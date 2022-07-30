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Черноморский флот усилили новым патрульным кораблем "Сергей Котов" - РИА Новости, 30.07.2022
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Черноморский флот усилили новым патрульным кораблем "Сергей Котов"
Черноморский флот усилили новым патрульным кораблем "Сергей Котов" - РИА Новости, 30.07.2022
Черноморский флот усилили новым патрульным кораблем "Сергей Котов"
Новый патрульный корабль "Сергей Котов" проекта 22160 вошел в состав Черноморского флота, сообщили в пресс-службе флота. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:00
2022-07-30T15:00
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Новый патрульный корабль "Сергей Котов" проекта 22160 вошел в состав Черноморского флота, сообщили в пресс-службе флота.Корабль вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской ВМБ Черноморского флота. В ближайшее время экипаж нового корабля начнет отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.ПК "Сергей Котов" построен на Зеленодольском заводе имени Горького и является четвертым серийным кораблем проекта 22160. Это корабль, спроектированный и построенный с применением модульной концепции вооружения. На данный момент три корабля проекта - головной "Василий Быков", первый серийный "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин" - уже несут службу в составе Черноморского флота РФ.Патрульные корабли данного проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Корабли также оснащены самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.Автономность плавания кораблей проекта составляет 60 суток, они способны развивать скорость до 30 узлов, имеют водоизмещение около 1700 тонн, численность экипажа порядка 80 человек. Дальность плавания - до 6000 морских миль.Сергей Котов - контр-адмирал, военный моряк, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Войну прошел на Черноморском флоте, командовал звеном и дивизионом торпедных катеров. Участвовал в обороне Одессы, в обороне Севастополя, в Керченско-Феодосийской десантной операции, в битве за Кавказ, в Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской десантной, Крымской и Ясско-Кишиневской наступательных операциях. Умер в 1999 году, похоронен в Феодосии.
https://ria.ru/20220728/flot-1805505678.html
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безопасность, россия, севастополь, одесса, черноморский флот вмф россии
15:00 30.07.2022
 
Черноморский флот усилили новым патрульным кораблем "Сергей Котов"

Новый патрульный корабль "Сергей Котов" проекта 22160 вошел в состав Черноморского флота

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Василий Батанов
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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Новый патрульный корабль "Сергей Котов" проекта 22160 вошел в состав Черноморского флота, сообщили в пресс-службе флота.
"В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) прошли торжественные мероприятия по приему в корабельный состав Черноморского флота нового патрульного корабля "Сергей Котов", - говорится в сообщении.
Корабль вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской ВМБ Черноморского флота. В ближайшее время экипаж нового корабля начнет отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.
ПК "Сергей Котов" построен на Зеленодольском заводе имени Горького и является четвертым серийным кораблем проекта 22160. Это корабль, спроектированный и построенный с применением модульной концепции вооружения. На данный момент три корабля проекта - головной "Василий Быков", первый серийный "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин" - уже несут службу в составе Черноморского флота РФ.
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Патрульные корабли данного проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Корабли также оснащены самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.
Автономность плавания кораблей проекта составляет 60 суток, они способны развивать скорость до 30 узлов, имеют водоизмещение около 1700 тонн, численность экипажа порядка 80 человек. Дальность плавания - до 6000 морских миль.
Сергей Котов - контр-адмирал, военный моряк, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Войну прошел на Черноморском флоте, командовал звеном и дивизионом торпедных катеров. Участвовал в обороне Одессы, в обороне Севастополя, в Керченско-Феодосийской десантной операции, в битве за Кавказ, в Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской десантной, Крымской и Ясско-Кишиневской наступательных операциях. Умер в 1999 году, похоронен в Феодосии.
Херсон - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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БезопасностьРоссияСевастопольОдессаЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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