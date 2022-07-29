https://ria.ru/20220729/tigry-1805392359.html
Международный день тигра
Международный день тигра - РИА Новости, 29.07.2022
Международный день тигра
Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра (International Tiger Day). РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T02:05
2022-07-29T02:05
2022-07-29T02:05
справки
всемирный фонд дикой природы
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
русское географическое общество
россия
международный день тигра
центр "амурский тигр"
дикие животные
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743083494_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f189e7dcf29b75b7d4d439f8d6aaaf8.jpg
Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра (International Tiger Day).Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме "Тигриный саммит" в Санкт-Петербурге, посвященном проблемам сохранения популяции этого хищного животного. В форуме приняли участие представители 13 стран, на территории которых обитают тигры. В результате была создана "Глобальная программа восстановления тигра", целью которой является увеличение популяции тигров в дикой природе к 2022 году. Ожидается, что в сентябре 2022 года 13 стран-участниц программы подведут итоги многолетней работы и сформируют новую глобальную повестку на очередной период.Тигр (Panthera tigris) – млекопитающее рода больших кошек семейства кошачьих. Его длина тела достигает до 290 сантиметров, хвоста – до 100 сантиметров, масса до 250 килограмм; самки несколько меньше самцов, островные подвиды меньше материковых. Распространен на Дальнем Востоке России, в Китае, Индокитае, Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии. Населяет влажные тропические леса, бамбуковые заросли, сухие саванны, голые каменистые сопки, поднимаясь в горах до 3000 метров, заходя в таежные и лесостепные участки на севере. Активен в основном утром и вечером. Хорошо плавает. Животные держатся поодиночке на индивидуальных территориях. Во время охоты совершают прыжки до 5 метров в высоту и до 10 метров в длину. Может бежать со скоростью около 60 километров в час. Выделяют до девяти подвидов тигров, из которых доныне сохранилось лишь шесть. Два островных (яванский и балийский) и изолированный от основного ареала закавказский (каспийский) подвиды были истреблены в XX веке. Большинство других подвидов тигра (малайский, амурский, бенгальский, суматранский, южно-китайский и индокитайский тигры) находится на грани исчезновения. Главной опасностью для этих животных является незаконная торговля, так как изготовленные из их частей тела лекарства и амулеты продаются на черном рынке по очень высокой цене.В 2010 году в дикой природе по всему миру насчитывалось лишь 3200 тигров. К 2016 году, по данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), число редких хищников в дикой природе выросло до 3890 особей.В 2020 году эксперты отмечали рост числа тигров в мире. В одной только Индии численность диких тигров оценили в 2600-3350 особей. Это примерно 75% от их общей популяции в мире. В соседнем Непале, где в 2009 году обитал 121 тигр, в 2020 году их стало 235. Аналогичная картина наблюдалась в России, Бутане и Китае, где тигров видят все чаще. Это говорит о том, что меры по их сохранению приносят плоды. В настоящее время все тигры Земли внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) и в охранные документы стран, где они обитают. Охота на тигров запрещена во всем мире.Россия – единственная страна, в которой водится самый северный подвид тигра – амурский. Он обитает на территории четырех субъектов РФ: Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области. В ХIХ веке в России было 1000 амурских тигров, но в начале XX века численность сократилась в 33 раза, в 1930 году оставалось всего 30 особей. С 1950-х охоту на тигров в СССР запретили. В 1990-е были организованы антибраконьерские бригады в местах обитания амурского тигра. Первая "Стратегия сохранения амурского тигра в России" была утверждена министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 24 июня 1996 года. В 2013 году президент России Владимир Путин подписал два закона, согласно которым за продажу и убийство редких кошачьих видов грозит уголовная ответственность. Кроме того, были расширены полномочия егерей и инспекторов при борьбе с браконьерами.В этом же году, по инициативе главы государства, Русским географическим обществом был создан Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра.Амурский тигр – приоритетный объект животного мира федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", входящего в состав нацпроекта "Экология".По данным Минприроды, в ареале тигра функционирует 39 особо охраняемых природных территорий (в том числе 16 – федерального значения), общая площадь которых составляет 4,7 миллиона гектаров или 25% от общей площади современного ареала данного вида. Прежде всего это такие ООПТ, как Сихотэ-Алинский заповедник, Лазовский заповедник, Уссурийский заповедник, заповедник "Кедровая падь", национальные парки "Земля леопарда", "Удэгейская легенда" и др.По оценкам Минприроды, количество амурских тигров на территории России выросло за 15 лет (с 2004 по 2019 год) с 500 до 580 особей. В 2021 году была начала работа по проведению сплошного учета амурского тигра, который не проводили с 2015 года. По данным Минприроды, численность тигра увеличилась по всему ареалу: в Приморье, Приамурье, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, и в настоящее время превышает 600 особей. Итоговый отчет по проведению сплошного учета амурского тигра в 2021-2022 годах, а также независимый анализ полученных данных сторонними организациями будет представлен в конце 2022 – в начале 2023 года.В 2020 году в тестовом режиме была запущена система идентификации особей амурского тигра по индивидуальному рисунку шкуры. Автоматизированная система использует алгоритмы компьютерного зрения и сверточные нейронные сети. Кроме идентификации и учета особей амурского тигра, она способна также прослеживать их родственные связи и определять индивидуальные участки обитания по снимкам с фотоловушек. Тестовая точность системы – 97% у детектора, который определяет, что на снимке действительно тигр, и практически 100% при определении конкретной особи. Сообщалось, что в перспективе на основе данных из этой программы будет создана едина база данных тигров. Специалисты планируют представить единую полную базу амурских тигров, обитающих в России, на Международном форуме по сохранению амурского тигра в 2022 году. В Международный день тигра ООН провозглашает политику абсолютной нетерпимости к преступлениям против дикой природы и призывает информировать мировое сообщество о тревожной ситуации и продвигать меры по защите животных и восстановлению мест их обитания.В этот день проводятся выставки, благотворительные концерты, экскурсии в зоопарках, просветительские акции, в эфир выходят тематические радио- и телепередачи. Для хищников в зоопарках готовят оригинальные угощения и подарки. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, всемирный фонд дикой природы, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), русское географическое общество, россия, международный день тигра, центр "амурский тигр", дикие животные
Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра
(International Tiger Day).
Этот праздник был учрежден
в 2010 году на Международном форуме "Тигриный саммит" в Санкт-Петербурге, посвященном проблемам сохранения популяции этого хищного животного. В форуме приняли участие
представители 13 стран, на территории которых обитают тигры. В результате была создана "Глобальная программа восстановления тигра"
, целью которой является увеличение популяции тигров в дикой природе к 2022 году. Ожидается, что в сентябре 2022 года
13 стран-участниц программы подведут итоги многолетней работы и сформируют новую глобальную повестку на очередной период.
Тигр (Panthera tigris) – млекопитающее рода больших кошек семейства кошачьих. Его длина тела достигает до 290 сантиметров, хвоста – до 100 сантиметров, масса до 250 килограмм; самки несколько меньше самцов, островные подвиды меньше материковых. Распространен на Дальнем Востоке России, в Китае, Индокитае, Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии. Населяет влажные тропические леса, бамбуковые заросли, сухие саванны, голые каменистые сопки, поднимаясь в горах до 3000 метров, заходя в таежные и лесостепные участки на севере. Активен в основном утром и вечером. Хорошо плавает. Животные держатся поодиночке на индивидуальных территориях. Во время охоты совершают прыжки до 5 метров в высоту и до 10 метров в длину. Может бежать со скоростью около 60 километров в час.
Выделяют до девяти подвидов тигров, из которых доныне сохранилось лишь шесть. Два островных (яванский и балийский) и изолированный от основного ареала закавказский (каспийский) подвиды были истреблены
в XX веке. Большинство других подвидов тигра (малайский, амурский, бенгальский, суматранский, южно-китайский и индокитайский тигры) находится на грани исчезновения
.
Главной опасностью для этих животных является незаконная торговля, так как изготовленные из их частей тела лекарства и амулеты продаются на черном рынке по очень высокой цене.
В 2010 году в дикой природе по всему миру насчитывалось лишь 3200 тигров
. К 2016 году, по данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), число редких хищников в дикой природе выросло до 3890 особей.
В 2020 году эксперты отмечали рост
числа тигров в мире. В одной только Индии численность диких тигров оценили в 2600-3350 особей. Это примерно 75% от их общей популяции в мире. В соседнем Непале, где в 2009 году обитал 121 тигр, в 2020 году их стало 235. Аналогичная картина наблюдалась в России, Бутане и Китае, где тигров видят все чаще. Это говорит о том, что меры по их сохранению приносят плоды. В настоящее время все тигры Земли внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) и в охранные документы стран, где они обитают. Охота на тигров запрещена во всем мире.
Россия – единственная страна, в которой водится самый северный подвид тигра – амурский
. Он обитает на территории четырех субъектов РФ: Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области.
В ХIХ веке в России было 1000 амурских тигров, но в начале XX века численность сократилась в 33 раза, в 1930 году оставалось всего 30 особей. С 1950-х охоту на тигров в СССР запретили. В 1990-е были организованы антибраконьерские бригады в местах обитания амурского тигра.
Первая "Стратегия
сохранения амурского тигра в России" была утверждена министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 24 июня 1996 года.
В 2013 году президент России Владимир Путин подписал два закона, согласно которым за продажу и убийство редких кошачьих видов грозит уголовная ответственность. Кроме того, были расширены полномочия егерей и инспекторов при борьбе с браконьерами.
В этом же году, по инициативе главы государства, Русским географическим обществом был создан Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра.
Амурский тигр – приоритетный объект животного мира федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", входящего в состав нацпроекта "Экология".
По данным Минприроды, в ареале тигра функционирует 39 особо охраняемых природных территорий (в том числе 16 – федерального значения), общая площадь которых составляет 4,7 миллиона гектаров или 25% от общей площади современного ареала данного вида. Прежде всего это такие ООПТ, как Сихотэ-Алинский заповедник, Лазовский заповедник, Уссурийский заповедник, заповедник "Кедровая падь", национальные парки "Земля леопарда", "Удэгейская легенда" и др.
По оценкам Минприроды, количество амурских тигров на территории России выросло
за 15 лет (с 2004 по 2019 год) с 500 до 580 особей.
В 2021 году
была начала работа по проведению сплошного учета амурского тигра, который не проводили с 2015 года. По данным Минприроды, численность тигра увеличилась по всему ареалу: в Приморье, Приамурье, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, и в настоящее время превышает 600 особей
. Итоговый отчет по проведению сплошного учета амурского тигра в 2021-2022 годах, а также независимый анализ полученных данных сторонними организациями будет представлен в конце 2022 – в начале 2023 года.
В 2020 году в тестовом режиме была запущена система идентификации особей амурского тигра по индивидуальному рисунку шкуры. Автоматизированная система использует алгоритмы компьютерного зрения и сверточные нейронные сети. Кроме идентификации и учета особей амурского тигра, она способна также прослеживать их родственные связи и определять индивидуальные участки обитания по снимкам с фотоловушек. Тестовая точность системы – 97% у детектора, который определяет, что на снимке действительно тигр, и практически 100% при определении конкретной особи. Сообщалось, что в перспективе на основе данных из этой программы будет создана едина база данных тигров. Специалисты планируют представить единую полную базу амурских тигров
, обитающих в России, на Международном форуме по сохранению амурского тигра в 2022 году.
В Международный день тигра ООН провозглашает политику абсолютной нетерпимости к преступлениям против дикой природы и призывает информировать мировое сообщество о тревожной ситуации и продвигать меры по защите животных и восстановлению мест их обитания.
В этот день
проводятся выставки, благотворительные концерты, экскурсии в зоопарках, просветительские акции, в эфир выходят тематические радио- и телепередачи. Для хищников в зоопарках готовят оригинальные угощения и подарки.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников