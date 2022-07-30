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Азовское море. Ейск?.. Приморско-Ахтарск?.. А вот выбирайте! - РИА Новости, 30.07.2022
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Азовское море. Ейск?.. Приморско-Ахтарск?.. А вот выбирайте!
Азовское море. Ейск?.. Приморско-Ахтарск?.. А вот выбирайте! - РИА Новости, 30.07.2022
Азовское море. Ейск?.. Приморско-Ахтарск?.. А вот выбирайте!
Ейск и Приморско-Ахтарск. Два города Азовского побережья, но какие же они разные! Мы не будем их сравнивать. Смотрите сами. Пляжи, достопримечательности и... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T17:56
2022-07-30T17:56
туризм
фото
приморско-ахтарск
ейск
азовское море
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Ейск и Приморско-Ахтарск. Два города Азовского побережья, но какие же они разные! Мы не будем их сравнивать. Смотрите сами. Пляжи, достопримечательности и интересные туристические объекты двух городов и их окрестностей – в фоторепортаже РИА Новости.Текст – Карина Ивашко, фото – Михаил ВоскресенскийПриморско-Ахтарск и лабиринты плавнейВ названии города половина слова – славянского происхождения, половина – тюркского. В память о временах, когда этой землей владели турки, которые построили здесь крепость Ахтар-Бахтар. Нынешние жители Приморско-Ахтарска называют город короче – Ахтари.Приморско-Ахтарск – город камерный. Но его мощь – в природном окружении. Ахтарский залив Азовского моря, обширный Бейсугский лиман, 90 тысяч гектаров плавней, озер, каналов и снова лиманов. "Кубанская Венеция"!На море даже в высокий сезон никакого столпотворения. На широких пляжах просторно, а новая реконструированная набережная радует своими "белыми одеждами".Хотя во время вечернего променада здесь весьма оживленно.Некоторые достопримечательности расположены прямо на берегу моря. Почти у его кромки установлен памятник морякам Азовской флотилии – бронекатер №124, который виден с любой точки набережной. Дань памяти героям Великой Отечественный войны.Стойкое внимание отдыхающих привлекают паруса и воздушные змеи серфингистов. Да и они сами. Такое выделывают!"Когда ветер слабый, туристы не особо обращают на нас внимание. Но стоит подняться хорошему ветру, наши начинают гонять с бешеной скоростью, и люди подходят – узнают, можно ли покататься. А мы объясняем, что сначала надо поучиться. Учим всему: виндсерфинг, кайтсерфинг, недавно появился новый вид – виндфойлинг, доска с подводным крылом. Сам сейчас осваиваю. Для каждого снаряда нужен свой диапазон ветра. Азов – очень классное место для морских видов спорта. Потому что здесь часто дует ветер, в отличие от Черного моря, где в летний период с этим сложнее", - говорит основатель клуба "Ахтари-сёрф" Артур Светленко.Море в Приморско-Ахтарске и впрямь выглядит брутально. С ветром даже как-то "северно". А на самом деле – мелкое и теплое. И прогревается уже в мае.Кому море, а кому – плавни с камышом. Богатейшие охотничьи и рыболовные угодья. А можно и на бёрдвотчинг отправиться – понаблюдать за птицами."Везем гостей на лодке, с биноклями, к местам гнездования птиц. Пеликаны, утки, гуси, лебеди, цапли – много птицы. Но чаще, конечно, к нам на рыбалку приезжают. Щука, карась, окунь, тарань, толстолобик, сом – такие фотосессии! И за активными видами отдыха едут. Можно на каяках покататься, на джипах. А в июле-августе на большую плантацию лотосов возим. Ну и попутно устраиваем у себя на базе дегустацию шампанского – у нас территория хорошего вкуса", - подчеркивает управляющий базы отдыха "Абрау-Дюрсо на плавнях".А можно поехать на хутор Садки – оттуда тоже возят на лотосы, на малую плантацию. Интересный хутор: задние дворы домов выходят на воду. Сел на моторку – и рассекай по водному лабиринту из рек, озер, каналов и заливов.И вот они – прекрасные лотосы…Неподалеку от города есть лечебные грязи, в свободном доступе. А рядом – соленое озеро. Намазался, стянуло кожу подсохшей корочкой – иди отмывайся. Во всем нужна мера.Кстати, целебные свойства грязи на участке Ахтарских соленых озер подтверждены бальнеологическим заключением.Еще одна из достопримечательностей Приморско-Ахтарска – старый маяк. Местные жители любят это место. Романтика!Ейск. Компактный семейный курортЕйск – самый северный город Краснодарского края. Расположен на полуострове – у основания Ейской косы. Славится пляжами на выбор: мельче, глубже, песчано-ракушечный или галька, поближе к паркам и скверам или на самой оконечности Ейской косы – город компактный, при желании можно побывать на всех.Ейск очень хорош для отдыха с детьми. Мелкое, равномерно прогретое море и полезные минералы. А еще – множество развлечений. Аттракционы, дельфинарий, океанариум и впечатляющих размеров аквапарк.Ейчане уверены: их Приморская набережная – самая красивая на всем побережье не только Азовского, но и Черноморского побережья. По вечерам здесь задорно, а на закате – романтично. Солнце, сдав трудовую вахту, тоже не прочь искупаться.Утром – снова на пляж. За активными водными видами отдыха – на оконечность Ейской косы, где можно научиться азам виндсерфинга и даже трюкам. Или просто покататься на сапе.А еще здорово отправиться на катере на остров Ейская коса – некогда единое целое с песчаной косой. И остаться там купаться во внутренних озерах с сероводородными грязями. До острова – три километра. Во время путешествия вам расскажут историю возникновения острова, покажут островок Мартынячий, занятый птицами, руины рыбколхоза, где в советские времена разводили бестера – гибрид белуги и стерляди, заброшенные маяки и домик местного робинзона, прожившего на острове 23 года.Ейск – очень зеленый город. Здесь есть где погулять и что посмотреть. По исторической части города водят пешеходные экскурсии, рассказывая о его прошлом и настоящем.Хотите узнать, как Нонна Мордюкова обманула младших братьев и сестер и сбежала поступать во ВГИК?.. И об этом поведают.На средства от курортного сбора аллею по улице Маркса украсили фонарями-музыкантами. Будете в Ейске, попробуйте отыскать среди них скрипача.Один из парков Ейска носит имя знаменитого борца и артиста цирка Ивана Поддубного, который прожил здесь 22 года. На территории парка находится мемориальный музей, памятник русскому богатырю и его могила.Парк культуры и отдыха имени Поддубного – одно из любимых мест ейчан и гостей города.В пригороде Ейска – на косе Долгой (станица Должанская) – раскинулась база отдыха "Казачий берег", где есть всё для автономного отдыха. Размещение – на разные запросы, множество развлечений, детская и взрослая анимания, SPA, боулинг, бильярд и даже цирк. А главное – прекрасные песчано-ракушечные белые пляжи."Длина нашего пляжа – 800 метров, территория курорта – 15 гектаров. Мы можем принять около 580 гостей. В высокий сезон самый дешевый вариант размещения – 2500. Это автокемперы – очень популярные. А далее – номера, домики, двухэтажные коттеджи. Можно и с палаткой встать – за 600 рублей в день, и пользоваться всей инфраструктурой курорта. Есть столовая и несколько кафе. Аниматоры развлекают гостей весь день – с утренней зарядки и йоги – до вечерних программ", - рассказал директор по развитию базы отдыха "Казачий берег" Николай Ряжских.Во время сезона на базе отдыха проходит ряд тематических событий. Ближайший – музыкально-гастрономический фестиваль "Лоза и муза" – состоится с 31 августа по 4 сентября. Главные герои на нем – барды и виноделы. Фестиваль входит в календарную афишу не только курорта, но и всего Ейского района.Подробней в материале "Азовское побережье: косы, заливы, лиманы и километры песчаных пляжей"
приморско-ахтарск
ейск
азовское море
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
фото, приморско-ахтарск, ейск, азовское море
17:56 30.07.2022
 

Азовское море. Ейск?.. Приморско-Ахтарск?.. А вот выбирайте!

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПриморско-Ахтарск
Приморско-Ахтарск - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
Ейск и Приморско-Ахтарск. Два города Азовского побережья, но какие же они разные! Мы не будем их сравнивать. Смотрите сами. Пляжи, достопримечательности и интересные туристические объекты двух городов и их окрестностей – в фоторепортаже РИА Новости.
Текст – Карина Ивашко, фото – Михаил Воскресенский

Приморско-Ахтарск и лабиринты плавней

В названии города половина слова – славянского происхождения, половина – тюркского. В память о временах, когда этой землей владели турки, которые построили здесь крепость Ахтар-Бахтар. Нынешние жители Приморско-Ахтарска называют город короче – Ахтари.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПляж Приморска-Ахтарска
Пляж Приморска-Ахтарска - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Пляж Приморска-Ахтарска
Приморско-Ахтарск – город камерный. Но его мощь – в природном окружении. Ахтарский залив Азовского моря, обширный Бейсугский лиман, 90 тысяч гектаров плавней, озер, каналов и снова лиманов. "Кубанская Венеция"!
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПутешествие по Кирпильскому лиману
Путешествие по Кирпильскому лиману - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Путешествие по Кирпильскому лиману
На море даже в высокий сезон никакого столпотворения. На широких пляжах просторно, а новая реконструированная набережная радует своими "белыми одеждами".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУлица Набережная, Приморско-Ахтарск
Улица Набережная, Приморско-Ахтарск
1 из 3
Улица Набережная, Приморско-Ахтарск
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУлица Набережная, Приморско-Ахтарск
Улица Набережная, Приморско-Ахтарск
2 из 3
Улица Набережная, Приморско-Ахтарск
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУлица Набережная, Приморско-Ахтарск
Улица Набережная, Приморско-Ахтарск
3 из 3
Улица Набережная, Приморско-Ахтарск
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 3
Улица Набережная, Приморско-Ахтарск
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 3
Улица Набережная, Приморско-Ахтарск
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 3
Улица Набережная, Приморско-Ахтарск
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Хотя во время вечернего променада здесь весьма оживленно.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВечерний променад
Вечерний променад - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вечерний променад
Некоторые достопримечательности расположены прямо на берегу моря. Почти у его кромки установлен памятник морякам Азовской флотилии – бронекатер №124, который виден с любой точки набережной. Дань памяти героям Великой Отечественный войны.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПамятник морякам Азовской флотилии – бронекатер №124
Памятник морякам Азовской флотилии – бронекатер №124 - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Памятник морякам Азовской флотилии – бронекатер №124
Стойкое внимание отдыхающих привлекают паруса и воздушные змеи серфингистов. Да и они сами. Такое выделывают!
"Когда ветер слабый, туристы не особо обращают на нас внимание. Но стоит подняться хорошему ветру, наши начинают гонять с бешеной скоростью, и люди подходят – узнают, можно ли покататься. А мы объясняем, что сначала надо поучиться. Учим всему: виндсерфинг, кайтсерфинг, недавно появился новый вид – виндфойлинг, доска с подводным крылом. Сам сейчас осваиваю. Для каждого снаряда нужен свой диапазон ветра. Азов – очень классное место для морских видов спорта. Потому что здесь часто дует ветер, в отличие от Черного моря, где в летний период с этим сложнее", - говорит основатель клуба "Ахтари-сёрф" Артур Светленко.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛюбители волны и ветра. Клуб "Ахтари-сёрф"
Любители волны и ветра. Клуб Ахтари-сёрф
1 из 4
Любители волны и ветра. Клуб "Ахтари-сёрф"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛюбители волны и ветра. Клуб "Ахтари-сёрф"
Любители волны и ветра. Клуб Ахтари-сёрф
2 из 4
Любители волны и ветра. Клуб "Ахтари-сёрф"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛюбители волны и ветра. Клуб "Ахтари-сёрф"
Любители волны и ветра. Клуб Ахтари-сёрф
3 из 4
Любители волны и ветра. Клуб "Ахтари-сёрф"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛюбители волны и ветра. Клуб "Ахтари-сёрф"
Любители волны и ветра. Клуб Ахтари-сёрф
4 из 4
Любители волны и ветра. Клуб "Ахтари-сёрф"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 4
Любители волны и ветра. Клуб "Ахтари-сёрф"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 4
Любители волны и ветра. Клуб "Ахтари-сёрф"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 4
Любители волны и ветра. Клуб "Ахтари-сёрф"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
4 из 4
Любители волны и ветра. Клуб "Ахтари-сёрф"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Море в Приморско-Ахтарске и впрямь выглядит брутально. С ветром даже как-то "северно". А на самом деле – мелкое и теплое. И прогревается уже в мае.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Волна на Ахтарском лимане Азовского моря
 Волна на Ахтарском лимане Азовского моря - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Волна на Ахтарском лимане Азовского моря
Кому море, а кому – плавни с камышом. Богатейшие охотничьи и рыболовные угодья. А можно и на бёрдвотчинг отправиться – понаблюдать за птицами.
"Везем гостей на лодке, с биноклями, к местам гнездования птиц. Пеликаны, утки, гуси, лебеди, цапли – много птицы. Но чаще, конечно, к нам на рыбалку приезжают. Щука, карась, окунь, тарань, толстолобик, сом – такие фотосессии! И за активными видами отдыха едут. Можно на каяках покататься, на джипах. А в июле-августе на большую плантацию лотосов возим. Ну и попутно устраиваем у себя на базе дегустацию шампанского – у нас территория хорошего вкуса", - подчеркивает управляющий базы отдыха "Абрау-Дюрсо на плавнях".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийБаза отдыха "Арбау-Дюрсо на плавнях", Приморско-Ахтарский район, Кирпильский лиман
База отдыха Арбау-Дюрсо на плавнях, Приморско-Ахтарский район, Кирпильский лиман - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
База отдыха "Арбау-Дюрсо на плавнях", Приморско-Ахтарский район, Кирпильский лиман
А можно поехать на хутор Садки – оттуда тоже возят на лотосы, на малую плантацию. Интересный хутор: задние дворы домов выходят на воду. Сел на моторку – и рассекай по водному лабиринту из рек, озер, каналов и заливов.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗаповедник "Садки", путешествие к лотосам
Заповедник Садки, путешествие к лотосам - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Заповедник "Садки", путешествие к лотосам
И вот они – прекрасные лотосы…
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Лотосы. Заповедник "Садки"
 Лотосы. Заповедник Садки - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Лотосы. Заповедник "Садки"
Неподалеку от города есть лечебные грязи, в свободном доступе. А рядом – соленое озеро. Намазался, стянуло кожу подсохшей корочкой – иди отмывайся. Во всем нужна мера.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУчасток Ахтарских соленых озер, природные грязевые ванны
Участок Ахтарских соленых озер, природные грязевые ванны - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Участок Ахтарских соленых озер, природные грязевые ванны
Кстати, целебные свойства грязи на участке Ахтарских соленых озер подтверждены бальнеологическим заключением.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Любители грязевых ванн
 Любители грязевых ванн
1 из 3
Любители грязевых ванн
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Любители грязевых ванн
 Любители грязевых ванн
2 из 3
Любители грязевых ванн
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Любители грязевых ванн
 Любители грязевых ванн
3 из 3
Любители грязевых ванн
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 3
Любители грязевых ванн
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 3
Любители грязевых ванн
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 3
Любители грязевых ванн
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Еще одна из достопримечательностей Приморско-Ахтарска – старый маяк. Местные жители любят это место. Романтика!
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Заброшенный маяк близ Приморско-Ахтарска
 Заброшенный маяк близ Приморско-Ахтарска - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Заброшенный маяк близ Приморско-Ахтарска

Ейск. Компактный семейный курорт

Ейск – самый северный город Краснодарского края. Расположен на полуострове – у основания Ейской косы. Славится пляжами на выбор: мельче, глубже, песчано-ракушечный или галька, поближе к паркам и скверам или на самой оконечности Ейской косы – город компактный, при желании можно побывать на всех.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЕйские пляжи
Ейские пляжи
1 из 5
Ейские пляжи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЕйские пляжи
Ейские пляжи
2 из 5
Ейские пляжи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЕйские пляжи
Ейские пляжи
3 из 5
Ейские пляжи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЕйские пляжи
Ейские пляжи
4 из 5
Ейские пляжи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЕйские пляжи
Ейские пляжи
5 из 5
Ейские пляжи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 5
Ейские пляжи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 5
Ейские пляжи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 5
Ейские пляжи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
4 из 5
Ейские пляжи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
5 из 5
Ейские пляжи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Ейск очень хорош для отдыха с детьми. Мелкое, равномерно прогретое море и полезные минералы. А еще – множество развлечений. Аттракционы, дельфинарий, океанариум и впечатляющих размеров аквапарк.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОтдых в Ейске
Отдых в Ейске
1 из 3
Отдых в Ейске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОтдых в Ейске
Отдых в Ейске
2 из 3
Отдых в Ейске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОтдых в Ейске
Отдых в Ейске
3 из 3
Отдых в Ейске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 3
Отдых в Ейске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 3
Отдых в Ейске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 3
Отдых в Ейске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Ейчане уверены: их Приморская набережная – самая красивая на всем побережье не только Азовского, но и Черноморского побережья. По вечерам здесь задорно, а на закате – романтично. Солнце, сдав трудовую вахту, тоже не прочь искупаться.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПриморская набережная Ейска
Приморская набережная Ейска
1 из 4
Приморская набережная Ейска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПриморская набережная Ейска
Приморская набережная Ейска
2 из 4
Приморская набережная Ейска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПриморская набережная Ейска
Приморская набережная Ейска
3 из 4
Приморская набережная Ейска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПриморская набережная Ейска
Приморская набережная Ейска
4 из 4
Приморская набережная Ейска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 4
Приморская набережная Ейска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 4
Приморская набережная Ейска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 4
Приморская набережная Ейска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
4 из 4
Приморская набережная Ейска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Утром – снова на пляж. За активными водными видами отдыха – на оконечность Ейской косы, где можно научиться азам виндсерфинга и даже трюкам. Или просто покататься на сапе.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВодные развлечения на оконечности Ейской косы
Водные развлечения на оконечности Ейской косы
1 из 3
Водные развлечения на оконечности Ейской косы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВодные развлечения на оконечности Ейской косы
Водные развлечения на оконечности Ейской косы
2 из 3
Водные развлечения на оконечности Ейской косы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВодные развлечения на оконечности Ейской косы
Водные развлечения на оконечности Ейской косы
3 из 3
Водные развлечения на оконечности Ейской косы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 3
Водные развлечения на оконечности Ейской косы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 3
Водные развлечения на оконечности Ейской косы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 3
Водные развлечения на оконечности Ейской косы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
А еще здорово отправиться на катере на остров Ейская коса – некогда единое целое с песчаной косой. И остаться там купаться во внутренних озерах с сероводородными грязями. До острова – три километра. Во время путешествия вам расскажут историю возникновения острова, покажут островок Мартынячий, занятый птицами, руины рыбколхоза, где в советские времена разводили бестера – гибрид белуги и стерляди, заброшенные маяки и домик местного робинзона, прожившего на острове 23 года.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРыбаки на Ейской косе
Рыбаки на Ейской косе
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Рыбаки на Ейской косе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОстровок Мартынячий на пути к острову Ейская коса
Островок Мартынячий на пути к острову Ейская коса
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Островок Мартынячий на пути к острову Ейская коса
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Морская прогулка на остров Ейская коса с капитаном и экскурсоводом в одном лице
 Морская прогулка на остров Ейская коса с капитаном и экскурсоводом в одном лице
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Морская прогулка на остров Ейская коса с капитаном и экскурсоводом в одном лице
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 3
Рыбаки на Ейской косе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 3
Островок Мартынячий на пути к острову Ейская коса
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 3
Морская прогулка на остров Ейская коса с капитаном и экскурсоводом в одном лице
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Ейск – очень зеленый город. Здесь есть где погулять и что посмотреть. По исторической части города водят пешеходные экскурсии, рассказывая о его прошлом и настоящем.
Хотите узнать, как Нонна Мордюкова обманула младших братьев и сестер и сбежала поступать во ВГИК?.. И об этом поведают.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПешеходная улица Свердлова – ейский "Арбат"
Пешеходная улица Свердлова – ейский Арбат
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Пешеходная улица Свердлова – ейский "Арбат"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПамятник Сергею Бондарчуку – земляку ейчан
Памятник Сергею Бондарчуку – земляку ейчан
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Памятник Сергею Бондарчуку – земляку ейчан
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПамятник Нонне Мордюковой. Школьные годы актрисы прошли в Ейске
Памятник Нонне Мордюковой. Школьные годы актрисы прошли в Ейске
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Памятник Нонне Мордюковой. Школьные годы актрисы прошли в Ейске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пешеходная улица Свердлова – ейский "Арбат"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 3
Памятник Сергею Бондарчуку – земляку ейчан
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 3
Памятник Нонне Мордюковой. Школьные годы актрисы прошли в Ейске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
На средства от курортного сбора аллею по улице Маркса украсили фонарями-музыкантами. Будете в Ейске, попробуйте отыскать среди них скрипача.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАллея с фонарями-музыкантами
Аллея с фонарями-музыкантами - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Аллея с фонарями-музыкантами
Один из парков Ейска носит имя знаменитого борца и артиста цирка Ивана Поддубного, который прожил здесь 22 года. На территории парка находится мемориальный музей, памятник русскому богатырю и его могила.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЭкспозиция Мемориального музея имени Ивана Поддубного
Экспозиция Мемориального музея имени Ивана Поддубного - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Экспозиция Мемориального музея имени Ивана Поддубного
Парк культуры и отдыха имени Поддубного – одно из любимых мест ейчан и гостей города.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Забавы в парке имени Поддубного
 Забавы в парке имени Поддубного - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Забавы в парке имени Поддубного
В пригороде Ейска – на косе Долгой (станица Должанская) – раскинулась база отдыха "Казачий берег", где есть всё для автономного отдыха. Размещение – на разные запросы, множество развлечений, детская и взрослая анимания, SPA, боулинг, бильярд и даже цирк. А главное – прекрасные песчано-ракушечные белые пляжи.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Пляж базы отдыха "Казачий берег"
 Пляж базы отдыха Казачий берег
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Пляж базы отдыха "Казачий берег"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Пляж базы отдыха "Казачий берег"
 Пляж базы отдыха Казачий берег
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Пляж базы отдыха "Казачий берег"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Пляж базы отдыха "Казачий берег"
 Пляж базы отдыха Казачий берег
3 из 3
Пляж базы отдыха "Казачий берег"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 3
Пляж базы отдыха "Казачий берег"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 3
Пляж базы отдыха "Казачий берег"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 3
Пляж базы отдыха "Казачий берег"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
"Длина нашего пляжа – 800 метров, территория курорта – 15 гектаров. Мы можем принять около 580 гостей. В высокий сезон самый дешевый вариант размещения – 2500. Это автокемперы – очень популярные. А далее – номера, домики, двухэтажные коттеджи. Можно и с палаткой встать – за 600 рублей в день, и пользоваться всей инфраструктурой курорта. Есть столовая и несколько кафе. Аниматоры развлекают гостей весь день – с утренней зарядки и йоги – до вечерних программ", - рассказал директор по развитию базы отдыха "Казачий берег" Николай Ряжских.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский Курортники
 Курортники - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Курортники
Во время сезона на базе отдыха проходит ряд тематических событий. Ближайший – музыкально-гастрономический фестиваль "Лоза и муза" – состоится с 31 августа по 4 сентября. Главные герои на нем – барды и виноделы. Фестиваль входит в календарную афишу не только курорта, но и всего Ейского района.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийБаза отдыха "Казачий берег"
База отдыха Казачий берег - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
База отдыха "Казачий берег"
Подробней в материале "Азовское побережье: косы, заливы, лиманы и километры песчаных пляжей"
 
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