Рейтинг@Mail.ru
Блинкен обсудил с Лавровым предложение об обмене заключенными - РИА Новости, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220729/zvonok-1805981000.html
Блинкен обсудил с Лавровым предложение об обмене заключенными
Блинкен обсудил с Лавровым предложение об обмене заключенными - РИА Новости, 29.07.2022
Блинкен обсудил с Лавровым предложение об обмене заключенными
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение об обмене заключенными. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:18
2022-07-29T20:18
энтони блинкен
сергей лавров
сша
россия
пол уилан
бриттни грайнер
виктор бут
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение об обмене заключенными."Я поговорил с министром Лавровым. У нас был откровенный и прямой разговор. Я настаивал на том, чтобы Кремль принял наше предложение об освобождении Пола Уилана и Бриттни Грайнер", - сказал Блинкен журналистам.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет. Он добавил, что обсуждение подобных тем происходит без информационных вбросов.
https://ria.ru/20220729/predlozheniya-1805981224.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_353eee4ede23e4f3ec81e91cbb43076d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энтони блинкен, сергей лавров, сша, россия, пол уилан, бриттни грайнер, виктор бут
20:18 29.07.2022
 
Блинкен обсудил с Лавровым предложение об обмене заключенными

Блинкен провел "открытый и прямолинейный" разговор с Лавровым, обсудил обмен заключенными

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение об обмене заключенными.
"Я поговорил с министром Лавровым. У нас был откровенный и прямой разговор. Я настаивал на том, чтобы Кремль принял наше предложение об освобождении Пола Уилана и Бриттни Грайнер", - сказал Блинкен журналистам.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет. Он добавил, что обсуждение подобных тем происходит без информационных вбросов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 20:07
Белый дом позитивно оценил готовность Лаврова выслушать предложения США
 
Энтони БлинкенСергей ЛавровСШАРоссияПол УиланБриттни ГрайнерВиктор Бут
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала