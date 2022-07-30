https://ria.ru/20220730/konkurs-1805833636.html
Студенты смогут выиграть бесплатное путешествие
Студенты смогут выиграть бесплатное путешествие - РИА Новости, 30.07.2022
Студенты смогут выиграть бесплатное путешествие
Российские студенты смогут выиграть бесплатное путешествие в конкурсе "Счастливый билет", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T05:56
2022-07-30T05:56
2022-07-30T05:56
туризм
россия
новости - туризм
туризм
туристы
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97366/57/973665792_0:249:4793:2945_1920x0_80_0_0_e32b689928a4c36f605648f22f660f89.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские студенты смогут выиграть бесплатное путешествие в конкурсе "Счастливый билет", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки."Победители отправятся в бесплатное путешествие, которое поможет им в научной деятельности и развитии профессиональных качеств", — рассказали в пресс-службе.Выиграть путевку можно до 31 августа. Платформа сама подберет город для поездки с учетом интересов и специальностей студентов. Всего в конкурсе участвуют более 30 вузов из разных регионов страны, от Крыма до Дальнего Востока. Каждый университет готовит либо свою профориентационную программу, либо тур выходного дня."Для обладателей "Счастливого билета" принимающей стороной будут организованы экскурсии, воркшопы и мастер-классы в сфере экологии, химии, IT, экономики, робототехники, сельского хозяйства, лингвистики, права, биотехнологии", — добавили в министерстве.Уточняется, что в этом году программа молодежного и студенческого туризма была расширена. Помимо классических путешествий в нее включили профориентационный и научный треки. На данный момент на платформе зарегистрировано свыше 22,8 тысячи человек, забронировано почти 4,5 тысячи поездок. Около 600 участников программы уже побывали в Санкт-Петербурге, Иркутске, Калининграде, Владивостоке, Казани, Барнауле, Ставрополе, Москве и других городах.
https://ria.ru/20220728/rosturizm-1805488820.html
https://ria.ru/20220729/otdykh-1805685909.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97366/57/973665792_267:0:4527:3195_1920x0_80_0_0_6a3bfe7e1b7beb7fdc9f0f35eea33a53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости - туризм, туризм, туристы, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Студенты смогут выиграть бесплатное путешествие
Студенты-победители конкурса "Счастливый билет" смогут бесплатно отправиться в путешествие
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские студенты смогут выиграть бесплатное путешествие в конкурсе "Счастливый билет", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
"Победители отправятся в бесплатное путешествие, которое поможет им в научной деятельности и развитии профессиональных качеств", — рассказали в пресс-службе.
Выиграть путевку можно до 31 августа. Платформа сама подберет город для поездки с учетом интересов и специальностей студентов.
Всего в конкурсе участвуют более 30 вузов из разных регионов страны, от Крыма до Дальнего Востока. Каждый университет готовит либо свою профориентационную программу, либо тур выходного дня.
"Для обладателей "Счастливого билета" принимающей стороной будут организованы экскурсии, воркшопы и мастер-классы в сфере экологии, химии, IT, экономики, робототехники, сельского хозяйства, лингвистики, права, биотехнологии", — добавили в министерстве.
Уточняется, что в этом году программа молодежного и студенческого туризма была расширена. Помимо классических путешествий в нее включили профориентационный и научный треки.
На данный момент на платформе
зарегистрировано свыше 22,8 тысячи человек, забронировано почти 4,5 тысячи поездок. Около 600 участников программы уже побывали в Санкт-Петербурге, Иркутске, Калининграде, Владивостоке, Казани, Барнауле, Ставрополе, Москве и других городах.