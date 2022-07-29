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"Уолл-стрит рушится". Мэр Нью-Йорка заявил о кризисе невиданных масштабов - РИА Новости, 29.07.2022
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"Уолл-стрит рушится". Мэр Нью-Йорка заявил о кризисе невиданных масштабов
"Уолл-стрит рушится". Мэр Нью-Йорка заявил о кризисе невиданных масштабов - РИА Новости, 29.07.2022
"Уолл-стрит рушится". Мэр Нью-Йорка заявил о кризисе невиданных масштабов
Глава Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о наступлении в Соединенных Штатах сильнейшего кризиса, пишет американское издание New York Post. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:48
2022-07-29T18:29
в мире
цены на нефть
джо байден
карин жан-пьер
сша
министерство торговли сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Глава Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о наступлении в Соединенных Штатах сильнейшего кризиса, пишет американское издание New York Post.Как отметили в издании, заявления Адамса резко контрастируют со словами президента США Джо Байдена о том, что с экономикой страны все в порядке.Ранее пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер во время брифинга поспорила с журналистом из-за определения понятия рецессия. По его словам, представители Белого дома пытаются убедить СМИ, что кризиса нет, несмотря на то что в стране два квартала подряд наблюдается отрицательный рост валового внутреннего продукта. Карин Жан-Пьер с раздраженным видом ответила, что это неправильное определение рецессии.Бюро экономического анализа Министерства торговли США ранее выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9 процента в пересчете на год. Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.
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в мире, цены на нефть, джо байден, карин жан-пьер, сша, министерство торговли сша, санкции в отношении россии
16:48 29.07.2022 (обновлено: 18:29 29.07.2022)
 
"Уолл-стрит рушится". Мэр Нью-Йорка заявил о кризисе невиданных масштабов

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о наступлении в США сильнейшего финансового кризиса

© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Глава Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о наступлении в Соединенных Штатах сильнейшего кризиса, пишет американское издание New York Post.

"Уолл-стрит рушится, и мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете", — подчеркнул он на мероприятии в Стейтен-Айленде, организованном некоммерческой организацией Project Hospitality.

Как отметили в издании, заявления Адамса резко контрастируют со словами президента США Джо Байдена о том, что с экономикой страны все в порядке.
Ранее пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер во время брифинга поспорила с журналистом из-за определения понятия рецессия. По его словам, представители Белого дома пытаются убедить СМИ, что кризиса нет, несмотря на то что в стране два квартала подряд наблюдается отрицательный рост валового внутреннего продукта. Карин Жан-Пьер с раздраженным видом ответила, что это неправильное определение рецессии.
Бюро экономического анализа Министерства торговли США ранее выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9 процента в пересчете на год. Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
06:18
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В миреЦены на нефтьДжо БайденКарин Жан-ПьерСШАМинистерство торговли СШАСанкции в отношении России
 
 
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