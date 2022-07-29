https://ria.ru/20220729/tayvan-1805975048.html
США не меняли политику по Тайваню, заявили в Белом доме
США не меняли политику по Тайваню, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.07.2022
США не меняли политику по Тайваню, заявили в Белом доме
США не меняли свою политику в вопросе Тайваня, у Китая нет причин для чрезмерного напряжения, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T19:38
2022-07-29T19:38
2022-07-29T19:38
в мире
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китай
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. США не меняли свою политику в вопросе Тайваня, у Китая нет причин для чрезмерного напряжения, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Нет причин для них для увеличения физического напряжения. Для этого нет причин, поскольку не изменилась политика США относительно Китая", - сказал Кирби журналистам в ответ на вопрос о возможной военной активности Китая. Он подчеркнул, что ужесточение риторики КНР "не является необходимым".Как заявил Кирби, о неизменности политики США говорил президент Джо Байден в ходе состоявшейся накануне телефонной беседы с лидером КНР Си Цзиньпином.На вопрос о перспективах визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси Кирби заявил, что не может говорить об этом, поскольку этот вопрос в компетенции спикера. "Ей не нужно наше одобрение", - добавил Кирби.Возможная поездка Пелоси на Тайвань, которая может стать первым с 1997 года визитом на остров американского чиновника столь высокого ранга (спикер палаты представителей - третье лицо в иерархии властей США), лишь усугубляет и без того сильную напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина. Белый дом дистанцируется, возлагая ответственность за решение о поездке на спикера, а Пекин, по данным китайских СМИ, предупреждает власти США о рисках в случае ее поездки и просит "не играть с огнем". Белый дом в четверг не стал раскрывать подробностей беседы лидеров двух стран по теме Тайваня, Пекин же сообщил, что президент США Джо Байден заявил председателю КНР, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм острова и привержен политике "одного Китая".
https://ria.ru/20220729/kitay-1805945347.html
https://ria.ru/20220729/tayvan-1805752537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, тайвань, джон кирби
США не меняли политику по Тайваню, заявили в Белом доме
Кирби: США не меняли политику по Тайваню, у Китая нет причин испытывать напряжение