Захарова заявила, что в Белом доме упорно отрицают рецессию в США
Представитель МИД Захарова: в Белом доме упорно отрицают рецессию в США
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден возле Белого дома
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден возле Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Белом доме упорно отрицают рецессию в США, они решили отменить это слово, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Белом доме отрицают рецессию в США. Упрямо стоят на своём, спорят со своими же журналистами, мотают головой, злятся, отказываются отвечать на уточняющие вопросы о том, что же тогда "рецессия", - написала она в своем Telegram-канале.
"Знаете, как в США закончились экономические депрессии? Они просто перестали употреблять это слово. Как и слово "паника" в контексте экономического кризиса. Нет слова - нет проблемы. Так же, видимо, решили и в этот раз: взяли и отменили слово "рецессия", - указала представитель российского МИД.
Раньше "американских политических эквилибристов выручали словечки, типа "спад", "замедление", отметила Захарова, " но сейчас ситуация настолько катастрофическая, что были придуманы "путинский налог", "путинские цены" и т.д."
"Уверена, нанятые Белым домом пиарщики изобретают что-то вроде "внешней рецессии" или "рециссионной интервенции Кремля", - подчеркнула она.
Ранее пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер вступила в ходе брифинга в спор с журналистом из-за определения рецессии и пыталась соврать об экономической ситуации в США. Бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9% в пересчете на год. Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.