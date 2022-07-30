Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 30.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220730/dtp-1806069181.html
В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 30.07.2022
В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Пять человек пострадали в ДТП при столкновении микроавтобуса с Opel Vectra на мосту Волжской ГЭС в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:23
2022-07-30T15:23
происшествия
волгоград
волжская гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП при столкновении микроавтобуса с Opel Vectra на мосту Волжской ГЭС в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в субботу около 10.30 на мосту Волжской ГЭС в Волгограде водитель автобуса Газ-АА64R42 не выдержал дистанцию и врезался во впереди идущий Opel Vectra."За медицинской помощью обратились четыре пассажира маршрутки и водитель Opel Vectra", - сообщили РИА Новости в полиции.
https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, волжская гэс
15:23 30.07.2022
 
В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на мосту Волжской ГЭС в Волгограде

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП при столкновении микроавтобуса с Opel Vectra на мосту Волжской ГЭС в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в субботу около 10.30 на мосту Волжской ГЭС в Волгограде водитель автобуса Газ-АА64R42 не выдержал дистанцию и врезался во впереди идущий Opel Vectra.
"За медицинской помощью обратились четыре пассажира маршрутки и водитель Opel Vectra", - сообщили РИА Новости в полиции.
На месте ДТП с двумя рейсовыми пассажирскими автобусами и легковым автомобилем в Липецке - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 15:18
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022 году
 
ПроисшествияВолгоградВолжская ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала