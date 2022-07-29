https://ria.ru/20220729/vmf-1805835307.html
Путин примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Петербурге
Путин примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Петербурге - РИА Новости, 29.07.2022
Путин примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 31 июля, примет участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ РФ, об этом во время общения с... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:03
2022-07-29T13:03
2022-07-29T13:04
безопасность
санкт-петербург
владимир путин
дмитрий песков
вмф рф
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 31 июля, примет участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ РФ, об этом во время общения с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В воскресенье президент будет в Санкт-Петербурге. День военно-морского флота - важный праздник", - сказал Песков, отметив, что Путин примет участие в Кронштадтском рейде и выступит с речью в рамках главного военно-морского парада. "Поэтому день будет насыщенный", - добавил Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, вмф рф
13:03 29.07.2022 (обновлено: 13:04 29.07.2022)
Путин примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Петербурге
Президент Путин в воскресенье примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Петербурге