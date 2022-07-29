https://ria.ru/20220729/tatu-1805865290.html

Группа "Тату" объявила о воссоединении

Группа "Тату" объявила о воссоединении - РИА Новости, 29.07.2022

Группа "Тату" объявила о воссоединении

Лена Катина в социальных сетях анонсировала воссоединение группы "Тату" для выступления в Минске. Вместе с Юлией Волковой они примут участие в Ovion Show 3... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T14:45

2022-07-29T14:45

2022-07-29T14:46

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лена Катина в социальных сетях анонсировала воссоединение группы "Тату" для выступления в Минске. Вместе с Юлией Волковой они примут участие в Ovion Show 3 сентября 2022 года.Волкова продублировала анонс на своей странице.В комментариях с восторгом восприняли новость о воссоединении.Одна из самых популярных российских поп-групп была создана в 1999 году и распалась в 2014 году. Ранее Катина поделилась тайной скандального поцелуя в клипе "Я сошла с ума".

https://ria.ru/20210826/katina-1747341363.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, тату, шоу-бизнес, елена катина, юлия волкова, новости культуры