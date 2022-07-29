Пелоси объяснила секретность вокруг предстоящей поездки в Азию
Пелоси объяснила секретность вокруг предстоящей поездки в Азию интересами безопасности
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер палаты представителей Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая, как ожидается, отправится в турне по азиатскому региону уже сегодня, не стала признаваться, поедет ли на Тайвань, сославшись на интересы безопасности.
"Я никогда не говорю о своих поездках, поскольку, как знают некоторые из вас, это вопрос безопасности", - сказала Пелоси на пресс-конференции в пятницу. Между тем, сообщает телеканал CNN, азиатское турне спикера начнется уже в пятницу. Из известных остановок Пелоси, с которой в поездку отправляется целая делегация американских парламентариев, - Япония, Южная Корея, Малайзия и Сингапур.
"Это вопрос безопасности для каждого члена конгресса, который отправляется за границу, а для спикера - это дополнительная проблема безопасности", - пояснила секретность предстоящего визита Пелоси. Спикер - третье лицо в иерархии американской власти, однако секретности предстоящему визиту добавляет то, что, как ожидается, Пелоси намерена посетить остров Тайвань. Резкие протесты Пекина в отношении потенциального визита, который может стать первым визитом спикера палаты представителей американского конгресса с 1997 года, подогревают интерес к предстоящей поездке Пелоси, но не привели пока к публичному отказу Вашингтона от нее.
Сама спикер отмалчивается, ссылаясь на безопасность, а Белый дом дистанцируется, предоставляя Пелоси принимать это решение самой и призывая Пекин не нагнетать обстановку. В Белом доме подчеркивают, что не меняют своей политики в отношении "одного" неделимого Китая.
Ранее в четверг в ходе первого с марта телефонного разговора президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин также обсудили Тайвань. Вашингтон отказался приводить подробности обсуждения этой темы, а китайская сторона в свою очередь заявила, что лидер КНР предупредил американского коллегу об опасности "обжечься при игре с огнем".
О возможном визите спикера на Тайвань сообщалось еще в апреле, но азиатское турне было отменено из-за внезапного заражения Пелоси коронавирусом. СМИ сообщали также, что китайские дипломаты в США вели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность визита на остров "в интересах" обеих сторон.
Тема Тайваня в контексте американо-китайских отношений обрела особую важность в контексте ситуации на Украине. Пекин подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии неуместны, и требует от США не вмешиваться в свои внутренние дела. Вашингтон, формально не имея дипломатических отношений с Тайбеем, который признан ООН в качестве неделимой части КНР, в рамках двусторонних соглашений и ряда принятых конгрессом США законов не только поддерживает связи с островом, но регулярно осуществляет поставки вооружений.