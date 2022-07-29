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Группа "Тату" объявила о воссоединении - РИА Новости, 29.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220729/tatu-1805865290.html
Группа "Тату" объявила о воссоединении
Группа "Тату" объявила о воссоединении - РИА Новости, 29.07.2022
Группа "Тату" объявила о воссоединении
Лена Катина в социальных сетях анонсировала воссоединение группы "Тату" для выступления в Минске. Вместе с Юлией Волковой они примут участие в Ovion Show 3... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:45
2022-07-29T14:46
шоубиз
знаменитости
тату
шоу-бизнес
елена катина
юлия волкова
новости культуры
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лена Катина в социальных сетях анонсировала воссоединение группы "Тату" для выступления в Минске. Вместе с Юлией Волковой они примут участие в Ovion Show 3 сентября 2022 года.Волкова продублировала анонс на своей странице.В комментариях с восторгом восприняли новость о воссоединении.Одна из самых популярных российских поп-групп была создана в 1999 году и распалась в 2014 году. Ранее Катина поделилась тайной скандального поцелуя в клипе "Я сошла с ума".
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знаменитости, тату, шоу-бизнес, елена катина, юлия волкова, новости культуры
14:45 29.07.2022 (обновлено: 14:46 29.07.2022)
 
Группа "Тату" объявила о воссоединении

Группа "Тату" воссоединится для шоу в Минске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГруппа "Тату" на официальном открытии конкурса "Евровидение-2009" в "Евродоме"
Группа Тату на официальном открытии конкурса Евровидение-2009 в Евродоме - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лена Катина в социальных сетях анонсировала воссоединение группы "Тату" для выступления в Минске. Вместе с Юлией Волковой они примут участие в Ovion Show 3 сентября 2022 года.

"3 сентября на стадионе "Динамо" будут: МОТ, Люся Чеботина, DJ Smash, Дана Соколова. Хедлайнерами фестиваля станет *барабанная дробь* легендарная группа "Тату", – говорится на странице организаторов шоу.

Волкова продублировала анонс на своей странице.

"Вы готовы? Да, это правда", – написала солистка.

В комментариях с восторгом восприняли новость о воссоединении.

"Боже мой!", "Свершилось чудо из чудес, наконец-таки наши дорогие и любимые включили головы и поняли, что вместе гораздо круче", "Офигеть, возвращение!", "Это камбек года, я в шоке", – бурно отреагировали фанаты.

Одна из самых популярных российских поп-групп была создана в 1999 году и распалась в 2014 году. Ранее Катина поделилась тайной скандального поцелуя в клипе "Я сошла с ума".
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