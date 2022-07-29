https://ria.ru/20220729/shefstvo-1805841940.html

Омская область взяла шефство над Стахановым в ЛНР

Омская область взяла шефство над Стахановым в ЛНР - РИА Новости, 29.07.2022

Омская область взяла шефство над Стахановым в ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что Омская область взяла шефство над городом Стахановым. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:22

2022-07-29T13:22

2022-07-29T13:22

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

александр бурков

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омская область

луганская народная республика

владимир путин

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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что Омская область взяла шефство над городом Стахановым."Омская область взяла шефство над городом Стахановым. Соглашение о сотрудничестве подписал губернатор Александр Бурков и глава администрации шахтерского города Сергей Жевлаков", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Глава ЛНР отметил, что в Стаханове уже формируются гуманитарные колонны с материалами, необходимыми для восстановления коммунальных объектов. Пасечник добавил, что в начале следующей недели в город прибудут фуры с древесиной и другими необходимыми материалами для ремонта кровли.Кроме того, Бурков подчеркнул, что в Омской области есть предприятия-производители труб, насосов и другого оборудования для водного хозяйства. Пасечник отметил, что поставки подобных изделий из Омской области в ЛНР начнутся в ближайшее время.В мае первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220728/pomosch-1805505820.html

омская область

луганская народная республика

стаханов

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в мире, жкх, александр бурков, сергей кириенко, омская область, луганская народная республика, владимир путин, стаханов