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Британцы дали совет Зеленскому насчет России - РИА Новости, 29.07.2022
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Британцы дали совет Зеленскому насчет России
Британцы дали совет Зеленскому насчет России - РИА Новости, 29.07.2022
Британцы дали совет Зеленскому насчет России
Читатели британской Daily Mail негативно отреагировали на интервью президента Украины телеведущему TalkTV Пирсу Моргану. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:06
2022-07-29T11:08
в мире
владимир зеленский
борис джонсон
тереза мэй
киев
великобритания
украина
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail негативно отреагировали на интервью президента Украины телеведущему TalkTV Пирсу Моргану.В беседе Владимир Зеленский, в частности, выразил беспокойство из-за того, что станет с британской поддержкой Украины после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра."Этот человек использует молодых людей Украины как пушечное мясо, а сам прячется", — считает Maureen2."Но он не прячется! Он снимает видео для "Оскара", пьет чай со знаменитостями и участвует в фотосессиях с женой! Что за жизнь", — сыронизировал screamingskull."Зеленский и его жена должны понять, что кормушка опустела, — по крайней мере, я на это надеюсь! &lt;...&gt; Если бы он попытался заключить мирное соглашение с Путиным вместо того, чтобы вальсировать в одежде цвета хаки, приглашая всех и каждого на Украину, страна, возможно, не оказалась бы в такой ситуации. Мне стало жаль украинский народ", — написал Gill Conall."У него есть все основания беспокоиться о финансовой поддержке со стороны Великобритании. Большинство стран предпочли бы не беднеть из-за его нацизма", — отметил еще один пользователь."Всегда гладко выбрит и одет, чтобы произвести впечатление, пока его люди умирают. Зеленскому нужно попробовать вести переговоры с Путиным вместо того, чтобы просить больше денег и оружия", — заключили читатели.Борис Джонсон 7 июля подал в отставку с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы правительства.Отставке предшествовал правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Тем временем на сайте офиса Зеленского появилась петиция о предоставлении Джонсону украинского гражданства и о назначении его премьер-министром Украины. Кроме того, в закарпатском городе Хуст в честь Джонсона переименовали улицу Льва Толстого.
https://ria.ru/20220729/prenebrezhenie-1805742360.html
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в мире, владимир зеленский, борис джонсон, тереза мэй, киев, великобритания, украина, министерство финансов рф (минфин россии), признание днр и лнр в россии
10:06 29.07.2022 (обновлено: 11:08 29.07.2022)
 
Британцы дали совет Зеленскому насчет России

Читатели британской газеты Daily Mail призвали Зеленского к переговорам с Путиным

© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail негативно отреагировали на интервью президента Украины телеведущему TalkTV Пирсу Моргану.
В беседе Владимир Зеленский, в частности, выразил беспокойство из-за того, что станет с британской поддержкой Украины после ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра.

"Зеленский должен перестать быть марионеткой США и помириться с Россией", — поделился мнением Moogabee.

"Этот человек использует молодых людей Украины как пушечное мясо, а сам прячется", — считает Maureen2.
"Но он не прячется! Он снимает видео для "Оскара", пьет чай со знаменитостями и участвует в фотосессиях с женой! Что за жизнь", — сыронизировал screamingskull.
"Зеленский и его жена должны понять, что кормушка опустела, — по крайней мере, я на это надеюсь! <...> Если бы он попытался заключить мирное соглашение с Путиным вместо того, чтобы вальсировать в одежде цвета хаки, приглашая всех и каждого на Украину, страна, возможно, не оказалась бы в такой ситуации. Мне стало жаль украинский народ", — написал Gill Conall.
"У него есть все основания беспокоиться о финансовой поддержке со стороны Великобритании. Большинство стран предпочли бы не беднеть из-за его нацизма", — отметил еще один пользователь.
"Всегда гладко выбрит и одет, чтобы произвести впечатление, пока его люди умирают. Зеленскому нужно попробовать вести переговоры с Путиным вместо того, чтобы просить больше денег и оружия", — заключили читатели.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
02:34
Зеленского обвинили в пренебрежении интересами США
Борис Джонсон 7 июля подал в отставку с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы правительства.
Отставке предшествовал правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Тем временем на сайте офиса Зеленского появилась петиция о предоставлении Джонсону украинского гражданства и о назначении его премьер-министром Украины. Кроме того, в закарпатском городе Хуст в честь Джонсона переименовали улицу Льва Толстого.
Режиссер Дэвид Линч - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 17:57Специальная военная операция на Украине
Режиссер Линч в пранке посоветовал "Зеленскому" выпить пива с Путиным
 
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