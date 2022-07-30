15:14 30.07.2022 (обновлено: 15:20 30.07.2022)
Путин в День ВМФ подпишет указ об утверждении Морской доктрины России
Путин 31 июля подпишет указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ
Корабли ВМФ России. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 31 июля подпишет указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-Морского Флота, сообщает пресс-служба Кремля.
"31 июля в День Военно-Морского Флота президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин примет главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Глава Российского государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днем Военно-Морского Флота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятие по традиции состоит из морской, воздушной, наземной и береговой составляющих. В этом году в главном параде ВМФ России примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тысячи военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии. Также парады кораблей также пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия).
"Перед началом парада президент России подпишет Указы об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-Морского Флота России. Церемония пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости", - добавляется в сообщении.