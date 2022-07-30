https://ria.ru/20220730/dtp-1806069181.html
В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 30.07.2022
В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Пять человек пострадали в ДТП при столкновении микроавтобуса с Opel Vectra на мосту Волжской ГЭС в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:23
2022-07-30T15:23
2022-07-30T15:23
происшествия
волгоград
волжская гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП при столкновении микроавтобуса с Opel Vectra на мосту Волжской ГЭС в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в субботу около 10.30 на мосту Волжской ГЭС в Волгограде водитель автобуса Газ-АА64R42 не выдержал дистанцию и врезался во впереди идущий Opel Vectra."За медицинской помощью обратились четыре пассажира маршрутки и водитель Opel Vectra", - сообщили РИА Новости в полиции.
https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волжская гэс
В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на мосту Волжской ГЭС в Волгограде