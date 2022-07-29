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Захарова заявила, что в Белом доме упорно отрицают рецессию в США - РИА Новости, 29.07.2022
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Захарова заявила, что в Белом доме упорно отрицают рецессию в США
Захарова заявила, что в Белом доме упорно отрицают рецессию в США - РИА Новости, 29.07.2022
Захарова заявила, что в Белом доме упорно отрицают рецессию в США
В Белом доме упорно отрицают рецессию в США, они решили отменить это слово, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T08:54
2022-07-29T08:54
экономика
сша
министерство торговли сша
мария захарова
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Белом доме упорно отрицают рецессию в США, они решили отменить это слово, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В Белом доме отрицают рецессию в США. Упрямо стоят на своём, спорят со своими же журналистами, мотают головой, злятся, отказываются отвечать на уточняющие вопросы о том, что же тогда "рецессия", - написала она в своем Telegram-канале."Знаете, как в США закончились экономические депрессии? Они просто перестали употреблять это слово. Как и слово "паника" в контексте экономического кризиса. Нет слова - нет проблемы. Так же, видимо, решили и в этот раз: взяли и отменили слово "рецессия", - указала представитель российского МИД.Раньше "американских политических эквилибристов выручали словечки, типа "спад", "замедление", отметила Захарова, " но сейчас ситуация настолько катастрофическая, что были придуманы "путинский налог", "путинские цены" и т.д.""Уверена, нанятые Белым домом пиарщики изобретают что-то вроде "внешней рецессии" или "рециссионной интервенции Кремля", - подчеркнула она.Ранее пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер вступила в ходе брифинга в спор с журналистом из-за определения рецессии и пыталась соврать об экономической ситуации в США. Бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9% в пересчете на год. Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.
https://ria.ru/20220729/bayden-1805751334.html
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экономика, сша, министерство торговли сша, мария захарова
08:54 29.07.2022
 
Захарова заявила, что в Белом доме упорно отрицают рецессию в США

Представитель МИД Захарова: в Белом доме упорно отрицают рецессию в США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден возле Белого дома
Президент США Джо Байден возле Белого дома - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден возле Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Белом доме упорно отрицают рецессию в США, они решили отменить это слово, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Белом доме отрицают рецессию в США. Упрямо стоят на своём, спорят со своими же журналистами, мотают головой, злятся, отказываются отвечать на уточняющие вопросы о том, что же тогда "рецессия", - написала она в своем Telegram-канале.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
06:18
"Клоун": американцев взбесили слова Байдена о рецессии в США
"Знаете, как в США закончились экономические депрессии? Они просто перестали употреблять это слово. Как и слово "паника" в контексте экономического кризиса. Нет слова - нет проблемы. Так же, видимо, решили и в этот раз: взяли и отменили слово "рецессия", - указала представитель российского МИД.
Раньше "американских политических эквилибристов выручали словечки, типа "спад", "замедление", отметила Захарова, " но сейчас ситуация настолько катастрофическая, что были придуманы "путинский налог", "путинские цены" и т.д."
"Уверена, нанятые Белым домом пиарщики изобретают что-то вроде "внешней рецессии" или "рециссионной интервенции Кремля", - подчеркнула она.
Ранее пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер вступила в ходе брифинга в спор с журналистом из-за определения рецессии и пыталась соврать об экономической ситуации в США. Бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9% в пересчете на год. Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.
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ЭкономикаСШАМинистерство торговли СШАМария Захарова
 
 
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