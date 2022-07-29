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Темрезов: ввод жилья в КЧР достиг максимума за последние 20 лет - РИА Новости, 29.07.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
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Темрезов: ввод жилья в КЧР достиг максимума за последние 20 лет
Темрезов: ввод жилья в КЧР достиг максимума за последние 20 лет - РИА Новости, 29.07.2022
Темрезов: ввод жилья в КЧР достиг максимума за последние 20 лет
Темпы ввода жилья в Карачаево-Черкесии достиг максимума за последние 20 лет, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:00
2022-07-29T20:00
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
рашид темрезов
общество
жилье
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ЧЕКРЕССК, 29 июл — РИА Новости. Темпы ввода жилья в Карачаево-Черкесии достиг максимума за последние 20 лет, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Большая доля интенсивного строительства приходится на республиканский центр, в котором активно строится два новых микрорайона с развитой инфраструктурой.Он отметил, что положительная динамика фиксируется и в текущем году. За первое полугодие введено в эксплуатацию жилья почти на 40% выше, чем за аналогичный период прошлого года – 5 многоквартирных и 574 индивидуальных жилых домов.По словам главы региона, к концу 2022 года планируется ввести порядка 236 тысяч квадратных метров жилья.
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карачаево-черкесская республика (кчр), рашид темрезов, общество, жилье
20:00 29.07.2022
 

Темрезов: ввод жилья в КЧР достиг максимума за последние 20 лет

© Фото : управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской РеспубликиМногоквартирный дом в Карачаево-Черкесской Республике
Многоквартирный дом в Карачаево-Черкесской Республике - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики
Многоквартирный дом в Карачаево-Черкесской Республике
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ЧЕКРЕССК, 29 июл — РИА Новости. Темпы ввода жилья в Карачаево-Черкесии достиг максимума за последние 20 лет, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Большая доля интенсивного строительства приходится на республиканский центр, в котором активно строится два новых микрорайона с развитой инфраструктурой.
"В прошлом году в КЧР введено в эксплуатацию свыше 235 тысяч квадратных метров жилья. Это пять многоэтажных домов и более 1300 индивидуальных жилых домов, что на 54% выше показателей предыдущего 2020 года", - сообщил Темрезов.
Он отметил, что положительная динамика фиксируется и в текущем году. За первое полугодие введено в эксплуатацию жилья почти на 40% выше, чем за аналогичный период прошлого года – 5 многоквартирных и 574 индивидуальных жилых домов.
По словам главы региона, к концу 2022 года планируется ввести порядка 236 тысяч квадратных метров жилья.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Рашид ТемрезовОбществоЖилье
 
 
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