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Против России развязали тотальную гибридную войну, заявил замгенсека ШОС - РИА Новости, 29.07.2022
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Против России развязали тотальную гибридную войну, заявил замгенсека ШОС
Против России развязали тотальную гибридную войну, заявил замгенсека ШОС - РИА Новости, 29.07.2022
Против России развязали тотальную гибридную войну, заявил замгенсека ШОС
Против России развязана тотальная гибридная война, которая начинает "перехлестываться" на Китай, странам Шанхайской организации сотрудничества следует обратить... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T05:10
2022-07-29T09:11
россия
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ЦИНДАО (Китай), 29 июл – РИА Новости. Против России развязана тотальная гибридная война, которая начинает "перехлестываться" на Китай, странам Шанхайской организации сотрудничества следует обратить внимание на проблему противодействия фейковой информации, заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.Логвинов подчеркнул, что "против одного из государств-учредителей ШОС, против России развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает "перехлестываться" на Китай".Замгенсека напомнил, что Шанхайская организация сотрудничества с момента создания "была объектом нескрываемо неприязненных комментариев в западных СМИ". За прошедшие два десятилетия, отметил он, антагонизм со стороны Запада лишь усилился, особенно после беспорядков в Казахстане в январе этого года, когда ШОС наряду с ОДКБ поддержала законные власти республики.Дипломат добавил, что "подобное понимание ситуации было констатировано на консультациях информационных служб министерств иностранных дел государств-членов в апреле этого года, в итоговом протоколе которых отмечена необходимость "обратить внимание на проблему противодействия фейковой информации".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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россия, шос, в мире, китай
05:10 29.07.2022 (обновлено: 09:11 29.07.2022)
 
Против России развязали тотальную гибридную войну, заявил замгенсека ШОС

Замгенсека ШОС Логвинов заявил, что гибридная война против России начинает затрагивать КНР

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников
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ЦИНДАО (Китай), 29 июл – РИА Новости. Против России развязана тотальная гибридная война, которая начинает "перехлестываться" на Китай, странам Шанхайской организации сотрудничества следует обратить внимание на проблему противодействия фейковой информации, заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.

"Стремительное нарастание конфронтационных тенденций в международной жизни невольно заставляет вспомнить старое английское изречение "и мечом твоим станет перо". Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений", — сказал он, выступая на открытии Форума СМИ и аналитических центров стран ШОС.

Логвинов подчеркнул, что "против одного из государств-учредителей ШОС, против России развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает "перехлестываться" на Китай".
Замгенсека напомнил, что Шанхайская организация сотрудничества с момента создания "была объектом нескрываемо неприязненных комментариев в западных СМИ". За прошедшие два десятилетия, отметил он, антагонизм со стороны Запада лишь усилился, особенно после беспорядков в Казахстане в январе этого года, когда ШОС наряду с ОДКБ поддержала законные власти республики.
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Дипломат добавил, что "подобное понимание ситуации было констатировано на консультациях информационных служб министерств иностранных дел государств-членов в апреле этого года, в итоговом протоколе которых отмечена необходимость "обратить внимание на проблему противодействия фейковой информации".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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