https://ria.ru/20220729/vmf-1805835307.html

Путин примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Петербурге

Путин примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Петербурге - РИА Новости, 29.07.2022

Путин примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 31 июля, примет участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ РФ, об этом во время общения с... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:03

2022-07-29T13:03

2022-07-29T13:04

безопасность

санкт-петербург

владимир путин

дмитрий песков

вмф рф

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 31 июля, примет участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ РФ, об этом во время общения с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В воскресенье президент будет в Санкт-Петербурге. День военно-морского флота - важный праздник", - сказал Песков, отметив, что Путин примет участие в Кронштадтском рейде и выступит с речью в рамках главного военно-морского парада. "Поэтому день будет насыщенный", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220727/opera-1805359090.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, вмф рф