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Названа предварительная причина пожара в хостеле на юго-востоке Москвы

Названа предварительная причина пожара в хостеле на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 29.07.2022

Названа предварительная причина пожара в хостеле на юго-востоке Москвы

Пожар в хостеле на юге Москвы мог возникнуть из-за неисправного электрооборудования, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T01:21

2022-07-29T01:21

2022-07-29T11:24

происшествия

москва

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожар в хостеле на юге Москвы мог возникнуть из-за неисправного электрооборудования, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в экстренных службах сообщили, что пожар начался на первом этаже 16-этажного жилого дома по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По предварительным данным, погибли восемь человек."Неисправность электрооборудования рассматривается как основная причина возникновения пожара в хостеле в Москве на Алма-Атинской улице", – сообщил собеседник агентства.

москва

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва, пожар в хостеле на юго-востоке москвы