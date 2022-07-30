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Студенты смогут выиграть бесплатное путешествие - РИА Новости, 30.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220730/konkurs-1805833636.html
Студенты смогут выиграть бесплатное путешествие
Студенты смогут выиграть бесплатное путешествие - РИА Новости, 30.07.2022
Студенты смогут выиграть бесплатное путешествие
Российские студенты смогут выиграть бесплатное путешествие в конкурсе "Счастливый билет", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T05:56
2022-07-30T05:56
туризм
россия
новости - туризм
туризм
туристы
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские студенты смогут выиграть бесплатное путешествие в конкурсе "Счастливый билет", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки."Победители отправятся в бесплатное путешествие, которое поможет им в научной деятельности и развитии профессиональных качеств", — рассказали в пресс-службе.Выиграть путевку можно до 31 августа. Платформа сама подберет город для поездки с учетом интересов и специальностей студентов. Всего в конкурсе участвуют более 30 вузов из разных регионов страны, от Крыма до Дальнего Востока. Каждый университет готовит либо свою профориентационную программу, либо тур выходного дня."Для обладателей "Счастливого билета" принимающей стороной будут организованы экскурсии, воркшопы и мастер-классы в сфере экологии, химии, IT, экономики, робототехники, сельского хозяйства, лингвистики, права, биотехнологии", — добавили в министерстве.Уточняется, что в этом году программа молодежного и студенческого туризма была расширена. Помимо классических путешествий в нее включили профориентационный и научный треки. На данный момент на платформе зарегистрировано свыше 22,8 тысячи человек, забронировано почти 4,5 тысячи поездок. Около 600 участников программы уже побывали в Санкт-Петербурге, Иркутске, Калининграде, Владивостоке, Казани, Барнауле, Ставрополе, Москве и других городах.
https://ria.ru/20220728/rosturizm-1805488820.html
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россия, новости - туризм, туризм, туристы, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
05:56 30.07.2022
 
Студенты смогут выиграть бесплатное путешествие

Студенты-победители конкурса "Счастливый билет" смогут бесплатно отправиться в путешествие

© Fotolia / Minerva Studio Студенты во время отдыха
Студенты во время отдыха - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Fotolia / Minerva Studio
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские студенты смогут выиграть бесплатное путешествие в конкурсе "Счастливый билет", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
"Победители отправятся в бесплатное путешествие, которое поможет им в научной деятельности и развитии профессиональных качеств", — рассказали в пресс-службе.
Выиграть путевку можно до 31 августа. Платформа сама подберет город для поездки с учетом интересов и специальностей студентов.
Всего в конкурсе участвуют более 30 вузов из разных регионов страны, от Крыма до Дальнего Востока. Каждый университет готовит либо свою профориентационную программу, либо тур выходного дня.
"Для обладателей "Счастливого билета" принимающей стороной будут организованы экскурсии, воркшопы и мастер-классы в сфере экологии, химии, IT, экономики, робототехники, сельского хозяйства, лингвистики, права, биотехнологии", — добавили в министерстве.
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Уточняется, что в этом году программа молодежного и студенческого туризма была расширена. Помимо классических путешествий в нее включили профориентационный и научный треки.
На данный момент на платформе зарегистрировано свыше 22,8 тысячи человек, забронировано почти 4,5 тысячи поездок. Около 600 участников программы уже побывали в Санкт-Петербурге, Иркутске, Калининграде, Владивостоке, Казани, Барнауле, Ставрополе, Москве и других городах.
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