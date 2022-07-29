https://ria.ru/20220729/status-1805899889.html

МСП Банк получил статус IT-компании

МСП Банк получил статус IT-компании - РИА Новости, 29.07.2022

МСП Банк получил статус IT-компании

Минцифры включил МСП Банк, дочернюю организацию Корпорации МСП, в реестр IT-компаний, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:09

2022-07-29T16:09

2022-07-29T16:09

мсп банк

петр засельский

новости компаний - экономика

корпорация мсп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958655_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_14c2221722f0a1d041aa6ab9634f1b7f.jpg

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Минцифры включил МСП Банк, дочернюю организацию Корпорации МСП, в реестр IT-компаний, сообщает пресс-служба банка."Развитие информационных технологий является, без преувеличения, ключевым пунктом нашей повестки. Как банк мы обязуемся предоставлять качественный, бесперебойный и безопасный сервис своим клиентам. Мы ежедневно вкладываем все возможные ресурсы в создание такой стабильной и отлаженной инфраструктуры", - сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводит пресс-служба.В числе льгот, предоставляемых МСП Банком в статусе IT-компании, является отсрочка от армии для сотрудников призывного возраста.АО "МСП Банк" – крупный специализированный государственный банк. Ключевые направления деятельности – кредитование малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках государственных программ финансовой поддержки.

https://ria.ru/20220721/kredity-1804036017.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, петр засельский, новости компаний - экономика, корпорация мсп