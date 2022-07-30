https://ria.ru/20220730/dtp-1806069181.html

В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 30.07.2022

В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Пять человек пострадали в ДТП при столкновении микроавтобуса с Opel Vectra на мосту Волжской ГЭС в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T15:23

2022-07-30T15:23

2022-07-30T15:23

происшествия

волгоград

волжская гэс

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ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП при столкновении микроавтобуса с Opel Vectra на мосту Волжской ГЭС в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в субботу около 10.30 на мосту Волжской ГЭС в Волгограде водитель автобуса Газ-АА64R42 не выдержал дистанцию и врезался во впереди идущий Opel Vectra."За медицинской помощью обратились четыре пассажира маршрутки и водитель Opel Vectra", - сообщили РИА Новости в полиции.

https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html

волгоград

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград, волжская гэс