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Экс-депутат Рады предположил, кто станет руководителем СБУ вместо Баканова
Экс-депутат Рады предположил, кто станет руководителем СБУ вместо Баканова - РИА Новости, 29.07.2022
Экс-депутат Рады предположил, кто станет руководителем СБУ вместо Баканова
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что новым главой Службы безопасности Украины может стать начальник Главного управления разведки (ГУР)... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:40
2022-07-29T13:40
2022-07-29T13:40
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илья кива
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что новым главой Службы безопасности Украины может стать начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов."Предсказатель и сказочник Кирилл Буданов, который возглавляет сейчас ГУР МО, может стать следующим руководителем СБУ", - написал Кива в своем Telegram-канале.Ранее Верховная рада уволила Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины. За его отстранение от должности главы СБ проголосовали 265 депутатов, увольнение поддержал профильный комитет Верховной рады. Также ранее на сайте Зеленского были опубликованы указы о назначении новых начальников управления СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях и увольнении замглавы СБ Владимира Горбенко.
https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины, илья кива, владимир зеленский
Экс-депутат Рады предположил, кто станет руководителем СБУ вместо Баканова
Экс-депутат Рады Кива: новым главой СБУ может стать начальник военной разведки Буданов