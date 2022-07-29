https://ria.ru/20220729/status-1805899889.html
МСП Банк получил статус IT-компании
МСП Банк получил статус IT-компании - РИА Новости, 29.07.2022
МСП Банк получил статус IT-компании
Минцифры включил МСП Банк, дочернюю организацию Корпорации МСП, в реестр IT-компаний, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:09
2022-07-29T16:09
2022-07-29T16:09
мсп банк
петр засельский
новости компаний - экономика
корпорация мсп
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Минцифры включил МСП Банк, дочернюю организацию Корпорации МСП, в реестр IT-компаний, сообщает пресс-служба банка."Развитие информационных технологий является, без преувеличения, ключевым пунктом нашей повестки. Как банк мы обязуемся предоставлять качественный, бесперебойный и безопасный сервис своим клиентам. Мы ежедневно вкладываем все возможные ресурсы в создание такой стабильной и отлаженной инфраструктуры", - сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводит пресс-служба.В числе льгот, предоставляемых МСП Банком в статусе IT-компании, является отсрочка от армии для сотрудников призывного возраста.АО "МСП Банк" – крупный специализированный государственный банк. Ключевые направления деятельности – кредитование малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках государственных программ финансовой поддержки.
https://ria.ru/20220721/kredity-1804036017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мсп банк, петр засельский, новости компаний - экономика, корпорация мсп