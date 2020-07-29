https://ria.ru/20200729/1575099759.html
В Минприроды рассказали о росте численности амурских тигров
Количество амурских тигров на территории России выросло за 15 лет с 500 до 580 особей, говорится в сообщении Минприроды, приуроченном к празднованию... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:39
2020-07-29T12:39
новости - экология
амурские тигры
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
индия
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https://ria.ru/20200325/1568851359.html
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - экология, амурские тигры, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), индия