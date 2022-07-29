https://ria.ru/20220729/sigarety-1805746187.html

В Минздраве предложили запретить свободную продажу электронных сигарет

В Минздраве предложили запретить свободную продажу электронных сигарет - РИА Новости, 29.07.2022

В Минздраве предложили запретить свободную продажу электронных сигарет

Электронные сигареты и вейпы не должны быть в свободной продаже, без введения запрета на них невозможно достижение государственных целей по противодействию... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T03:24

2022-07-29T03:24

2022-07-29T05:13

общество

россия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Электронные сигареты и вейпы не должны быть в свободной продаже, без введения запрета на них невозможно достижение государственных целей по противодействию потреблению табака и никотинсодержащей продукции, заявила РИА Новости руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.Ранее замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что полный запрет на электронные сигареты приведет лишь к потерям для бюджета и формированию черного рынка, а для борьбы с контрафактом необходима обязательная электронная маркировка.Она отметила, что электронные сигареты и вейпы не помогают бросить курить и не могут быть использованы как продукты для снижения вреда от курения обычных сигарет. Потребление никотинсодержащей продукции провоцирует риск возникновения не только респираторных заболеваний, таких как бронхит и астма, но и ассоциировано с возникновением злокачественных новообразований и заболеваний сердечно-сосудистой системы, подчеркнула специалист.Она уточнила, что в России в настоящее время реализуется концепция государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции на период до 2035 года и дальнейшую перспективу в рамках нацпроекта "Демография". Концепция направлена на планомерное снижение потребления табака с постепенным выводом табачной продукции из гражданского оборота, сокращение заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением. Однако достижение государственных целей возможно, если будут остановлены тенденции роста распространенности потребления вейпов, электронных сигарет и продуктов нагревания табака, а для этого необходимо, чтобы эти продукты оказались под запретом как можно скорее, считает Гамбарян."Электронные системы доставки никотина вредны для здоровья и жизни своих потребителей и, если их не запретить, могут стать источником большого экономического ущерба для общества. Они содержат синтетический и крайне токсичный никотин, который, проникая в организм с аэрозолями электронных сигарет всасывается в кровь уже в полости рта и доходит до мозговых рецепторов быстрее, чем никотин при курении обычных сигарет, вызывая быструю и стойкую никотиновую зависимость", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20220716/narkolog-1802915378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, здоровье - общество