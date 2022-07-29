https://ria.ru/20220729/vinodelnya-1805959171.html

Под Анапой открыли винодельню "Скалистый берег"

Под Анапой открыли винодельню "Скалистый берег" - РИА Новости, 29.07.2022

Под Анапой открыли винодельню "Скалистый берег"

Под Анапой - курортным городом Краснодарского края – открыта винодельня "Скалистый берег", власти Краснодарского края считают важнейшей задачей развитие... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T18:36

2022-07-29T18:36

2022-07-29T18:37

краснодарский край

вениамин кондратьев

туризм

виноделие

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Под Анапой - курортным городом Краснодарского края – открыта винодельня "Скалистый берег", власти Краснодарского края считают важнейшей задачей развитие виноделия и виноградарства в регионе."Конечно, для региона важнейшей задачей в настоящее время является развитие виноделия и виноградарства. Сегодня семимильными шагами идут закладки виноградников с новыми сортами, в том числе с автохтонными, которые использовали еще наши предки. Принят новый закон, благодаря которому появятся сотни гектаров виноградников и новые винодельни. Виноделие становится одной из важнейших отраслей Краснодарского края, благодаря которой развиваются сопутствующие сферы экономики, например, агротуризм, растут налоговые поступления", - сказала на церемонии открытия предприятия заместитель губернатора Краснодарского края по вопросам агропромышленного комплекса Андрей Коробка. Его слова приводит сайт администрации Краснодарского края.Винодельня Cote Rocheuse ("Скалистый берег") является номинантом премии международного портала об архитектуре ArchDaily - Building of the Year 2021/"Здание года 2021" в категории "промышленная архитектура", а в 2022 году вошла в ТОП-100 лучших архитектурных сооружений по версии журнала "Проект Россия".Общая территория винодельни 98,5 га, но только 30,4 га заняты под виноградники. Остальная часть – это охраняемый лесной массив со своим ландшафтом и микроклиматом. Благодаря расположению, высоте от 150 до 250 метров над уровнем моря и особенностям терруара, на виноградниках "Скалистого берега" успешно выращивают 8 сортов винограда – Шардоне, Рислинг, Совиньон Блан, Пино Нуар, Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран и автохтонный сорт Красностоп Золотовский.По словам директора по производству Ирины Яковенко, наши основные цели – "производить красивые вина, отображающие наш терруар, и сорта винограда, используемые для их производства"."Важно сохранить и приумножить то, что даёт нам земля", - сказала Яковенко"Скалистый берег" поддерживает ФГБУ Заповедник "Утриш", находящийся в непосредственной близости к винодельне.В дальнейшем винодельня, как новый объект энотуризма региона, предложит посетителям два экскурсионных тура.По данным губернатора области, в прошлом году в крае было собрано более 200 тысяч тонн винограда, и власти региона рассчитывают, что в текущем году результат будет не хуже.В 2021 году на Кубани произвели 20 миллионов дал винодельческой продукции. Удельный вес края в общероссийском производстве вина составляет 42%, шампанского – 43%.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в июне заявил, что сейчас на Кубани более 79 тысяч гектаров виноградопригодной земли, из них более 50 тысяч еще свободны. При их освоении сбор винограда можно увеличить втрое, а производство винодельческой продукции – минимум вдвое. "Также необходимо создавать автохтонные сорта. У кубанского вина должен быть собственный почерк, свои нотки, непохожие ни на какие в мире", - отметил тогда глава края.По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, за январь-май 2022 года в регионе произвели более 8 миллионов дал винодельческой продукции. Это на 13,2% больше аналогичного периода прошлого года. В том числе рост производства вина составил 3,6%, игристых вин – 35,8%.В регионе находится треть всех виноградников страны. Общая площадь виноградников в Краснодарском крае по состоянию на 2021 год составляет более 28 тысяч гектаров. В 2022 году на Кубани планируют заложить 1500 гектаров новых виноградников.

https://ria.ru/20220506/vinodelni-1786950586.html

https://ria.ru/20210924/rossiyskievinodelni-1751474868.html

https://ria.ru/20211221/vinogradniki-1764662569.html

https://ria.ru/20211215/enoturizm-1763790200.html

краснодарский край

заповедник "утриш"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

краснодарский край, вениамин кондратьев, туризм, виноделие, заповедник "утриш", новости - туризм, еда - туризм