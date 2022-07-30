https://ria.ru/20220730/galstuk-1806123802.html

В Испании раскритиковали идею отказаться от галстуков ради экономии

В Испании раскритиковали идею отказаться от галстуков ради экономии - РИА Новости, 30.07.2022

В Испании раскритиковали идею отказаться от галстуков ради экономии

Испанская ассоциация предпринимателей в сфере торговли текстилем, аксессуарами и кожей (Acotex) раскритиковала призыв премьер-министра Испании Педро Санчеса не... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T19:11

2022-07-30T19:11

2022-07-30T19:15

в мире

испания

педро санчес

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Испанская ассоциация предпринимателей в сфере торговли текстилем, аксессуарами и кожей (Acotex) раскритиковала призыв премьер-министра Испании Педро Санчеса не надевать галстук без необходимости, чтобы сэкономить электроэнергию, заявив, что это вредит отрасли моды, сообщает агентство Europa Press.Ранее премьер Испании призвал министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости - так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров."Недопустимо, что… вместо того, чтобы поддерживать сектор (экономики – ред.), который так сильно пострадал, (правительство – ред.) рекомендует гражданам не носить галстук для экономии энергии", - приводит агентство слова председателя ассоциации Эдуардо Самаколы.По его мнению, подобные рекомендации могут привести к закрытию предприятий и потере рабочих мест.

https://ria.ru/20220730/ispaniya-1806122917.html

испания

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в мире, испания, педро санчес