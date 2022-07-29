https://ria.ru/20220729/zvonok-1805981000.html

Блинкен обсудил с Лавровым предложение об обмене заключенными

Блинкен обсудил с Лавровым предложение об обмене заключенными - РИА Новости, 29.07.2022

Блинкен обсудил с Лавровым предложение об обмене заключенными

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение об обмене заключенными. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T20:18

2022-07-29T20:18

2022-07-29T20:18

энтони блинкен

сергей лавров

сша

россия

пол уилан

бриттни грайнер

виктор бут

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение об обмене заключенными."Я поговорил с министром Лавровым. У нас был откровенный и прямой разговор. Я настаивал на том, чтобы Кремль принял наше предложение об освобождении Пола Уилана и Бриттни Грайнер", - сказал Блинкен журналистам.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет. Он добавил, что обсуждение подобных тем происходит без информационных вбросов.

https://ria.ru/20220729/predlozheniya-1805981224.html

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энтони блинкен, сергей лавров, сша, россия, пол уилан, бриттни грайнер, виктор бут