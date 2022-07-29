https://ria.ru/20220729/poezdka-1805996200.html

Пелоси объяснила секретность вокруг предстоящей поездки в Азию

Пелоси объяснила секретность вокруг предстоящей поездки в Азию - РИА Новости, 29.07.2022

Пелоси объяснила секретность вокруг предстоящей поездки в Азию

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая, как ожидается, отправится в турне по азиатскому региону уже сегодня, не стала признаваться, поедет ли на... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T21:50

2022-07-29T21:50

2022-07-29T21:50

в мире

джо байден

си цзиньпин

тайвань

китай

сша

конгресс сша

оон

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая, как ожидается, отправится в турне по азиатскому региону уже сегодня, не стала признаваться, поедет ли на Тайвань, сославшись на интересы безопасности."Это вопрос безопасности для каждого члена конгресса, который отправляется за границу, а для спикера - это дополнительная проблема безопасности", - пояснила секретность предстоящего визита Пелоси. Спикер - третье лицо в иерархии американской власти, однако секретности предстоящему визиту добавляет то, что, как ожидается, Пелоси намерена посетить остров Тайвань. Резкие протесты Пекина в отношении потенциального визита, который может стать первым визитом спикера палаты представителей американского конгресса с 1997 года, подогревают интерес к предстоящей поездке Пелоси, но не привели пока к публичному отказу Вашингтона от нее.Сама спикер отмалчивается, ссылаясь на безопасность, а Белый дом дистанцируется, предоставляя Пелоси принимать это решение самой и призывая Пекин не нагнетать обстановку. В Белом доме подчеркивают, что не меняют своей политики в отношении "одного" неделимого Китая.Ранее в четверг в ходе первого с марта телефонного разговора президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин также обсудили Тайвань. Вашингтон отказался приводить подробности обсуждения этой темы, а китайская сторона в свою очередь заявила, что лидер КНР предупредил американского коллегу об опасности "обжечься при игре с огнем".О возможном визите спикера на Тайвань сообщалось еще в апреле, но азиатское турне было отменено из-за внезапного заражения Пелоси коронавирусом. СМИ сообщали также, что китайские дипломаты в США вели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность визита на остров "в интересах" обеих сторон.Тема Тайваня в контексте американо-китайских отношений обрела особую важность в контексте ситуации на Украине. Пекин подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии неуместны, и требует от США не вмешиваться в свои внутренние дела. Вашингтон, формально не имея дипломатических отношений с Тайбеем, который признан ООН в качестве неделимой части КНР, в рамках двусторонних соглашений и ряда принятых конгрессом США законов не только поддерживает связи с островом, но регулярно осуществляет поставки вооружений.

https://ria.ru/20220727/pelosi-1805464698.html

https://ria.ru/20220724/kitay-1804590077.html

тайвань

китай

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, си цзиньпин, тайвань, китай, сша, конгресс сша, оон