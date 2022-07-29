https://ria.ru/20220729/sprite-1805779319.html

Напитки Sprite больше не будут продавать в зеленых бутылках

Напитки Sprite больше не будут продавать в зеленых бутылках - РИА Новости, 29.07.2022

Напитки Sprite больше не будут продавать в зеленых бутылках

Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company, которому принадлежит бренд Sprite, больше не будет продавать напитки этого бренда в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T10:21

2022-07-29T10:21

2022-07-29T10:21

технологии

экология

the coca-cola company

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789043506_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15328d1c8b828b381a078ae4ef88eb1a.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company, которому принадлежит бренд Sprite, больше не будет продавать напитки этого бренда в зеленых пластиковых бутылках из соображений экологичности, заявил гендиректор работающей с Coca-Cola компании по переработке отходов R3CYCLE Джулиан Очоа."Изъятие цветов из бутылок улучшает качество переработанного материала... После переработки прозрачные пластиковые бутылки Sprite можно перерабатывать в другие бутылки, что способствует круговой экономии пластика", - приводит телеканал CNN слова Очоа.Как отмечает CNN, напитки Sprite в бутылках зеленого цвета продавались в течение более 60 лет. Также потребители, по сообщению телеканала, смогут заметить обновленный логотип и дизайн упаковки на бутылках Sprite. На этикетках же традиционный зеленый цвет останется. Отмечается, что бутылки других напитков ассортимента Coca-Cola Company, при изготовлении которых используется зеленый краситель, такие как Fresca, Seagram's и Mello Yello, также поменяют свой цвет. Изменения вступят в силу с 1 августа.

https://ria.ru/20220616/coca-cola-1795924742.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, экология, the coca-cola company, россия