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На окнах сгоревшего хостела в Москве были установлены решетки - РИА Новости, 29.07.2022
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На окнах сгоревшего хостела в Москве были установлены решетки
На окнах сгоревшего хостела в Москве были установлены решетки - РИА Новости, 29.07.2022
На окнах сгоревшего хостела в Москве были установлены решетки
На окнах сгоревшего на юго-востоке Москвы хостела, где погибли восемь восемь человек и еще четыре пострадали, установлены решетки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T02:40
2022-07-29T11:27
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На окнах сгоревшего на юго-востоке Москвы хостела, где погибли восемь восемь человек и еще четыре пострадали, установлены решетки, передает корреспондент РИА Новости.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших, по данным СК, пострадавших четверо - их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.На всех окнах на торце здания, в котором произошел пожар, есть решетки. Черный след от дыма виден на окне, где, предположительно, размещался хотел. На нем также есть решетки.Обстановка на месте спокойная. Пострадавших от пожара жильцов возле здания нет: на месте только пожарные, случайные прохожие и журналисты.Сейчас пожарные обследуют обгоревшее помещение.
россия
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
02:40 29.07.2022 (обновлено: 11:27 29.07.2022)
 
На окнах сгоревшего хостела в Москве были установлены решетки

На окнах сгоревшего хостела в Москве, где погибли восемь человек, были установлены решетки

© АГН "Москва" / Денис ВоронинНа месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© АГН "Москва" / Денис Воронин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На окнах сгоревшего на юго-востоке Москвы хостела, где погибли восемь восемь человек и еще четыре пострадали, установлены решетки, передает корреспондент РИА Новости.
Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших, по данным СК, пострадавших четверо - их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.
На всех окнах на торце здания, в котором произошел пожар, есть решетки. Черный след от дыма виден на окне, где, предположительно, размещался хотел. На нем также есть решетки.
Обстановка на месте спокойная. Пострадавших от пожара жильцов возле здания нет: на месте только пожарные, случайные прохожие и журналисты.
Сейчас пожарные обследуют обгоревшее помещение.
Последствия пожара в хостеле на юго-востоке Москвы
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

Пожарные на месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
1 из 8

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы
2 из 8

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
3 из 8

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© АГН "Москва" / Денис Воронин

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
4 из 8

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Решетки на окнах хостела на Алма-Атинской улице, где произошел пожар
5 из 8

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Одна из пострадавших комнат хостела на Алма-Атинской улице, где произошел пожар
6 из 8

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

После пожара возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции у жилого дома на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, в котором произошел пожар
7 из 8

После пожара возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

Выгоревшие квартиры на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, в котором произошел пожар
8 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
2 из 8

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве
3 из 8

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
4 из 8

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
5 из 8

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 8

После пожара возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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