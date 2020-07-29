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В Минприроды рассказали о росте численности амурских тигров
Количество амурских тигров на территории России выросло за 15 лет с 500 до 580 особей, говорится в сообщении Минприроды, приуроченном к празднованию... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:39
новости - экология
амурские тигры
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
индия
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индия
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
новости - экология, амурские тигры, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), индия

В Минприроды рассказали о росте численности амурских тигров

12:39 29.07.2020
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© РИА Новости / Варвара ДроноваАмурская тигрица
Амурская тигрица
© РИА Новости / Варвара Дронова
Амурская тигрица. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Количество амурских тигров на территории России выросло за 15 лет с 500 до 580 особей, говорится в сообщении Минприроды, приуроченном к празднованию международного дня тигра 29 июля.
"По данным мониторинга 2019 года, численность амурского тигра составляет более 580 особей, тогда как в 2004-2005 году численность вида оценивалась в 480-500 особей", - говорится в сообщении.
Согласно статистике Международного союза охраны природы (МСОП), в 2016 году численность всех видов тигров на Земле составляла 3890 особей. Наибольшее число тигров обитает в Индии (2300) и России. Как и в России, в Индии наблюдается рост числа этих диких хищников.
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Новости - ЭкологияАмурские тигрыМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Индия
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