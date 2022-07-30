https://ria.ru/20220730/kitay-1806082689.html

Си Цзиньпин поручил подготовить армию "новой эпохи"

Си Цзиньпин поручил подготовить армию "новой эпохи" - РИА Новости, 30.07.2022

Си Цзиньпин поручил подготовить армию "новой эпохи"

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступая на мероприятии, проведенном Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T16:02

2022-07-30T16:02

2022-07-30T16:02

в мире

си цзиньпин

джо байден

китай

пекин

сша

нэнси пелоси

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступая на мероприятии, проведенном Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), поручил усилить боеспособность вооруженных сил путем подготовки кадров, соответствующих требованиям "новой эпохи", передает агентство "Синьхуа".По словам китайского лидера, это "ключевой фактор для усиления войск".Си Цзиньпин также отметил, что мир вступил в эпоху потрясений и нестабильности, и Пекину нужно учитывать эти изменений при формировании модели национальной безопасности.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предупредил американского лидера об опасности вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: "играющий с огнем непременно обожжет сам себя". Это заявление было сделано в преддверии тура спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, в ходе которого она посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Кроме того высказывались предположения, что она совершит визит на Тайвань.

https://ria.ru/20220729/tayvan-1806008518.html

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пекин

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, си цзиньпин, джо байден, китай, пекин, сша, нэнси пелоси