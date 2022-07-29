https://ria.ru/20220729/tayvan-1805836472.html

В Кремле выразили солидарность с позицией Си Цзиньпина по Тайваню

В Кремле выразили солидарность с позицией Си Цзиньпина по Тайваню - РИА Новости, 29.07.2022

В Кремле выразили солидарность с позицией Си Цзиньпина по Тайваню

В Кремле солидарны с позицией по Тайваню лидера КНР Си Цзиньпина, который заявил президенту США Джо Байдену о недопустимости вмешательства в дела острова, ни... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:04

2022-07-29T13:04

2022-07-29T13:21

тайвань

в мире

китай

сша

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Кремле солидарны с позицией по Тайваню лидера КНР Си Цзиньпина, который заявил президенту США Джо Байдену о недопустимости вмешательства в дела острова, ни одна страна в мире не должна предпринимать подстрекательские шаги в отношении суверенитета и территориальной целостности Китая, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно солидарен. Мы с уважением относимся к суверенитету и территориальной целостности Китая и считаем, что ни одна страна в мире не должна иметь права подвергать это сомнению или предпринимать какие-то шаги подстрекательского или иного характера. И мы убеждены, что подобное поведение на международной арене способно лишь вызвать дополнительную напряженность", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, солидарен ли с позицией лидера Китая по Тайваню Кремль. Он отметил, что мир сейчас и так перенапряжен из-за обилия региональных и общемировых проблем. Подобные шаги могут иметь только деструктивный характер, добавил Песков.Ранее по итогам переговоров Белый дом информировал о словах Байдена, что Вашингтон против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг Тайваня или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива. Китайская сторона в свою очередь сообщила, что президент США заверил китайского коллегу, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм Тайваня. Как передавало Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в беседе заявил, что Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: "играющий с огнем непременно обожжет сам себя".

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

тайвань

китай

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

тайвань, в мире, китай, сша, россия, дмитрий песков