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Киев ударил ракетами HIMARS по изолятору в ДНР с пленными азовцами

Киев ударил ракетами HIMARS по изолятору в ДНР с пленными азовцами - РИА Новости, 29.07.2022

Киев ударил ракетами HIMARS по изолятору в ДНР с пленными азовцами

Украинские войска ударили по изолятору в Еленовке в ДНР, где содержатся пленные бойцы националистического батальона "Азов" (против боевиков которого в России... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:51

2022-07-29T11:51

2022-07-29T18:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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рсзо himars

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинские войска ударили по изолятору в Еленовке в ДНР, где содержатся пленные бойцы националистического батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела) из РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация", — отметили в ведомстве.Изначально российское Министерство обороны сообщило о 40 погибших и 75 пострадавших украинских военнопленных. Позднее штаб территориальной обороны ДНР уточнил, что были убиты 53 человека.По данным российского военного ведомства, целью было желание украинского командования запугать своих солдат и предотвратить их сдачу в плен в будущем.

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донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днр, донбасс, рсзо himars, министерство обороны рф (минобороны рф)