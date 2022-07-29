СК считает, что пожар в московском хостеле мог начаться из-за проводки

СК назвал короткое замыкание одной из основных версий причин пожара в московском хостеле
Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.
Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.
Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.
Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.
Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.
Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.
В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.
В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.
Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.
Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.
Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.
Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.
Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.
Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.
Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.
В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.
Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.
Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.