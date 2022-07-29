14:45 29.07.2022 (обновлено: 14:46 29.07.2022)
Группа "Тату" объявила о воссоединении
Группа "Тату" воссоединится для шоу в Минске
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГруппа "Тату" на официальном открытии конкурса "Евровидение-2009" в "Евродоме"
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лена Катина в социальных сетях анонсировала воссоединение группы "Тату" для выступления в Минске. Вместе с Юлией Волковой они примут участие в Ovion Show 3 сентября 2022 года.
"3 сентября на стадионе "Динамо" будут: МОТ, Люся Чеботина, DJ Smash, Дана Соколова. Хедлайнерами фестиваля станет *барабанная дробь* легендарная группа "Тату", – говорится на странице организаторов шоу.
Волкова продублировала анонс на своей странице.
"Вы готовы? Да, это правда", – написала солистка.
В комментариях с восторгом восприняли новость о воссоединении.
"Боже мой!", "Свершилось чудо из чудес, наконец-таки наши дорогие и любимые включили головы и поняли, что вместе гораздо круче", "Офигеть, возвращение!", "Это камбек года, я в шоке", – бурно отреагировали фанаты.
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