https://ria.ru/20220729/ukraina-1805776584.html

Британцы дали совет Зеленскому насчет России

Британцы дали совет Зеленскому насчет России - РИА Новости, 29.07.2022

Британцы дали совет Зеленскому насчет России

Читатели британской Daily Mail негативно отреагировали на интервью президента Украины телеведущему TalkTV Пирсу Моргану. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T10:06

2022-07-29T10:06

2022-07-29T11:08

в мире

владимир зеленский

борис джонсон

тереза мэй

киев

великобритания

украина

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail негативно отреагировали на интервью президента Украины телеведущему TalkTV Пирсу Моргану.В беседе Владимир Зеленский, в частности, выразил беспокойство из-за того, что станет с британской поддержкой Украины после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра."Этот человек использует молодых людей Украины как пушечное мясо, а сам прячется", — считает Maureen2."Но он не прячется! Он снимает видео для "Оскара", пьет чай со знаменитостями и участвует в фотосессиях с женой! Что за жизнь", — сыронизировал screamingskull."Зеленский и его жена должны понять, что кормушка опустела, — по крайней мере, я на это надеюсь! <...> Если бы он попытался заключить мирное соглашение с Путиным вместо того, чтобы вальсировать в одежде цвета хаки, приглашая всех и каждого на Украину, страна, возможно, не оказалась бы в такой ситуации. Мне стало жаль украинский народ", — написал Gill Conall."У него есть все основания беспокоиться о финансовой поддержке со стороны Великобритании. Большинство стран предпочли бы не беднеть из-за его нацизма", — отметил еще один пользователь."Всегда гладко выбрит и одет, чтобы произвести впечатление, пока его люди умирают. Зеленскому нужно попробовать вести переговоры с Путиным вместо того, чтобы просить больше денег и оружия", — заключили читатели.Борис Джонсон 7 июля подал в отставку с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы правительства.Отставке предшествовал правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Тем временем на сайте офиса Зеленского появилась петиция о предоставлении Джонсону украинского гражданства и о назначении его премьер-министром Украины. Кроме того, в закарпатском городе Хуст в честь Джонсона переименовали улицу Льва Толстого.

https://ria.ru/20220729/prenebrezhenie-1805742360.html

https://ria.ru/20220728/prank-1805672319.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, борис джонсон, тереза мэй, киев, великобритания, украина, министерство финансов рф (минфин россии), признание днр и лнр в россии