16:48 29.07.2022 (обновлено: 18:29 29.07.2022)
"Уолл-стрит рушится". Мэр Нью-Йорка заявил о кризисе невиданных масштабов
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о наступлении в США сильнейшего финансового кризиса
© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Глава Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о наступлении в Соединенных Штатах сильнейшего кризиса, пишет американское издание New York Post.
"Уолл-стрит рушится, и мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете", — подчеркнул он на мероприятии в Стейтен-Айленде, организованном некоммерческой организацией Project Hospitality.
Как отметили в издании, заявления Адамса резко контрастируют со словами президента США Джо Байдена о том, что с экономикой страны все в порядке.
Ранее пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер во время брифинга поспорила с журналистом из-за определения понятия рецессия. По его словам, представители Белого дома пытаются убедить СМИ, что кризиса нет, несмотря на то что в стране два квартала подряд наблюдается отрицательный рост валового внутреннего продукта. Карин Жан-Пьер с раздраженным видом ответила, что это неправильное определение рецессии.
Бюро экономического анализа Министерства торговли США ранее выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9 процента в пересчете на год. Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.