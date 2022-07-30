https://ria.ru/20220730/kurgany-1805969624.html

"Следы неизвестного народа". Псковские курганы сильно озадачили археологов

"Следы неизвестного народа". Псковские курганы сильно озадачили археологов - РИА Новости, 30.07.2022

"Следы неизвестного народа". Псковские курганы сильно озадачили археологов

Древние могильники под Псковом — большая загадка для ученых. Специалисты пытаются выяснить, какой народ оставил после себя монументальные гробницы. Одни... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T08:00

2022-07-30T08:00

2022-07-30T08:05

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Древние могильники под Псковом — большая загадка для ученых. Специалисты пытаются выяснить, какой народ оставил после себя монументальные гробницы. Одни полагают, что это были славянские племена. Другие — что постарались задолго до славян. Об этом историческом ребусе — в материале РИА Новости.Костей не соберешьГустые леса северо-запада России уже давно стали для археологов ценным местом. Дело в том, что некогда на обширных территориях современных Псковской, Новгородской и Ленинградской областей процветала цивилизация, о которой науке пока не известно.В литературе ее именуют культурой псковских длинных курганов. Столь необычное название возникло из-за яркого отличительного признака тех мест — погребальных насыпей удлиненной формы. За полтора века археологи раскопали таких несколько сотен.Погребения датируются периодом с V по XI век. Однако кто в них похоронен, не выяснено до сих пор. Все дело в необычном способе захоронения.При вскрытии гробниц ученые не нашли скелетов и черепов. Из земли извлекали лишь глиняные сосуды разной величины. Все доверху заполнены обгоревшими осколками человеческих костей.В середине XX века исследователи поняли, что в этой местности преобладала примитивная кремация. Эта точка зрения доминировала долгие годы.Но совсем недавно выяснилось: захоронения в псковских курганах не так просты, как кажется на первый взгляд.Группа специалистов из Института археологии РАН решила более детально изучить еще не тронутую погребальную насыпь в районе Верхневолжских озер. Урну исследовали с помощью компьютерной томографии. Это позволило увидеть расположение костных останков внутри, их размеры и степень сохранности."Пока фрагменты лежат в сосуде, они находятся на том же месте, куда их поместили при захоронении. Но на них давит земля, поэтому, когда начинаем их извлекать, достаем маленькие кусочки. Благодаря томографии мы смогли увидеть, какими эти кости были в самом начале", — рассказывает ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Мария Добровольская.Новый подход, по ее словам, в корне изменил представления о древних погребениях.Работал мастерОказалось, что в урне были не раздробленные на кусочки, а цельные кости, лежащие в определенном порядке. Ученые обратили внимание на еще одну деталь: все фрагменты одинаково светлого цвета."Это означает, что они равномерно обожжены. Такое возможно лишь при определенном действии, когда происходит высокотемпературное горение, за которым следят и вовремя его останавливают", — поясняет Добровольская.Чтобы воспроизвести такой способ кремации, специалисты Лаборатории контекстуальной антропологии Института археологии РАН провели эксперимент со свиной тушей. Оказалось, добиться равномерного прогорания очень сложно. Необходимо не только правильно сложить костер, но и учитывать скорость горения на разных участках трупа.Кроме того, анализ показал: между ритуалом сожжения и захоронением в урне был временной промежуток. Сосуд засыпали песком, и если бы в него складывали раскаленные кости, то расплавленный песок прилип бы к останкам.Но таких следов нет. Все фрагменты чистые.Это, как полагают участники экспедиции, говорит о том, что остывшие кости переносили очень аккуратно, каждую помещали в сосуд по отдельности, выбирая из погребального костра, стряхивая золу и угольки. В том же кургане нашли еще одно захоронение."Кости в нем были такими же равномерно светлыми и крупными. Сейчас мы понимаем, что в обоих случаях проводили одинаковую церемонию", — отмечает Добровольская.Учитывая эти особенности, подчеркивает она, мы сделали вывод: погребение совершал настоящий мастер.Те или этиНо кто же мог так искусно провести обряд? И какой народ оставил после себя столь сложную культуру погребений?Долгое время в научном сообществе доминировали две точки зрения. Первую сформулировал в 1970-х археолог Валентин Седов. По его мнению, речь идет о миграции славянского населения из бассейна реки Вислы.Таким образом, длинные курганы могли оставить кривичи — восточнославянское племя, населявшее в VIII-XII веках верховья Днепра и Волги.Другая точка зрения, выдвинутая археологом Глебом Лебедевым, гласит: псковская культура принадлежит дославянскому населению северо-западных территорий России. Таковым было племя чудь — предки современных прибалтов и финнов."Однако эти версии, предложенные в XX веке, опирались в основном на артефакты материальной культуры. А делать вывод об этнической принадлежности, исходя из культурных особенностей, неверно. Например, христианство исповедует огромное количество людей, но все они принадлежат разным народностям", — уточняет Мария Добровольская.Сказать что-то определенное по этническому вопросу, добавляет она, пока трудно: "Для этого нужно выделить из костей палео-ДНК, но с кремированными останками это сделать сложно"."ДНК — молекула органическая. В процессе горения она окисливается. А жгли носители псковской культуры очень качественно. Из тех образцов, что мы изучили, вычленить ее невозможно", — поясняет эксперт.Поэтому главный вопрос для археологов пока остается открытым. И специалистам еще предстоит выяснить, кто полтора тысячелетия назад воздвиг монументальные могильники.

https://ria.ru/20220710/svyatilische-1801297256.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, ленинградская область, днепр (город), российская академия наук, аналитика - религия и мировоззрение