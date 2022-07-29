https://ria.ru/20220729/ssha-1805916718.html

"Уолл-стрит рушится". Мэр Нью-Йорка заявил о кризисе невиданных масштабов

"Уолл-стрит рушится". Мэр Нью-Йорка заявил о кризисе невиданных масштабов - РИА Новости, 29.07.2022

"Уолл-стрит рушится". Мэр Нью-Йорка заявил о кризисе невиданных масштабов

Глава Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о наступлении в Соединенных Штатах сильнейшего кризиса, пишет американское издание New York Post. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:48

2022-07-29T16:48

2022-07-29T18:29

в мире

цены на нефть

джо байден

карин жан-пьер

сша

министерство торговли сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Глава Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о наступлении в Соединенных Штатах сильнейшего кризиса, пишет американское издание New York Post.Как отметили в издании, заявления Адамса резко контрастируют со словами президента США Джо Байдена о том, что с экономикой страны все в порядке.Ранее пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер во время брифинга поспорила с журналистом из-за определения понятия рецессия. По его словам, представители Белого дома пытаются убедить СМИ, что кризиса нет, несмотря на то что в стране два квартала подряд наблюдается отрицательный рост валового внутреннего продукта. Карин Жан-Пьер с раздраженным видом ответила, что это неправильное определение рецессии.Бюро экономического анализа Министерства торговли США ранее выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9 процента в пересчете на год. Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.

https://ria.ru/20220729/bayden-1805751334.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, цены на нефть, джо байден, карин жан-пьер, сша, министерство торговли сша, санкции в отношении россии