https://ria.ru/20220729/torgovlya-1805876354.html

На Украине выявили факты торговли людьми

На Украине выявили факты торговли людьми - РИА Новости, 29.07.2022

На Украине выявили факты торговли людьми

Замминистра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко в пятницу заявила, что за последние пять месяцев правоохранители выявили 12 фактов торговли людьми, три... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:49

2022-07-29T15:49

2022-07-29T15:51

в мире

украина

европа

европол

мвд украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95004/90/950049071_0:115:2300:1409_1920x0_80_0_0_cddf4cfa95a6bb4add60bd5c5cb478f7.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Замминистра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко в пятницу заявила, что за последние пять месяцев правоохранители выявили 12 фактов торговли людьми, три из них касаются торговли детьми, сообщает пресс-служба МВД страны."Полицией выявлено 12 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 149 УК Украины - торговля людьми, из них три – торговля детьми", - приводит слова Павличенко пресс-служба украинского МВД в Telegram-канале министерства.В ведомстве отметили, что в мае на базе Европола заработала группа Ukrainian Task Force, деятельность которой направлена на защиту временно перемещенных лиц в Европу, а также в в Россию и Белоруссию. По информации МВД Украины, лидером группы стала Австрия, в состав группы вошли правоохранители Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Молдовы, Польши, Румынии и Украины.

https://ria.ru/20211212/torg-1763314605.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, европол, мвд украины