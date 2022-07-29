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Напитки Sprite больше не будут продавать в зеленых бутылках - РИА Новости, 29.07.2022
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Напитки Sprite больше не будут продавать в зеленых бутылках
Напитки Sprite больше не будут продавать в зеленых бутылках - РИА Новости, 29.07.2022
Напитки Sprite больше не будут продавать в зеленых бутылках
Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company, которому принадлежит бренд Sprite, больше не будет продавать напитки этого бренда в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:21
2022-07-29T10:21
технологии
экология
the coca-cola company
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company, которому принадлежит бренд Sprite, больше не будет продавать напитки этого бренда в зеленых пластиковых бутылках из соображений экологичности, заявил гендиректор работающей с Coca-Cola компании по переработке отходов R3CYCLE Джулиан Очоа."Изъятие цветов из бутылок улучшает качество переработанного материала... После переработки прозрачные пластиковые бутылки Sprite можно перерабатывать в другие бутылки, что способствует круговой экономии пластика", - приводит телеканал CNN слова Очоа.Как отмечает CNN, напитки Sprite в бутылках зеленого цвета продавались в течение более 60 лет. Также потребители, по сообщению телеканала, смогут заметить обновленный логотип и дизайн упаковки на бутылках Sprite. На этикетках же традиционный зеленый цвет останется. Отмечается, что бутылки других напитков ассортимента Coca-Cola Company, при изготовлении которых используется зеленый краситель, такие как Fresca, Seagram's и Mello Yello, также поменяют свой цвет. Изменения вступят в силу с 1 августа.
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технологии, экология, the coca-cola company, россия
10:21 29.07.2022
 
Напитки Sprite больше не будут продавать в зеленых бутылках

Coca-Cola перестанет красить бутылки для Sprite в зеленый цвет из-за неэкологичности

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБутылки с лимонадами CoolCola, Fancy и Street на прилавке магазина в Москве
Бутылки с лимонадами CoolCola, Fancy и Street на прилавке магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бутылки с лимонадами CoolCola, Fancy и Street на прилавке магазина в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company, которому принадлежит бренд Sprite, больше не будет продавать напитки этого бренда в зеленых пластиковых бутылках из соображений экологичности, заявил гендиректор работающей с Coca-Cola компании по переработке отходов R3CYCLE Джулиан Очоа.
"Изъятие цветов из бутылок улучшает качество переработанного материала... После переработки прозрачные пластиковые бутылки Sprite можно перерабатывать в другие бутылки, что способствует круговой экономии пластика", - приводит телеканал CNN слова Очоа.
Как отмечает CNN, напитки Sprite в бутылках зеленого цвета продавались в течение более 60 лет. Также потребители, по сообщению телеканала, смогут заметить обновленный логотип и дизайн упаковки на бутылках Sprite. На этикетках же традиционный зеленый цвет останется. Отмечается, что бутылки других напитков ассортимента Coca-Cola Company, при изготовлении которых используется зеленый краситель, такие как Fresca, Seagram's и Mello Yello, также поменяют свой цвет. Изменения вступят в силу с 1 августа.
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