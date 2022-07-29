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На Украине выявили факты торговли людьми
На Украине выявили факты торговли людьми - РИА Новости, 29.07.2022
На Украине выявили факты торговли людьми
Замминистра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко в пятницу заявила, что за последние пять месяцев правоохранители выявили 12 фактов торговли людьми, три... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:49
2022-07-29T15:49
2022-07-29T15:51
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Замминистра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко в пятницу заявила, что за последние пять месяцев правоохранители выявили 12 фактов торговли людьми, три из них касаются торговли детьми, сообщает пресс-служба МВД страны."Полицией выявлено 12 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 149 УК Украины - торговля людьми, из них три – торговля детьми", - приводит слова Павличенко пресс-служба украинского МВД в Telegram-канале министерства.В ведомстве отметили, что в мае на базе Европола заработала группа Ukrainian Task Force, деятельность которой направлена на защиту временно перемещенных лиц в Европу, а также в в Россию и Белоруссию. По информации МВД Украины, лидером группы стала Австрия, в состав группы вошли правоохранители Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Молдовы, Польши, Румынии и Украины.
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в мире, украина, европа, европол, мвд украины
15:49 29.07.2022 (обновлено: 15:51 29.07.2022)
На Украине выявили факты торговли людьми
МВД Украины: полиция обнаружила 12 фактов торговли людьми