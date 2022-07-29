https://ria.ru/20220729/voda-1805909608.html

В двух британских графствах запретили полив из шлангов для экономии воды

В двух британских графствах запретили полив из шлангов для экономии воды - РИА Новости, 29.07.2022

В двух британских графствах запретили полив из шлангов для экономии воды

В британских графствах Гэмпшир и Айл-оф-Уайт вводят временный запрет на использование шлангов для полива с целью экономии воды из-за засухи, вызванной... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:36

2022-07-29T16:36

2022-07-29T16:36

в мире

великобритания

вода

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В британских графствах Гэмпшир и Айл-оф-Уайт вводят временный запрет на использование шлангов для полива с целью экономии воды из-за засухи, вызванной аномальной жарой, говорится в пресс-релизе частной коммунальной компании Southern Water, опубликованном в пятницу на её сайте."Речной сток примерно на 25% меньше, чем нормальный июльский показатель, что равнозначно потере воды, которой хватило бы на более чем 25 миллионов ванн… Использование водопроводных шлангов для полива садов или мытья машин будет запрещено, декоративные пруды и бассейны также не должны заполняться", - говорится в документе.Запрет вступит в силу 5 августа, отмечается в заявлении.На прошлой неделе Великобритания столкнулась с аномальной жарой. В прошлый вторник температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов. В частности, сообщалось, что загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой авиабазы ВВС Британии "Крануэлл" в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы.Кроме того, пожарные расчеты потушили более 50 очагов возгораний на востоке Англии, где несколько недель не было дождей. От жары также начал плавиться асфальт на одной из главных дорог.Мэр Лондона Садик Хан назвал ситуацию с пожарами в городе критической на фоне аномальной жары и сообщил, что за прошедшие сутки в результате пожаров в Лондоне было разрушено 41 домовладение. В связи с участившимися случаями пожаров в Лондоне пожарная служба города объявила чрезвычайную ситуацию.

https://ria.ru/20220728/garmaniya-1805558545.html

https://ria.ru/20220728/varshava-1805502456.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, великобритания, вода