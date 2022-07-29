https://ria.ru/20220729/shos-1805749971.html

Против России развязали тотальную гибридную войну, заявил замгенсека ШОС

Против России развязали тотальную гибридную войну, заявил замгенсека ШОС - РИА Новости, 29.07.2022

Против России развязали тотальную гибридную войну, заявил замгенсека ШОС

Против России развязана тотальная гибридная война, которая начинает "перехлестываться" на Китай, странам Шанхайской организации сотрудничества следует обратить... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T05:10

2022-07-29T05:10

2022-07-29T09:11

россия

шос

в мире

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735577208_0:281:3052:1998_1920x0_80_0_0_e38b66685bea9ff5c7d22f51558e1975.jpg

ЦИНДАО (Китай), 29 июл – РИА Новости. Против России развязана тотальная гибридная война, которая начинает "перехлестываться" на Китай, странам Шанхайской организации сотрудничества следует обратить внимание на проблему противодействия фейковой информации, заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.Логвинов подчеркнул, что "против одного из государств-учредителей ШОС, против России развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает "перехлестываться" на Китай".Замгенсека напомнил, что Шанхайская организация сотрудничества с момента создания "была объектом нескрываемо неприязненных комментариев в западных СМИ". За прошедшие два десятилетия, отметил он, антагонизм со стороны Запада лишь усилился, особенно после беспорядков в Казахстане в январе этого года, когда ШОС наряду с ОДКБ поддержала законные власти республики.Дипломат добавил, что "подобное понимание ситуации было констатировано на консультациях информационных служб министерств иностранных дел государств-членов в апреле этого года, в итоговом протоколе которых отмечена необходимость "обратить внимание на проблему противодействия фейковой информации".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220707/nato-1800959669.html

https://ria.ru/20220728/dialog-1805469944.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, шос, в мире, китай