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В Кремле выразили солидарность с позицией Си Цзиньпина по Тайваню - РИА Новости, 29.07.2022
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В Кремле выразили солидарность с позицией Си Цзиньпина по Тайваню
В Кремле выразили солидарность с позицией Си Цзиньпина по Тайваню - РИА Новости, 29.07.2022
В Кремле выразили солидарность с позицией Си Цзиньпина по Тайваню
В Кремле солидарны с позицией по Тайваню лидера КНР Си Цзиньпина, который заявил президенту США Джо Байдену о недопустимости вмешательства в дела острова, ни... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:04
2022-07-29T13:21
тайвань
в мире
китай
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Кремле солидарны с позицией по Тайваню лидера КНР Си Цзиньпина, который заявил президенту США Джо Байдену о недопустимости вмешательства в дела острова, ни одна страна в мире не должна предпринимать подстрекательские шаги в отношении суверенитета и территориальной целостности Китая, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно солидарен. Мы с уважением относимся к суверенитету и территориальной целостности Китая и считаем, что ни одна страна в мире не должна иметь права подвергать это сомнению или предпринимать какие-то шаги подстрекательского или иного характера. И мы убеждены, что подобное поведение на международной арене способно лишь вызвать дополнительную напряженность", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, солидарен ли с позицией лидера Китая по Тайваню Кремль. Он отметил, что мир сейчас и так перенапряжен из-за обилия региональных и общемировых проблем. Подобные шаги могут иметь только деструктивный характер, добавил Песков.Ранее по итогам переговоров Белый дом информировал о словах Байдена, что Вашингтон против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг Тайваня или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива. Китайская сторона в свою очередь сообщила, что президент США заверил китайского коллегу, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм Тайваня. Как передавало Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в беседе заявил, что Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: "играющий с огнем непременно обожжет сам себя".
https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html
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тайвань, в мире, китай, сша, россия, дмитрий песков
13:04 29.07.2022 (обновлено: 13:21 29.07.2022)
 
В Кремле выразили солидарность с позицией Си Цзиньпина по Тайваню

Кремль выразил солидарность с Си Цзиньпином по недопустимости вмешательства в дела Тайваня

CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101Башня Тайбэй 101, Тайвань
Башня Тайбэй 101, Тайвань - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101
Башня Тайбэй 101, Тайвань. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Кремле солидарны с позицией по Тайваню лидера КНР Си Цзиньпина, который заявил президенту США Джо Байдену о недопустимости вмешательства в дела острова, ни одна страна в мире не должна предпринимать подстрекательские шаги в отношении суверенитета и территориальной целостности Китая, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно солидарен. Мы с уважением относимся к суверенитету и территориальной целостности Китая и считаем, что ни одна страна в мире не должна иметь права подвергать это сомнению или предпринимать какие-то шаги подстрекательского или иного характера. И мы убеждены, что подобное поведение на международной арене способно лишь вызвать дополнительную напряженность", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, солидарен ли с позицией лидера Китая по Тайваню Кремль. Он отметил, что мир сейчас и так перенапряжен из-за обилия региональных и общемировых проблем. Подобные шаги могут иметь только деструктивный характер, добавил Песков.
Ранее по итогам переговоров Белый дом информировал о словах Байдена, что Вашингтон против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг Тайваня или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива. Китайская сторона в свою очередь сообщила, что президент США заверил китайского коллегу, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм Тайваня. Как передавало Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в беседе заявил, что Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: "играющий с огнем непременно обожжет сам себя".
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 08:00
США хотят, но не могут перестать хамить Китаю
 
ТайваньВ миреКитайСШАРоссияДмитрий Песков
 
 
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