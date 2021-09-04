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В России создадут единую базу амурских тигров
В России создадут единую базу амурских тигров - РИА Новости, 04.09.2021
В России создадут единую базу амурских тигров
Специалисты планируют представить единую полную базу амурских тигров, обитающих в России, на Международном форуме по сохранению амурского тигра в 2022 году,... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T05:28
2021-09-04T05:28
владивосток
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
сергей арамилев
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Специалисты планируют представить единую полную базу амурских тигров, обитающих в России, на Международном форуме по сохранению амурского тигра в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.В 2020 году в тестовом режиме была запущена система идентификации особей амурского тигра по индивидуальному рисунку шкуры. Автоматизированная система использует алгоритмы компьютерного зрения и свёрточные нейронные сети. Кроме идентификации и учета особей амурского тигра, она способна также прослеживать их родственные связи и определять индивидуальные участки обитания по снимкам с фотоловушек. Тестовая точность системы - 97% у детектора, который определяет, что на снимке действительно тигр, и практически 100% при определении конкретной особи. Сообщалось, что в перспективе на основе данных из этой программы будет создана едина база данных тигров."Единая база данных создается. Оказалось, что это процесс небыстрый, так как есть сложности с научными отделами особо охраняемых природных территорий – там отмечается кадровый голод. Это немного сдерживает ввод данных. Но программа основана на современных технологиях, искусственном интеллекте, она самообучаемая. Чем больше будет фотографий, тем лучше она будет работать. Уже сейчас она облегчает работу специалистам", - сказал Арамилев.По его словам, единый сервер создан на базе охотнадзора Приморья. С сентября там приступят к работе операторы, которые будут круглосуточно посменно следить за программами, отслеживающими передвижения и работу инспекторов, и заодно будут работать с наполнением базы по тиграм, так как нужны оперативные данные.Арамилев отметил, что сплошной учет тигров, который проведут зимой 2021-2022 года, поможет запустить эту программу в полном объёме. "Мы планируем на форуме ее представить как единую базу и показать ее", - добавил собеседник агентства.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. Арамилев на ВЭФ-2021 говорил РИА Новости, что, по экспертным оценкам, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210904/uchet-1748658024.html
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владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, сергей арамилев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:28 04.09.2021
 
В России создадут единую базу амурских тигров

Директор центра "Амурский тигр" Арамилев: единая база амурских тигров появится в 2022 году

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Специалисты планируют представить единую полную базу амурских тигров, обитающих в России, на Международном форуме по сохранению амурского тигра в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
В 2020 году в тестовом режиме была запущена система идентификации особей амурского тигра по индивидуальному рисунку шкуры. Автоматизированная система использует алгоритмы компьютерного зрения и свёрточные нейронные сети. Кроме идентификации и учета особей амурского тигра, она способна также прослеживать их родственные связи и определять индивидуальные участки обитания по снимкам с фотоловушек. Тестовая точность системы - 97% у детектора, который определяет, что на снимке действительно тигр, и практически 100% при определении конкретной особи. Сообщалось, что в перспективе на основе данных из этой программы будет создана едина база данных тигров.
"Единая база данных создается. Оказалось, что это процесс небыстрый, так как есть сложности с научными отделами особо охраняемых природных территорий – там отмечается кадровый голод. Это немного сдерживает ввод данных. Но программа основана на современных технологиях, искусственном интеллекте, она самообучаемая. Чем больше будет фотографий, тем лучше она будет работать. Уже сейчас она облегчает работу специалистам", - сказал Арамилев.
По его словам, единый сервер создан на базе охотнадзора Приморья. С сентября там приступят к работе операторы, которые будут круглосуточно посменно следить за программами, отслеживающими передвижения и работу инспекторов, и заодно будут работать с наполнением базы по тиграм, так как нужны оперативные данные.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
05:21
Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
Арамилев отметил, что сплошной учет тигров, который проведут зимой 2021-2022 года, поможет запустить эту программу в полном объёме. "Мы планируем на форуме ее представить как единую базу и показать ее", - добавил собеседник агентства.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. Арамилев на ВЭФ-2021 говорил РИА Новости, что, по экспертным оценкам, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
03:40
В России растет популяция амурского тигра
 
ВладивостокДальневосточный федеральный университетДальний ВостокСергей АрамилевРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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