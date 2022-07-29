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Полицейские нашли мать ребенка, подброшенного в омский роддом - РИА Новости, 29.07.2022
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Полицейские нашли мать ребенка, подброшенного в омский роддом
Полицейские нашли мать ребенка, подброшенного в омский роддом - РИА Новости, 29.07.2022
Полицейские нашли мать ребенка, подброшенного в омский роддом
Омские полицейские выяснили личность матери новорожденного ребенка, подброшенного в роддом, рассказали журналистам в пятницу в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:02
2022-07-29T15:02
происшествия
здоровье - общество
солнечный
дети
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ОМСК, 29 июл - РИА Новости. Омские полицейские выяснили личность матери новорожденного ребенка, подброшенного в роддом, рассказали журналистам в пятницу в пресс-службе областного УМВД.Мужчина, который 28 июля привез малыша, рассказал, что нашел его на остановке общественного транспорта в поселке Солнечном. После этого он уехал, ничего дополнительно не уточнив. Врачи определили, что мальчик родился не больше нескольких часов назад, и сообщили о случившемся в полицию.Выяснилось, что мать ребенка, 30-летняя омичка, втайне от родственников родила мальчика дома и тут же решила, что он ей не нужен. Причиной своего поступка она назвала тяжелое материальное положение."Мужчина, который привез малыша в медицинское учреждение, ее знакомый, именно к нему омичка обратилась за помощью и попросила забрать ее новорожденного сына", - добавили в пресс-службе.Сейчас ребенок находится в больнице, в дальнейшем его судьбой будут заниматься органы опеки и попечительства. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.
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происшествия, здоровье - общество, солнечный, дети
15:02 29.07.2022
 
Полицейские нашли мать ребенка, подброшенного в омский роддом

Полицейские выяснили личность матери новорожденного ребенка, подброшенного в роддом

© Unsplash / Kevin KeithСпящий ребенок
Спящий ребенок
© Unsplash / Kevin Keith
Спящий ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 29 июл - РИА Новости. Омские полицейские выяснили личность матери новорожденного ребенка, подброшенного в роддом, рассказали журналистам в пятницу в пресс-службе областного УМВД.
Мужчина, который 28 июля привез малыша, рассказал, что нашел его на остановке общественного транспорта в поселке Солнечном. После этого он уехал, ничего дополнительно не уточнив. Врачи определили, что мальчик родился не больше нескольких часов назад, и сообщили о случившемся в полицию.
"Сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по Омску в течение суток установили личность мужчины, приходившего в роддом, а также личность матери новорожденного", - пояснили в пресс-службе.
Выяснилось, что мать ребенка, 30-летняя омичка, втайне от родственников родила мальчика дома и тут же решила, что он ей не нужен. Причиной своего поступка она назвала тяжелое материальное положение.
"Мужчина, который привез малыша в медицинское учреждение, ее знакомый, именно к нему омичка обратилась за помощью и попросила забрать ее новорожденного сына", - добавили в пресс-службе.
Сейчас ребенок находится в больнице, в дальнейшем его судьбой будут заниматься органы опеки и попечительства. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.
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