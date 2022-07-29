13:12 29.07.2022 (обновлено: 13:19 29.07.2022)
Путин подписал указ о морском параде в Петербурге в день ВМФ
Путин подписал указ о проведении морского парада в Петербурге 31 июля
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в день ВМФ 31 июля военно-морского парада в Санкт-Петербурге, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В ознаменование славных побед Военно-Морского Флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: 1. Провести 31 июля 2022 года, в День Военно-Морского Флота, в Санкт-Петербурге: а) Главный военно-морской парад; б) в 22 часа по московскому времени артиллерийский салют", - говорится в документе.
Отмечается, что подготовка и проведение парада возложены на Минобороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством РФ. Также правительству Санкт-Петербурга поручено оказать содействие в подготовке и проведении Главного военно-морского парада.
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