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МСП Банк получил статус IT-компании - РИА Новости, 29.07.2022
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МСП Банк получил статус IT-компании
МСП Банк получил статус IT-компании - РИА Новости, 29.07.2022
МСП Банк получил статус IT-компании
Минцифры включил МСП Банк, дочернюю организацию Корпорации МСП, в реестр IT-компаний, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:09
2022-07-29T16:09
мсп банк
петр засельский
новости компаний - экономика
корпорация мсп
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Минцифры включил МСП Банк, дочернюю организацию Корпорации МСП, в реестр IT-компаний, сообщает пресс-служба банка."Развитие информационных технологий является, без преувеличения, ключевым пунктом нашей повестки. Как банк мы обязуемся предоставлять качественный, бесперебойный и безопасный сервис своим клиентам. Мы ежедневно вкладываем все возможные ресурсы в создание такой стабильной и отлаженной инфраструктуры", - сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводит пресс-служба.В числе льгот, предоставляемых МСП Банком в статусе IT-компании, является отсрочка от армии для сотрудников призывного возраста.АО "МСП Банк" – крупный специализированный государственный банк. Ключевые направления деятельности – кредитование малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках государственных программ финансовой поддержки.
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мсп банк, петр засельский, новости компаний - экономика, корпорация мсп
16:09 29.07.2022
 

МСП Банк получил статус IT-компании

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Минцифры включил МСП Банк, дочернюю организацию Корпорации МСП, в реестр IT-компаний, сообщает пресс-служба банка.
"Развитие информационных технологий является, без преувеличения, ключевым пунктом нашей повестки. Как банк мы обязуемся предоставлять качественный, бесперебойный и безопасный сервис своим клиентам. Мы ежедневно вкладываем все возможные ресурсы в создание такой стабильной и отлаженной инфраструктуры", - сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводит пресс-служба.
В числе льгот, предоставляемых МСП Банком в статусе IT-компании, является отсрочка от армии для сотрудников призывного возраста.
АО "МСП Банк" – крупный специализированный государственный банк. Ключевые направления деятельности – кредитование малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках государственных программ финансовой поддержки.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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МСП БанкПетр ЗасельскийНовости компаний - ЭкономикаКорпорация МСП
 
 
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