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Суд арестовал учредителя московского хостела, где погибли восемь человек - РИА Новости, 30.07.2022
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Суд арестовал учредителя московского хостела, где погибли восемь человек
Суд арестовал учредителя московского хостела, где погибли восемь человек - РИА Новости, 30.07.2022
Суд арестовал учредителя московского хостела, где погибли восемь человек
Пресненский районный суд Москвы арестовал учредителя хостела, при пожаре в котором погибли восемь человек, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T16:39
2022-07-30T17:53
происшествия
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
москва
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы арестовал учредителя хостела, при пожаре в котором погибли восемь человек, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Суд избрал в отношении 55-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября 2022 года", — говорится в публикации.Позже стало известно, что такую же меру пресечения избрали гендиректору хостела — 24-летней женщине.Арестованным предъявили обвинения по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Прокуратура отмечает, что они достоверно знали, что система противопожарной защиты в их заведении не соответствует требованиям законодательства, но из-за финансовой выгоды продолжали оказывать гражданам услуги по временному размещению.Пожар в хостеле Алма-Атинской улице произошел в ночь на 29 июля. Его жертвами стали восемь человек, еще четверо попали в больницу. Среди основных версий возгорания называется неисправность электрооборудования. В московском главке МЧС заявили, что постояльцы хостела не смогли спастись из-за решеток на окнах, а пожарная сигнализация не сработала. До того в заведении не раз находили нарушения.
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353
60
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60
Реакция арестованного учредителя московского хостела на вопросы журналиста
Пресненский суд арестовал учредителя сгоревшего в Москве хостела, где погибли восемь человек, сообщили в прокуратуре столицы.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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происшествия, пожар в хостеле на юго-востоке москвы, москва
16:39 30.07.2022 (обновлено: 17:53 30.07.2022)
 
Суд арестовал учредителя московского хостела, где погибли восемь человек

Суд арестовал учредителя сгоревшего в Москве хостела, где погибли восемь человек

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у жилого дома на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, при пожаре в котором погибли не менее восьми человек
Сотрудники полиции у жилого дома на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, при пожаре в котором погибли не менее восьми человек - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции у жилого дома на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, при пожаре в котором погибли не менее восьми человек
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы арестовал учредителя хостела, при пожаре в котором погибли восемь человек, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Суд избрал в отношении 55-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября 2022 года", — говорится в публикации.
Позже стало известно, что такую же меру пресечения избрали гендиректору хостела — 24-летней женщине.
Арестованным предъявили обвинения по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Прокуратура отмечает, что они достоверно знали, что система противопожарной защиты в их заведении не соответствует требованиям законодательства, но из-за финансовой выгоды продолжали оказывать гражданам услуги по временному размещению.
Пожар в хостеле Алма-Атинской улице произошел в ночь на 29 июля. Его жертвами стали восемь человек, еще четверо попали в больницу. Среди основных версий возгорания называется неисправность электрооборудования.
В московском главке МЧС заявили, что постояльцы хостела не смогли спастись из-за решеток на окнах, а пожарная сигнализация не сработала. До того в заведении не раз находили нарушения.
Последствия пожара в хостеле на юго-востоке Москвы
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

Пожарные на месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
1 из 8

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы
2 из 8

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
3 из 8

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© АГН "Москва" / Денис Воронин

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
4 из 8

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Решетки на окнах хостела на Алма-Атинской улице, где произошел пожар
5 из 8

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Одна из пострадавших комнат хостела на Алма-Атинской улице, где произошел пожар
6 из 8

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

После пожара возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции у жилого дома на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, в котором произошел пожар
7 из 8

После пожара возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

Выгоревшие квартиры на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, в котором произошел пожар
8 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
2 из 8

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве
3 из 8

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
4 из 8

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
5 из 8

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 8

После пожара возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияПожар в хостеле на юго-востоке МосквыМосква
 
 
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