https://ria.ru/20220729/zhile-1805978251.html

Темрезов: ввод жилья в КЧР достиг максимума за последние 20 лет

Темрезов: ввод жилья в КЧР достиг максимума за последние 20 лет - РИА Новости, 29.07.2022

Темрезов: ввод жилья в КЧР достиг максимума за последние 20 лет

Темпы ввода жилья в Карачаево-Черкесии достиг максимума за последние 20 лет, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T20:00

2022-07-29T20:00

2022-07-29T20:00

карачаево-черкесская республика

карачаево-черкесская республика (кчр)

рашид темрезов

общество

жилье

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ЧЕКРЕССК, 29 июл — РИА Новости. Темпы ввода жилья в Карачаево-Черкесии достиг максимума за последние 20 лет, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Большая доля интенсивного строительства приходится на республиканский центр, в котором активно строится два новых микрорайона с развитой инфраструктурой.Он отметил, что положительная динамика фиксируется и в текущем году. За первое полугодие введено в эксплуатацию жилья почти на 40% выше, чем за аналогичный период прошлого года – 5 многоквартирных и 574 индивидуальных жилых домов.По словам главы региона, к концу 2022 года планируется ввести порядка 236 тысяч квадратных метров жилья.

https://ria.ru/20220725/poliklinika-1804798130.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

карачаево-черкесская республика (кчр), рашид темрезов, общество, жилье