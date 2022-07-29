https://ria.ru/20220729/pozhar-1805798453.html

СК считает, что пожар в московском хостеле мог начаться из-за проводки

СК считает, что пожар в московском хостеле мог начаться из-за проводки - РИА Новости, 29.07.2022

СК считает, что пожар в московском хостеле мог начаться из-за проводки

Неисправность электропроводки - одна из основных версий пожара в хостеле в Москве, где погибли восемь человек, сообщила журналистам в пятницу старший помощник... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:17

2022-07-29T11:17

2022-07-29T12:18

происшествия

москва

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805791048_0:268:2731:1804_1920x0_80_0_0_24a1ab5fe51c2bf6c4549dc2a37f10d3.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Неисправность электропроводки - одна из основных версий пожара в хостеле в Москве, где погибли восемь человек, сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Следствие рассматривает различные версии, одной из основных является неисправность электропроводки. Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая. В настоящее время допрашивается руководства хостела", - сказала Иванова. Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия.Ночью 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы произошел пожар. По предварительной информации, погибли восемь человек, четыре человека госпитализированы. По данным столичного главка МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах, а сигнализация в хостеле не сработала. Сейчас владелец хостела находится на допросе, сообщил РИА Новости ранее источник в правоохранительных органах. Как отмечала прокуратура Москвы, бизнесмен ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности.Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ и в прокуратуре.

https://ria.ru/20220729/khostel-1805768033.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, пожар в хостеле на юго-востоке москвы, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм