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Путин примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Петербурге - РИА Новости, 29.07.2022
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Путин примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Петербурге
Путин примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Петербурге - РИА Новости, 29.07.2022
Путин примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 31 июля, примет участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ РФ, об этом во время общения с... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:03
2022-07-29T13:04
безопасность
санкт-петербург
владимир путин
дмитрий песков
вмф рф
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 31 июля, примет участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ РФ, об этом во время общения с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В воскресенье президент будет в Санкт-Петербурге. День военно-морского флота - важный праздник", - сказал Песков, отметив, что Путин примет участие в Кронштадтском рейде и выступит с речью в рамках главного военно-морского парада. "Поэтому день будет насыщенный", - добавил Песков.
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безопасность, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, вмф рф
13:03 29.07.2022 (обновлено: 13:04 29.07.2022)
 
Путин примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Петербурге

Президент Путин в воскресенье примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМФ в Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКорабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня военно-морского флота в Кронштадте
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня военно-морского флота в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня военно-морского флота в Кронштадте. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 31 июля, примет участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ РФ, об этом во время общения с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В воскресенье президент будет в Санкт-Петербурге. День военно-морского флота - важный праздник", - сказал Песков, отметив, что Путин примет участие в Кронштадтском рейде и выступит с речью в рамках главного военно-морского парада. "Поэтому день будет насыщенный", - добавил Песков.
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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БезопасностьСанкт-ПетербургВладимир ПутинДмитрий ПесковВМФ РФ
 
 
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