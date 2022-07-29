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Экс-депутат Рады предположил, кто станет руководителем СБУ вместо Баканова - РИА Новости, 29.07.2022
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Экс-депутат Рады предположил, кто станет руководителем СБУ вместо Баканова
Экс-депутат Рады предположил, кто станет руководителем СБУ вместо Баканова - РИА Новости, 29.07.2022
Экс-депутат Рады предположил, кто станет руководителем СБУ вместо Баканова
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что новым главой Службы безопасности Украины может стать начальник Главного управления разведки (ГУР)... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:40
2022-07-29T13:40
в мире
украина
служба безопасности украины
верховная рада украины
илья кива
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что новым главой Службы безопасности Украины может стать начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов."Предсказатель и сказочник Кирилл Буданов, который возглавляет сейчас ГУР МО, может стать следующим руководителем СБУ", - написал Кива в своем Telegram-канале.Ранее Верховная рада уволила Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины. За его отстранение от должности главы СБ проголосовали 265 депутатов, увольнение поддержал профильный комитет Верховной рады. Также ранее на сайте Зеленского были опубликованы указы о назначении новых начальников управления СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях и увольнении замглавы СБ Владимира Горбенко.
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в мире, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины, илья кива, владимир зеленский
13:40 29.07.2022
 
Экс-депутат Рады предположил, кто станет руководителем СБУ вместо Баканова

Экс-депутат Рады Кива: новым главой СБУ может стать начальник военной разведки Буданов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что новым главой Службы безопасности Украины может стать начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов.
"Предсказатель и сказочник Кирилл Буданов, который возглавляет сейчас ГУР МО, может стать следующим руководителем СБУ", - написал Кива в своем Telegram-канале.
Ранее Верховная рада уволила Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины. За его отстранение от должности главы СБ проголосовали 265 депутатов, увольнение поддержал профильный комитет Верховной рады. Также ранее на сайте Зеленского были опубликованы указы о назначении новых начальников управления СБ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях и увольнении замглавы СБ Владимира Горбенко.
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В миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныИлья КиваВладимир Зеленский
 
 
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