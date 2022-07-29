https://ria.ru/20220729/reshetki-1805743892.html

На окнах сгоревшего хостела в Москве были установлены решетки

На окнах сгоревшего хостела в Москве были установлены решетки - РИА Новости, 29.07.2022

На окнах сгоревшего хостела в Москве были установлены решетки

На окнах сгоревшего на юго-востоке Москвы хостела, где погибли восемь восемь человек и еще четыре пострадали, установлены решетки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T02:40

2022-07-29T02:40

2022-07-29T11:27

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На окнах сгоревшего на юго-востоке Москвы хостела, где погибли восемь восемь человек и еще четыре пострадали, установлены решетки, передает корреспондент РИА Новости.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших, по данным СК, пострадавших четверо - их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.На всех окнах на торце здания, в котором произошел пожар, есть решетки. Черный след от дыма виден на окне, где, предположительно, размещался хотел. На нем также есть решетки.Обстановка на месте спокойная. Пострадавших от пожара жильцов возле здания нет: на месте только пожарные, случайные прохожие и журналисты.Сейчас пожарные обследуют обгоревшее помещение.

россия

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)