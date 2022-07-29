https://ria.ru/20220729/okhrana-1805747018.html

Глава фирмы VIP-охраны рассказал, можно ли было защитить Абэ

Глава фирмы VIP-охраны рассказал, можно ли было защитить Абэ - РИА Новости, 29.07.2022

Глава фирмы VIP-охраны рассказал, можно ли было защитить Абэ

Предотвратить убийство бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ можно было "на 100%", его служба безопасности или не знала, что нужно делать, или не... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T03:41

2022-07-29T03:41

2022-07-29T04:33

в мире

япония

синдзо абэ

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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ТОКИО, 29 июл – РИА Новости, Ксения Нака, Екатерина Плясункова. Предотвратить убийство бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ можно было "на 100%", его служба безопасности или не знала, что нужно делать, или не сделала этого, заявил в интервью РИА Новости глава японской фирмы CCTT, предоставляющей услуги охраны высокопоставленных лиц как в Японии, так и за рубежом, заместитель гендиректора Международной ассоциации телохранителей, представитель от этой организации в Азии и в Японии Хидэто Осанаи.Он поясняет, что на каждом из этапов, из которых строится охрана высокопоставленного лица, можно было защитить и спасти жизнь экс-премьера, и на каждом из этих этапов были совершены непоправимые ошибки, стоившие жизни Синдзо Абэ.Синдзо Абэ был смертельно ранен 8 июля этого года во время выступления на предвыборном митинге. Нападавший некоторое время присматривался к обстановке, затем пересек проезжую часть за спиной Абэ, достал самодельное огнестрельное оружие, выстрелил и промахнулся. Абэ обернулся на звук, и тогда прогремел второй выстрел с близкого расстояния. Экс-премьер-министр был ранен, когда обернулся, слева в шею и грудь. Через пять с лишним часов он скончался от потери крови. Между первым и вторым выстрелом прошло 2,6 секунды."Охрана VIP состоит из трех этапов: предупреждение нападения, реагирование, если оно произошло, и пост-действие – то есть действия после того, как произошло нападение. Эти этапы означают проверку, нет ли в толпе людей с подозрительным поведением, удержание их в поле зрения, и если они начнут приближаться – пресечение их действий. Если бы это было сделано, тогда и первого выстрела бы не произошло. Я считаю, что на этапе предупреждения можно сделать больше. И в данном случае необходимо было сделать больше", - сказал Осанаи.Он отметил сразу несколько ошибок на этом этапе: неправильный выбор места – огороженный открытый со всех сторон островок на проезжей части, расположение охраны вокруг Абэ.И тем не менее президент компании CCTT считает, что с точки зрения предупреждения этого покушения случай был не сложный как раз за счет выбора места, но при условии сохранения бдительности охраны."Данный случай - простой с точки зрения охраны. Абэ стоял на огороженном островке, вокруг ездят машины, значит, легко обнаружить любого, кто будет приближаться к объекту со стороны дороги, как это сделал преступник. Он пересек пространство, где больше не было людей. И на то, чтоб приблизиться, у него ушло по крайней мере несколько секунд. Если бы сохранялась бдительность, его можно было заметить и можно было остановить. В предупреждении любого нападения очень важно выиграть время до нападения", - подчеркнул заместитель генерального директора Международной ассоциации телохранителей.Он рассказал, на что в первую очередь обращает внимание профессиональный телохранитель: работая в толпе, он всегда смотрит на три параметра: глаза, руки и поведение людей.Но даже и в этом случае у Абэ был шанс остаться в живых, если бы был отработан второй этап - реагирование. Между первым выстрелом, когда преступник промахнулся, и вторым, смертельным, прошло 2,6 секунды. Это достаточное время, чтобы защитить объект. Например, охрана могла сбить с ног Абэ после первого выстрела и, прикрыв собой, увести в безопасное место, уверен эксперт."Само по себе то, что человек идет по проезжей части, - это же странно. И то, что на это не обратили внимание или обратили, но ничего не сделали, - говорит о том, что основы защиты не были выполнены. А если заметили, но ничего не сделали - значит, очень низкий критический порог мышления. Могли очень оптимистично трактовать его движения - что он направился пофотографировать. В сознании японцев заложена убежденность, что все люди - в основном хорошие, но среди них есть исключения. Поэтому запросто оставляют чемодан или сумку, уверенные, что придут и вещи будут на месте. Это очень хорошая сторона Японии, но с таким мышлением никого нельзя защитить", - считает Осанаи.Но и после всех этих ошибок, после второго выстрела был шанс спасти Синдзо Абэ, если бы последующие действия были отработаны грамотно."После нападения объект срочно выводят с места происшествия. Его ни в коем случае нельзя оставлять на том же месте. Срочно подгоняется машина и его увозят в безопасное место вне зависимости от того, ранен он или нет. Это основа теории. Но мы видим, как все побежали, чтобы задержать преступника, и никого не осталось, чтобы защитить Абэ. К тому же у Абэ - остановка сердца, а массаж ему делает какая-то женщина со стороны, чуть ли не из прохожих. То есть служба безопасности бездействует, машину не подгоняют к месту. Поэтому и транспортировка до больницы заняла столько времени и в конце концов он умер от потери крови. Возможно, если бы его срочно доставили на машине, а не на вертолете в ближайшую больницу, успели бы спасти жизнь. Мы не знаем деталей его состояния в тот момент, но 50 минут на транспортировку – это немыслимо. За это время, конечно, можно умереть. Служба безопасности провалила и этап предупреждения, и этап реагирования, и этап пост-действий. Работа на всех трех стадиях не была сделана. В этом случае ничего удивительного в трагическом финале нет, к сожалению. Это закономерно", - считает Осанаи.

https://ria.ru/20220725/abe-1804697647.html

https://ria.ru/20220722/abe-1804204501.html

https://ria.ru/20220717/ubiytsa-1802999752.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, синдзо абэ, убийство экс-премьера японии синдзо абэ