19:46 29.07.2022 (обновлено: 23:25 29.07.2022)
"Газпром" опубликует часть переписки с Siemens по поводу ремонта двигателей
Маркелов: "Газпром" опубликует часть переписки с Siemens по поводу ремонта двигателей
Стенд компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Газпром" скоро опубликует часть переписки с немецкой Siemens по поводу ремонта двигателей для "Северного потока", сообщил зампред российской компании Виталий Маркелов.
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Представитель компании выразил обеспокоенность положением дел с "Северным потоком" и отметил, что от властей Евросоюза и Великобритании, которые допускают капитальный ремонт и техническое обслуживание двигателей для магистрали, требуются официальные — исключающие риски — разъяснения и разрешения.
В частности, нет ясности, что ремонт и транспортировка газотурбинных двигателей не подпадёт под экспортные ограничения: Еврокомиссия не предоставила официальные разъяснения по вопросам применения санкций. Маркелов привёл в пример положение регламента ЕС 833/2014, который устанавливает, что поставка, передача, продажа и экспорт газотурбинных двигателей, технологий и других товаров, указанных в санкционных списках в Россию или для использования в России, запрещены.
Он также добавил, что компания недавно получила материалы от Федерального ведомства экономики и экспортного контроля Германии. В нём указано, что получателем двигателя указан "Газпром Трансгаз Санкт-Петербург", но как дочернее общество компании "Газпром нефть", однако это ошибка. Компания "Газпром Трансгаз Санкт-Петербург" — это дочернее общество "Газпрома", — уточнил Маркелов.
Также представленные документы от властей Германии не затрагивают вопрос возможности ремонта и сервисного обслуживания со стороны компании Siemens Energy в отношении других двигателей для компрессорной станции "Портовая" в условиях действующих санкций Евросоюза и Великобритании, добавил он. Вместе с тем капитальный ремонт таких двигателей, а также устранение выявленных технических проблем, является критически необходимым для восстановления нормальной работоспособности компрессорной станции "Портовая", подчеркнул представитель компании.
"Европейские партнёры обвиняют "Газпром" в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Но всё ровно наоборот. Это они не выполняют обязательств, контрактных, подчёркиваю, обязательств, по обслуживанию компрессорной станции. Призываем партнёров в кратчайшие сроки решить их собственные проблемы. И тогда ситуация с поставками газа на европейский рынок сразу же нормализуется", — заключил он.
"Газпром" 25 июля сообщил, что останавливает на компрессорной станции (КС) "Портовая" - критически важном объекте для "Северного потока" — эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens. Это связано с необходимостью отправить его на регламентный ремонт (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя). Теперь суточная производительность "Портовой" не превышает 33 миллионов кубометров в сутки.