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Путин подписал указ о морском параде в Петербурге в день ВМФ - РИА Новости, 29.07.2022
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Путин подписал указ о морском параде в Петербурге в день ВМФ
Путин подписал указ о морском параде в Петербурге в день ВМФ - РИА Новости, 29.07.2022
Путин подписал указ о морском параде в Петербурге в день ВМФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в день ВМФ 31 июля военно-морского парада в Санкт-Петербурге, соответствующий документ опубликован на РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:12
2022-07-29T13:19
владимир путин
безопасность
санкт-петербург
россия
вмф рф
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в день ВМФ 31 июля военно-морского парада в Санкт-Петербурге, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что подготовка и проведение парада возложены на Минобороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством РФ. Также правительству Санкт-Петербурга поручено оказать содействие в подготовке и проведении Главного военно-морского парада.
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санкт-петербург
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владимир путин, безопасность, санкт-петербург, россия, вмф рф
13:12 29.07.2022 (обновлено: 13:19 29.07.2022)
 
Путин подписал указ о морском параде в Петербурге в день ВМФ

Путин подписал указ о проведении морского парада в Петербурге 31 июля

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в день ВМФ 31 июля военно-морского парада в Санкт-Петербурге, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В ознаменование славных побед Военно-Морского Флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: 1. Провести 31 июля 2022 года, в День Военно-Морского Флота, в Санкт-Петербурге: а) Главный военно-морской парад; б) в 22 часа по московскому времени артиллерийский салют", - говорится в документе.
Отмечается, что подготовка и проведение парада возложены на Минобороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством РФ. Также правительству Санкт-Петербурга поручено оказать содействие в подготовке и проведении Главного военно-морского парада.
Порт в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 13:29
День ВМФ в Севастополе отметят в сокращенном формате
 
Владимир ПутинБезопасностьСанкт-ПетербургРоссияВМФ РФ
 
 
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