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В Испании только каждый четвертый регион начал экономить энергию по плану - РИА Новости, 30.07.2022
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В Испании только каждый четвертый регион начал экономить энергию по плану
В Испании только каждый четвертый регион начал экономить энергию по плану - РИА Новости, 30.07.2022
В Испании только каждый четвертый регион начал экономить энергию по плану
Правительство Испании призывает регионы приложить усилия для снижения потребления электроэнергии, только каждое четвёртое автономное сообщество активировало... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T19:07
2022-07-30T19:07
в мире
педро санчес
испания
страна басков
галисия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правительство Испании призывает регионы приложить усилия для снижения потребления электроэнергии, только каждое четвёртое автономное сообщество активировало план для экономии энергии, сообщает газета Pais."Есть достойные случаи, но в целом сообщества тянут время, когда речь идет об энергосбережении… Только каждое четвёртое автономное правительство на данный момент утвердило конкретный план по снижению потребления в общественных зданиях, на предприятиях или в домашних хозяйствах", - отмечает издание.По мнению газеты, наиболее детальный план разработала Страна Басков. В частности, он предполагает поощрение удаленной работы. План по снижению потребления электроэнергии также разработала Галисия. В нем, например, рекомендуется готовить еду в кастрюлях-скороварках и не открывать дверцу духовки.Ранее премьер Испании Педро Санчес призвал министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости - так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров.
https://ria.ru/20220726/gaz-1805090220.html
испания
страна басков
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в мире, педро санчес, испания, страна басков, галисия
19:07 30.07.2022
 
В Испании только каждый четвертый регион начал экономить энергию по плану

Pais: только каждый четвертый регион Испании активировал план по энергосбережению

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правительство Испании призывает регионы приложить усилия для снижения потребления электроэнергии, только каждое четвёртое автономное сообщество активировало план для экономии энергии, сообщает газета Pais.
"Есть достойные случаи, но в целом сообщества тянут время, когда речь идет об энергосбережении… Только каждое четвёртое автономное правительство на данный момент утвердило конкретный план по снижению потребления в общественных зданиях, на предприятиях или в домашних хозяйствах", - отмечает издание.
По мнению газеты, наиболее детальный план разработала Страна Басков. В частности, он предполагает поощрение удаленной работы. План по снижению потребления электроэнергии также разработала Галисия. В нем, например, рекомендуется готовить еду в кастрюлях-скороварках и не открывать дверцу духовки.
Ранее премьер Испании Педро Санчес призвал министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости - так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров.
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В миреПедро СанчесИспанияСтрана БасковГалисия
 
 
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