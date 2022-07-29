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Полянский на заседании СБ ООН показал фотографии убитых ВСУ детей - РИА Новости, 29.07.2022
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Полянский на заседании СБ ООН показал фотографии убитых ВСУ детей
Полянский на заседании СБ ООН показал фотографии убитых ВСУ детей - РИА Новости, 29.07.2022
Полянский на заседании СБ ООН показал фотографии убитых ВСУ детей
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский показал на заседании Совета безопасности фотографии детей, убитых при обстрелах со РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T20:36
2022-07-29T22:10
в мире
сергей лавров
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
нато
дмитрий полянский
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ООН, 29 июл — РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский показал на заседании Совета безопасности фотографии детей, убитых при обстрелах со стороны украинских войск."Особенно больно, когда от обстрелов гибнут дети. Донбасс регулярно хоронит их вот уже восемь лет с момента начала украинской военной карательной операции в регионе", — заявил дипломат.Так, он показал фотографии двух девочек, погибших в разных частях Донецкой Народной Республики в 2014 и 2015 годах.Зампред также обратил внимание, что с февраля этого года только на территории ДНР погибли 249 мирных жителей, включая 16 детей. Затем он продемонстрировал снимки несовершеннолетних, убитых в этом месяце."Они погибли от снарядов, выпущенных из западных артиллерийских установок &lt;...&gt; Пока ВСУ их не получили, они до этих районов попросту не добивали. А теперь — могут", — пояснил дипломат.В заключении Полянский призвал членов Совбеза осознать, что из поставляемого их странами оружия убивают детей. Он также указал, что киевские власти сознательно убивает граждан, и показал в качестве иллюстрации изображение мины "Лепесток", которые ВСУ устанавливают дистанционно посреди мирных городов.Ранее Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной помощью станут законной целью для российских ВКС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Киева оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220727/pamyat-1805285793.html
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в мире, сергей лавров, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, нато, дмитрий полянский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), донецк (днр), донбасс
20:36 29.07.2022 (обновлено: 22:10 29.07.2022)
 
Полянский на заседании СБ ООН показал фотографии убитых ВСУ детей

Полянский на заседании СБ ООН показал фото детей, убитых при обстрелах со стороны Украины

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 29 июл — РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский показал на заседании Совета безопасности фотографии детей, убитых при обстрелах со стороны украинских войск.
"Особенно больно, когда от обстрелов гибнут дети. Донбасс регулярно хоронит их вот уже восемь лет с момента начала украинской военной карательной операции в регионе", — заявил дипломат.
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Так, он показал фотографии двух девочек, погибших в разных частях Донецкой Народной Республики в 2014 и 2015 годах.
"Все они стали одними из первых жертв войны Киева против Донбасса <...> В их память в Донецке и появилась Аллея Ангелов с монументом <...> Сейчас там 130 имен", — подчеркнул Полянский.
Зампред также обратил внимание, что с февраля этого года только на территории ДНР погибли 249 мирных жителей, включая 16 детей. Затем он продемонстрировал снимки несовершеннолетних, убитых в этом месяце.
"Они погибли от снарядов, выпущенных из западных артиллерийских установок <...> Пока ВСУ их не получили, они до этих районов попросту не добивали. А теперь — могут", — пояснил дипломат.
Жители Дебальцево, потерявшие свое жилье в результате обстрелов города, живут в бомбоубежище.
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В заключении Полянский призвал членов Совбеза осознать, что из поставляемого их странами оружия убивают детей. Он также указал, что киевские власти сознательно убивает граждан, и показал в качестве иллюстрации изображение мины "Лепесток", которые ВСУ устанавливают дистанционно посреди мирных городов.
Ранее Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной помощью станут законной целью для российских ВКС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Киева оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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В миреСергей ЛавровУкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОДмитрий ПолянскийДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Донецк (ДНР)Донбасс
 
 
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