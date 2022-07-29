https://ria.ru/20220729/nefteprovod-1806006892.html
КТК восстановил штатную работу нефтепровода "Тенгиз-Новороссийск"
КТК восстановил штатную работу нефтепровода "Тенгиз-Новороссийск" - РИА Новости, 29.07.2022
КТК восстановил штатную работу нефтепровода "Тенгиз-Новороссийск"
Две нефтеперекачивающих станции (НПС) на нефтепроводе "Тенгиз-Новороссийск" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возобновили работу в штатном режиме... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T23:37
2022-07-29T23:37
2022-07-29T23:38
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черное море
россия
chevron
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Две нефтеперекачивающих станции (НПС) на нефтепроводе "Тенгиз-Новороссийск" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возобновили работу в штатном режиме после отключения энергоснабжения из-за плохой погоды в Казахстане, сообщили в пресс-службе КТК.С 27 июля станции "Курмангазы" и "Исатай" были отключены от электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, ураганный ветер) и падения нескольких опор воздушных линий электропередачи. При этом на график отгрузки нефти инцидент не повлиял, так как питание основного оборудования станций осуществлялось от резервных источников.В консорциуме отметили, что активное участие в восстановительных работах принимала казахстанская компания по управлению электрическими сетями "Kegos", которая в том числе выделила необходимые опоры 220 кВ из собственного аварийного запаса, организовала их оперативную погрузку и отправку.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода - 67 миллионов тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 миллионов. По системе КТК Казахстан экспортирует около 80% своей нефти.Среди крупнейших акционеров компании - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казахстан, черное море, россия, chevron , казмунайгаз, транснефть
23:37 29.07.2022 (обновлено: 23:38 29.07.2022)
КТК восстановил штатную работу нефтепровода "Тенгиз-Новороссийск"
Пресс-служба КТК: специалисты возобновили работу нефтепровода "Тенгиз-Новороссийск"
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Две нефтеперекачивающих станции (НПС) на нефтепроводе "Тенгиз-Новороссийск" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возобновили работу в штатном режиме после отключения энергоснабжения из-за плохой погоды в Казахстане, сообщили в пресс-службе КТК.
"29 июля 2022 года на станции НПС "Курмангазы" и НПС "Исатай" АО "КТК-К" подано напряжение, которое позволило вывести объекты нефтепровода в штатный режим работы. В настоящее время, нефтепроводная система "Тенгиз-Новороссийск" работает в штатном режиме, что обеспечивает выполнение заявок грузоотправителей нефти", - говорится в сообщении консорциума.
С 27 июля станции "Курмангазы" и "Исатай" были отключены от электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, ураганный ветер) и падения нескольких опор воздушных линий электропередачи. При этом на график отгрузки нефти инцидент не повлиял, так как питание основного оборудования станций осуществлялось от резервных источников.
В консорциуме отметили, что активное участие в восстановительных работах принимала казахстанская компания по управлению электрическими сетями "Kegos", которая в том числе выделила необходимые опоры 220 кВ из собственного аварийного запаса, организовала их оперативную погрузку и отправку.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря
, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода - 67 миллионов тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 миллионов. По системе КТК Казахстан
экспортирует около 80% своей нефти.
Среди крупнейших акционеров компании - РФ
(через "Транснефть
"), Казахстан (через "Казмунайгаз
"), структуры Chevron
, "Лукойла
", ExxonMobil
, СП "Роснефти
" и Shell
.