о временах, когда этой землей владели турки, которые построили здесь крепость Ахтар-Бахтар. Нынешние жители Приморско-Ахтарска называют город короче – Ахтари.Приморско-Ахтарск – город камерный. Но его мощь – в природном окружении. Ахтарский залив Азовского моря, обширный Бейсугский лиман, 90 тысяч гектаров плавней, озер, каналов и снова лиманов. "Кубанская Венеция"!На море даже в высокий сезон никакого столпотворения. На широких пляжах просторно, а новая реконструированная набережная радует своими "белыми одеждами".Хотя во время вечернего променада здесь весьма оживленно.Некоторые достопримечательности расположены прямо на берегу моря. Почти у его кромки установлен памятник морякам Азовской флотилии – бронекатер №124, который виден с любой точки набережной. Дань памяти героям Великой Отечественный войны.Стойкое внимание отдыхающих привлекают паруса и воздушные змеи серфингистов. Да и они сами. Такое выделывают!"Когда ветер слабый, туристы не особо обращают на нас внимание. Но стоит подняться хорошему ветру, наши начинают гонять с бешеной скоростью, и люди подходят – узнают, можно ли покататься. А мы объясняем, что сначала надо поучиться. Учим всему: виндсерфинг, кайтсерфинг, недавно появился новый вид – виндфойлинг, доска с подводным крылом. Сам сейчас осваиваю. Для каждого снаряда нужен свой диапазон ветра. Азов – очень классное место для морских видов спорта. Потому что здесь часто дует ветер, в отличие от Черного моря, где в летний период с этим сложнее", - говорит основатель клуба "Ахтари-сёрф" Артур Светленко.Море в Приморско-Ахтарске и впрямь выглядит брутально. С ветром даже как-то "северно". А на самом деле – мелкое и теплое. И прогревается уже в мае.Кому море, а кому – плавни с камышом. Богатейшие охотничьи и рыболовные угодья. А можно и на бёрдвотчинг отправиться – понаблюдать за птицами."Везем гостей на лодке, с биноклями, к местам гнездования птиц. Пеликаны, утки, гуси, лебеди, цапли – много птицы. Но чаще, конечно, к нам на рыбалку приезжают. Щука, карась, окунь, тарань, толстолобик, сом – такие фотосессии! И за активными видами отдыха едут. Можно на каяках покататься, на джипах. А в июле-августе на большую плантацию лотосов возим. Ну и попутно устраиваем у себя на базе дегустацию шампанского – у нас территория хорошего вкуса", - подчеркивает управляющий базы отдыха "Абрау-Дюрсо на плавнях".А можно поехать на хутор Садки – оттуда тоже возят на лотосы, на малую плантацию. Интересный хутор: задние дворы домов выходят на воду. Сел на моторку – и рассекай по водному лабиринту из рек, озер, каналов и заливов.И вот они – прекрасные лотосы…Неподалеку от города есть лечебные грязи, в свободном доступе. А рядом – соленое озеро. Намазался, стянуло кожу подсохшей корочкой – иди отмывайся. Во всем нужна мера.Кстати, целебные свойства грязи на участке Ахтарских соленых озер подтверждены бальнеологическим заключением.Еще одна из достопримечательностей Приморско-Ахтарска – старый маяк. Местные жители любят это место. Романтика!Ейск. Компактный семейный курортЕйск – самый северный город Краснодарского края. Расположен на полуострове – у основания Ейской косы. Славится пляжами на выбор: мельче, глубже, песчано-ракушечный или галька, поближе к паркам и скверам или на самой оконечности Ейской косы – город компактный, при желании можно побывать на всех.Ейск очень хорош для отдыха с детьми. Мелкое, равномерно прогретое море и полезные минералы. А еще – множество развлечений. Аттракционы, дельфинарий, океанариум и впечатляющих размеров аквапарк.Ейчане уверены: их Приморская набережная – самая красивая на всем побережье не только Азовского, но и Черноморского побережья. По вечерам здесь задорно, а на закате – романтично. Солнце, сдав трудовую вахту, тоже не прочь искупаться.Утром – снова на пляж. За активными водными видами отдыха – на оконечность Ейской косы, где можно научиться азам виндсерфинга и даже трюкам. Или просто покататься на сапе.А еще здорово отправиться на катере на остров Ейская коса – некогда единое целое с песчаной косой. И остаться там купаться во внутренних озерах с сероводородными грязями. До острова – три километра. Во время путешествия вам расскажут историю возникновения острова, покажут островок Мартынячий, занятый птицами, руины рыбколхоза, где в советские времена разводили бестера – гибрид белуги и стерляди, заброшенные маяки и домик местного робинзона, прожившего на острове 23 года.Ейск – очень зеленый город. Здесь есть где погулять и что посмотреть. По исторической части города водят пешеходные экскурсии, рассказывая о его прошлом и настоящем.Хотите узнать, как Нонна Мордюкова обманула младших братьев и сестер и сбежала поступать во ВГИК?.. И об этом поведают.На средства от курортного сбора аллею по улице Маркса украсили фонарями-музыкантами. Будете в Ейске, попробуйте отыскать среди них скрипача.Один из парков Ейска носит имя знаменитого борца и артиста цирка Ивана Поддубного, который прожил здесь 22 года. На территории парка находится мемориальный музей, памятник русскому богатырю и его могила.Парк культуры и отдыха имени Поддубного – одно из любимых мест ейчан и гостей города.В пригороде Ейска – на косе Долгой (станица Должанская) – раскинулась база отдыха "Казачий берег", где есть всё для автономного отдыха. Размещение – на разные запросы, множество развлечений, детская и взрослая анимания, SPA, боулинг, бильярд и даже цирк. А главное – прекрасные песчано-ракушечные белые пляжи."Длина нашего пляжа – 800 метров, территория курорта – 15 гектаров. Мы можем принять около 580 гостей. В высокий сезон самый дешевый вариант размещения – 2500. Это автокемперы – очень популярные. А далее – номера, домики, двухэтажные коттеджи. Можно и с палаткой встать – за 600 рублей в день, и пользоваться всей инфраструктурой курорта. Есть столовая и несколько кафе. Аниматоры развлекают гостей весь день – с утренней зарядки и йоги – до вечерних программ", - рассказал директор по развитию базы отдыха "Казачий берег" Николай Ряжских.Во время сезона на базе отдыха проходит ряд тематических событий. Ближайший – музыкально-гастрономический фестиваль "Лоза и муза" – состоится с 31 августа по 4 сентября. Главные герои на нем – барды и виноделы. Фестиваль входит в календарную афишу не только курорта, но и всего Ейского района.Подробней в материале "Азовское побережье: косы, заливы, лиманы и километры песчаных пляжей"

приморско-ахтарск

ейск

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

фото, приморско-ахтарск, ейск, азовское море