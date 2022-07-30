https://ria.ru/20220730/flot-1806063915.html

Черноморский флот усилили новым патрульным кораблем "Сергей Котов"

Черноморский флот усилили новым патрульным кораблем "Сергей Котов" - РИА Новости, 30.07.2022

Черноморский флот усилили новым патрульным кораблем "Сергей Котов"

Новый патрульный корабль "Сергей Котов" проекта 22160 вошел в состав Черноморского флота, сообщили в пресс-службе флота. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T15:00

2022-07-30T15:00

2022-07-30T15:00

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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Новый патрульный корабль "Сергей Котов" проекта 22160 вошел в состав Черноморского флота, сообщили в пресс-службе флота.Корабль вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской ВМБ Черноморского флота. В ближайшее время экипаж нового корабля начнет отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.ПК "Сергей Котов" построен на Зеленодольском заводе имени Горького и является четвертым серийным кораблем проекта 22160. Это корабль, спроектированный и построенный с применением модульной концепции вооружения. На данный момент три корабля проекта - головной "Василий Быков", первый серийный "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин" - уже несут службу в составе Черноморского флота РФ.Патрульные корабли данного проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Корабли также оснащены самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.Автономность плавания кораблей проекта составляет 60 суток, они способны развивать скорость до 30 узлов, имеют водоизмещение около 1700 тонн, численность экипажа порядка 80 человек. Дальность плавания - до 6000 морских миль.Сергей Котов - контр-адмирал, военный моряк, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Войну прошел на Черноморском флоте, командовал звеном и дивизионом торпедных катеров. Участвовал в обороне Одессы, в обороне Севастополя, в Керченско-Феодосийской десантной операции, в битве за Кавказ, в Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской десантной, Крымской и Ясско-Кишиневской наступательных операциях. Умер в 1999 году, похоронен в Феодосии.

https://ria.ru/20220728/flot-1805505678.html

https://ria.ru/20220616/korabli-1795631702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, севастополь, одесса, черноморский флот вмф россии