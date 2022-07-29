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Новосибирские хирурги спасли девочку с редким "вывихом головы" после ДТП - РИА Новости, 29.07.2022
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Новосибирские хирурги спасли девочку с редким "вывихом головы" после ДТП
Новосибирские хирурги спасли девочку с редким "вывихом головы" после ДТП - РИА Новости, 29.07.2022
Новосибирские хирурги спасли девочку с редким "вывихом головы" после ДТП
Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Цивьяна (НИИТО), выполнив сложную операцию, спасли жизнь девятилетней девочке со смертельно... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:33
2022-07-29T14:51
хорошие новости
происшествия
здоровье - общество
новосибирская область
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Цивьяна (НИИТО), выполнив сложную операцию, спасли жизнь девятилетней девочке со смертельно опасной и крайне редкой травмой шеи - условным "вывихом головы", сообщает институт.Девочка из Свердловской области с семьей 16 июня этого года попала в автомобильную аварию неподалеку от города Искитима Новосибирской области – в их машину на большой скорости въехал другой автомобиль. У девятилетней пассажирки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и повреждение позвоночника в области шеи."Разрыв стабилизирующих связок между затылком и первым, вторым шейными позвонками очень опасен: пациент погибает либо сразу в момент травмы от повреждения жизненно важных центров - дыхательного и сосудо-двигательного, расположенных в продолговатом мозге, либо позже - от возникших осложнений. Невыполненная в ранние сроки операция, направленная на стабилизацию затылочно-шейного отдела, может привести к фатальному исходу", - рассказал спинальный хирург НИИТО Алексей Ластевский.Он пояснил, что девочка получила очень редкую травму, описанную в медицинской литературе как атланто-окципитальная дислокация, то есть травматический отрыв затылочной кости и первого позвонка-атланта. Это условный "вывих головы".С 1965 года опубликовано всего 56 полноценных исследований, посвященных этой травме, причем всего три публикации в мире - первого уровня доказательности. За период с 1965 года в публикациях описано всего 135 выживших пациентов с этим диагнозом. То есть ранее пациенты (в основном пострадавшие в ДТП) чаще всего погибали в связи с проблемами диагностики и интерпретации повреждений, применением неэффективных технологий лечения.Операция, проходившая 19 июля в НИИТО, состояла из нескольких этапов. Сначала необходимо было вернуть поврежденные сегменты в исходное состояние, а затем зафиксировать шейные позвонки и череп с помощью металлической конструкции и создать условия для срастания костей. Операция прошла успешно.В настоящее время девочку выписали, она идет на поправку. Специальный воротник позволяет ограничить движения шеи, чтобы создать благоприятные условия для формирования костного блока между затылком и верхними шейными позвонками. После воротник можно будет снять, и ребенок вернется к обычной жизни.
https://ria.ru/20220726/ruka-1804971772.html
https://ria.ru/20220712/rebenok-1801881323.html
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происшествия, здоровье - общество, новосибирская область, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
14:33 29.07.2022 (обновлено: 14:51 29.07.2022)
 
Новосибирские хирурги спасли девочку с редким "вывихом головы" после ДТП

Новосибирские хирурги спасли девочку, получившую в ДТП "вывих головы"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Хирурги во время операции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 29 июл – РИА Новости. Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Цивьяна (НИИТО), выполнив сложную операцию, спасли жизнь девятилетней девочке со смертельно опасной и крайне редкой травмой шеи - условным "вывихом головы", сообщает институт.
Девочка из Свердловской области с семьей 16 июня этого года попала в автомобильную аварию неподалеку от города Искитима Новосибирской области – в их машину на большой скорости въехал другой автомобиль. У девятилетней пассажирки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и повреждение позвоночника в области шеи.
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"Разрыв стабилизирующих связок между затылком и первым, вторым шейными позвонками очень опасен: пациент погибает либо сразу в момент травмы от повреждения жизненно важных центров - дыхательного и сосудо-двигательного, расположенных в продолговатом мозге, либо позже - от возникших осложнений. Невыполненная в ранние сроки операция, направленная на стабилизацию затылочно-шейного отдела, может привести к фатальному исходу", - рассказал спинальный хирург НИИТО Алексей Ластевский.
Он пояснил, что девочка получила очень редкую травму, описанную в медицинской литературе как атланто-окципитальная дислокация, то есть травматический отрыв затылочной кости и первого позвонка-атланта. Это условный "вывих головы".
С 1965 года опубликовано всего 56 полноценных исследований, посвященных этой травме, причем всего три публикации в мире - первого уровня доказательности. За период с 1965 года в публикациях описано всего 135 выживших пациентов с этим диагнозом. То есть ранее пациенты (в основном пострадавшие в ДТП) чаще всего погибали в связи с проблемами диагностики и интерпретации повреждений, применением неэффективных технологий лечения.
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Операция, проходившая 19 июля в НИИТО, состояла из нескольких этапов. Сначала необходимо было вернуть поврежденные сегменты в исходное состояние, а затем зафиксировать шейные позвонки и череп с помощью металлической конструкции и создать условия для срастания костей. Операция прошла успешно.
В настоящее время девочку выписали, она идет на поправку. Специальный воротник позволяет ограничить движения шеи, чтобы создать благоприятные условия для формирования костного блока между затылком и верхними шейными позвонками. После воротник можно будет снять, и ребенок вернется к обычной жизни.
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