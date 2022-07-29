https://ria.ru/20220729/parad-1805839718.html

Путин подписал указ о морском параде в Петербурге в день ВМФ

Путин подписал указ о морском параде в Петербурге в день ВМФ - РИА Новости, 29.07.2022

Путин подписал указ о морском параде в Петербурге в день ВМФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в день ВМФ 31 июля военно-морского парада в Санкт-Петербурге, соответствующий документ опубликован на РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:12

2022-07-29T13:12

2022-07-29T13:19

владимир путин

безопасность

санкт-петербург

россия

вмф рф

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в день ВМФ 31 июля военно-морского парада в Санкт-Петербурге, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что подготовка и проведение парада возложены на Минобороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством РФ. Также правительству Санкт-Петербурга поручено оказать содействие в подготовке и проведении Главного военно-морского парада.

https://ria.ru/20220721/vmf-1804002526.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, санкт-петербург, россия, вмф рф