https://ria.ru/20220730/ispaniya-1806122917.html

В Испании только каждый четвертый регион начал экономить энергию по плану

В Испании только каждый четвертый регион начал экономить энергию по плану - РИА Новости, 30.07.2022

В Испании только каждый четвертый регион начал экономить энергию по плану

Правительство Испании призывает регионы приложить усилия для снижения потребления электроэнергии, только каждое четвёртое автономное сообщество активировало... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T19:07

2022-07-30T19:07

2022-07-30T19:07

в мире

педро санчес

испания

страна басков

галисия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правительство Испании призывает регионы приложить усилия для снижения потребления электроэнергии, только каждое четвёртое автономное сообщество активировало план для экономии энергии, сообщает газета Pais."Есть достойные случаи, но в целом сообщества тянут время, когда речь идет об энергосбережении… Только каждое четвёртое автономное правительство на данный момент утвердило конкретный план по снижению потребления в общественных зданиях, на предприятиях или в домашних хозяйствах", - отмечает издание.По мнению газеты, наиболее детальный план разработала Страна Басков. В частности, он предполагает поощрение удаленной работы. План по снижению потребления электроэнергии также разработала Галисия. В нем, например, рекомендуется готовить еду в кастрюлях-скороварках и не открывать дверцу духовки.Ранее премьер Испании Педро Санчес призвал министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости - так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров.

https://ria.ru/20220726/gaz-1805090220.html

испания

страна басков

галисия

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в мире, педро санчес, испания, страна басков, галисия