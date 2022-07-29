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Омская область взяла шефство над Стахановым в ЛНР - РИА Новости, 29.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/shefstvo-1805841940.html
Омская область взяла шефство над Стахановым в ЛНР
Омская область взяла шефство над Стахановым в ЛНР - РИА Новости, 29.07.2022
Омская область взяла шефство над Стахановым в ЛНР
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что Омская область взяла шефство над городом Стахановым. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:22
2022-07-29T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
александр бурков
сергей кириенко
омская область
луганская народная республика
владимир путин
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что Омская область взяла шефство над городом Стахановым."Омская область взяла шефство над городом Стахановым. Соглашение о сотрудничестве подписал губернатор Александр Бурков и глава администрации шахтерского города Сергей Жевлаков", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Глава ЛНР отметил, что в Стаханове уже формируются гуманитарные колонны с материалами, необходимыми для восстановления коммунальных объектов. Пасечник добавил, что в начале следующей недели в город прибудут фуры с древесиной и другими необходимыми материалами для ремонта кровли.Кроме того, Бурков подчеркнул, что в Омской области есть предприятия-производители труб, насосов и другого оборудования для водного хозяйства. Пасечник отметил, что поставки подобных изделий из Омской области в ЛНР начнутся в ближайшее время.В мае первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220728/pomosch-1805505820.html
омская область
луганская народная республика
стаханов
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в мире, жкх, александр бурков, сергей кириенко, омская область, луганская народная республика, владимир путин, стаханов
13:22 29.07.2022
 
Омская область взяла шефство над Стахановым в ЛНР

Глава ЛНР Пасечник заявил, что Омская область взяла шефство над Стахановым

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что Омская область взяла шефство над городом Стахановым.
"Омская область взяла шефство над городом Стахановым. Соглашение о сотрудничестве подписал губернатор Александр Бурков и глава администрации шахтерского города Сергей Жевлаков", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Глава ЛНР отметил, что в Стаханове уже формируются гуманитарные колонны с материалами, необходимыми для восстановления коммунальных объектов. Пасечник добавил, что в начале следующей недели в город прибудут фуры с древесиной и другими необходимыми материалами для ремонта кровли.
Кроме того, Бурков подчеркнул, что в Омской области есть предприятия-производители труб, насосов и другого оборудования для водного хозяйства. Пасечник отметил, что поставки подобных изделий из Омской области в ЛНР начнутся в ближайшее время.
В мае первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХАлександр БурковСергей КириенкоОмская областьЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинСтаханов
 
 
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