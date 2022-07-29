https://ria.ru/20220729/rebenok-1805873985.html

Полицейские нашли мать ребенка, подброшенного в омский роддом

Полицейские нашли мать ребенка, подброшенного в омский роддом - РИА Новости, 29.07.2022

Полицейские нашли мать ребенка, подброшенного в омский роддом

Омские полицейские выяснили личность матери новорожденного ребенка, подброшенного в роддом, рассказали журналистам в пятницу в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:02

2022-07-29T15:02

2022-07-29T15:02

происшествия

здоровье - общество

солнечный

дети

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ОМСК, 29 июл - РИА Новости. Омские полицейские выяснили личность матери новорожденного ребенка, подброшенного в роддом, рассказали журналистам в пятницу в пресс-службе областного УМВД.Мужчина, который 28 июля привез малыша, рассказал, что нашел его на остановке общественного транспорта в поселке Солнечном. После этого он уехал, ничего дополнительно не уточнив. Врачи определили, что мальчик родился не больше нескольких часов назад, и сообщили о случившемся в полицию.Выяснилось, что мать ребенка, 30-летняя омичка, втайне от родственников родила мальчика дома и тут же решила, что он ей не нужен. Причиной своего поступка она назвала тяжелое материальное положение."Мужчина, который привез малыша в медицинское учреждение, ее знакомый, именно к нему омичка обратилась за помощью и попросила забрать ее новорожденного сына", - добавили в пресс-службе.Сейчас ребенок находится в больнице, в дальнейшем его судьбой будут заниматься органы опеки и попечительства. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

https://ria.ru/20220727/unitaz-1805366741.html

солнечный

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, солнечный, дети