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Суд арестовал учредителя московского хостела, где погибли восемь человек

Суд арестовал учредителя московского хостела, где погибли восемь человек - РИА Новости, 30.07.2022

Суд арестовал учредителя московского хостела, где погибли восемь человек

Пресненский районный суд Москвы арестовал учредителя хостела, при пожаре в котором погибли восемь человек, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T16:39

2022-07-30T16:39

2022-07-30T17:53

происшествия

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

москва

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы арестовал учредителя хостела, при пожаре в котором погибли восемь человек, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Суд избрал в отношении 55-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября 2022 года", — говорится в публикации.Позже стало известно, что такую же меру пресечения избрали гендиректору хостела — 24-летней женщине.Арестованным предъявили обвинения по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Прокуратура отмечает, что они достоверно знали, что система противопожарной защиты в их заведении не соответствует требованиям законодательства, но из-за финансовой выгоды продолжали оказывать гражданам услуги по временному размещению.Пожар в хостеле Алма-Атинской улице произошел в ночь на 29 июля. Его жертвами стали восемь человек, еще четверо попали в больницу. Среди основных версий возгорания называется неисправность электрооборудования. В московском главке МЧС заявили, что постояльцы хостела не смогли спастись из-за решеток на окнах, а пожарная сигнализация не сработала. До того в заведении не раз находили нарушения.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Реакция арестованного учредителя московского хостела на вопросы журналиста Пресненский суд арестовал учредителя сгоревшего в Москве хостела, где погибли восемь человек, сообщили в прокуратуре столицы. 2022-07-30T16:39 true PT0M19S

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Ольга Фомченкова

происшествия, пожар в хостеле на юго-востоке москвы, москва