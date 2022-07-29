https://ria.ru/20220729/sbu-1805848816.html

Экс-депутат Рады предположил, кто станет руководителем СБУ вместо Баканова

Экс-депутат Рады предположил, кто станет руководителем СБУ вместо Баканова - РИА Новости, 29.07.2022

Экс-депутат Рады предположил, кто станет руководителем СБУ вместо Баканова

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что новым главой Службы безопасности Украины может стать начальник Главного управления разведки (ГУР)... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:40

2022-07-29T13:40

2022-07-29T13:40

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что новым главой Службы безопасности Украины может стать начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов."Предсказатель и сказочник Кирилл Буданов, который возглавляет сейчас ГУР МО, может стать следующим руководителем СБУ", - написал Кива в своем Telegram-канале.Ранее Верховная рада уволила Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины. За его отстранение от должности главы СБ проголосовали 265 депутатов, увольнение поддержал профильный комитет Верховной рады. Также ранее на сайте Зеленского были опубликованы указы о назначении новых начальников управления СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях и увольнении замглавы СБ Владимира Горбенко.

https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины, илья кива, владимир зеленский