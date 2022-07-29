https://ria.ru/20220729/nato-1805841654.html

В Кремле назвали вступление Швеции и Финляндии в НАТО формальным шагом

В Кремле назвали вступление Швеции и Финляндии в НАТО формальным шагом - РИА Новости, 29.07.2022

В Кремле назвали вступление Швеции и Финляндии в НАТО формальным шагом

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО —формальный шаг, но важно учитывать, какие фактические последствия он повлечет, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:21

2022-07-29T13:21

2022-07-29T15:29

в мире

швеция

нато

россия

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО —формальный шаг, но важно учитывать, какие фактические последствия он повлечет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Что последует дальше? Что будет с военной инфраструктурой? Что будет с военными инструкторами? Что будет с иностранными базами натовскими и так далее. Вот в чем вопрос", — пояснил он.Как подчеркнул представитель Кремля, присоединение двух стран стало очередным этапом продвижения НАТО к границам России. Минобороны изучит сложившуюся ситуацию и будет работать над усилением западных флангов, как поручал президент.Песков добавил, что Москва в дальнейшем будут учитывать это решение Хельсинки и Стокгольма в двусторонних отношениях.Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал пересмотреть отношения со Стокгольмом и Хельсинки и отметил, что Москва даст симметричный ответ в случае появления угроз от вступления двух государств в НАТО.В конце июня Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении двух североевропейских государств к блоку. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.На прошлой неделе президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара может затормозить процесс вступления в случае невыполнения установленных требований. По его словам, "особенно Швеция не показывает должной реакции".

https://ria.ru/20220727/finlyandiya-1805367933.html

https://ria.ru/20220712/nato-1801951192.html

https://ria.ru/20220728/nato-1805393289.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, швеция, нато, россия, дмитрий песков, финляндия, дмитрий медведев, реджеп тайип эрдоган