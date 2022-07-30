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Си Цзиньпин поручил подготовить армию "новой эпохи" - РИА Новости, 30.07.2022
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Си Цзиньпин поручил подготовить армию "новой эпохи"
Си Цзиньпин поручил подготовить армию "новой эпохи" - РИА Новости, 30.07.2022
Си Цзиньпин поручил подготовить армию "новой эпохи"
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступая на мероприятии, проведенном Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T16:02
2022-07-30T16:02
в мире
си цзиньпин
джо байден
китай
пекин
сша
нэнси пелоси
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступая на мероприятии, проведенном Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), поручил усилить боеспособность вооруженных сил путем подготовки кадров, соответствующих требованиям "новой эпохи", передает агентство "Синьхуа".По словам китайского лидера, это "ключевой фактор для усиления войск".Си Цзиньпин также отметил, что мир вступил в эпоху потрясений и нестабильности, и Пекину нужно учитывать эти изменений при формировании модели национальной безопасности.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предупредил американского лидера об опасности вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: "играющий с огнем непременно обожжет сам себя". Это заявление было сделано в преддверии тура спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, в ходе которого она посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Кроме того высказывались предположения, что она совершит визит на Тайвань.
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в мире, си цзиньпин, джо байден, китай, пекин, сша, нэнси пелоси
16:02 30.07.2022
 
Си Цзиньпин поручил подготовить армию "новой эпохи"

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил создать военные кадры "новой эпохи"

© Selim Chtayti/Pool PhotoПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
© Selim Chtayti/Pool Photo
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступая на мероприятии, проведенном Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), поручил усилить боеспособность вооруженных сил путем подготовки кадров, соответствующих требованиям "новой эпохи", передает агентство "Синьхуа".
По словам китайского лидера, это "ключевой фактор для усиления войск".
"Кадровая стратегия имеет большое значение для реализации цели коммунистической партии по превращению китайской армии в вооруженные силы мирового уровня", — подчеркнул он.
Си Цзиньпин также отметил, что мир вступил в эпоху потрясений и нестабильности, и Пекину нужно учитывать эти изменений при формировании модели национальной безопасности.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предупредил американского лидера об опасности вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: "играющий с огнем непременно обожжет сам себя". Это заявление было сделано в преддверии тура спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, в ходе которого она посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Кроме того высказывались предположения, что она совершит визит на Тайвань.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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GT: визит Пелоси на Тайвань приведет к катастрофе
 
В миреСи ЦзиньпинДжо БайденКитайПекинСШАНэнси Пелоси
 
 
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