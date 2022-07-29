https://ria.ru/20220729/zvonok-1805981000.html
Блинкен обсудил с Лавровым предложение об обмене заключенными
Блинкен обсудил с Лавровым предложение об обмене заключенными - РИА Новости, 29.07.2022
Блинкен обсудил с Лавровым предложение об обмене заключенными
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение об обмене заключенными. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:18
2022-07-29T20:18
2022-07-29T20:18
энтони блинкен
сергей лавров
сша
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пол уилан
бриттни грайнер
виктор бут
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение об обмене заключенными."Я поговорил с министром Лавровым. У нас был откровенный и прямой разговор. Я настаивал на том, чтобы Кремль принял наше предложение об освобождении Пола Уилана и Бриттни Грайнер", - сказал Блинкен журналистам.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет. Он добавил, что обсуждение подобных тем происходит без информационных вбросов.
https://ria.ru/20220729/predlozheniya-1805981224.html
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энтони блинкен, сергей лавров, сша, россия, пол уилан, бриттни грайнер, виктор бут
Блинкен обсудил с Лавровым предложение об обмене заключенными
Блинкен провел "открытый и прямолинейный" разговор с Лавровым, обсудил обмен заключенными
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение об обмене заключенными.
"Я поговорил с министром Лавровым. У нас был откровенный и прямой разговор. Я настаивал на том, чтобы Кремль принял наше предложение об освобождении Пола Уилана и Бриттни Грайнер", - сказал Блинкен журналистам.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет. Он добавил, что обсуждение подобных тем происходит без информационных вбросов.