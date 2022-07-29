https://ria.ru/20220729/nato-1805841654.html
В Кремле назвали вступление Швеции и Финляндии в НАТО формальным шагом
В Кремле назвали вступление Швеции и Финляндии в НАТО формальным шагом - РИА Новости, 29.07.2022
В Кремле назвали вступление Швеции и Финляндии в НАТО формальным шагом
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО —формальный шаг, но важно учитывать, какие фактические последствия он повлечет, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:21
2022-07-29T13:21
2022-07-29T15:29
в мире
швеция
нато
россия
дмитрий песков
финляндия
дмитрий медведев
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО —формальный шаг, но важно учитывать, какие фактические последствия он повлечет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Что последует дальше? Что будет с военной инфраструктурой? Что будет с военными инструкторами? Что будет с иностранными базами натовскими и так далее. Вот в чем вопрос", — пояснил он.Как подчеркнул представитель Кремля, присоединение двух стран стало очередным этапом продвижения НАТО к границам России. Минобороны изучит сложившуюся ситуацию и будет работать над усилением западных флангов, как поручал президент.Песков добавил, что Москва в дальнейшем будут учитывать это решение Хельсинки и Стокгольма в двусторонних отношениях.Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал пересмотреть отношения со Стокгольмом и Хельсинки и отметил, что Москва даст симметричный ответ в случае появления угроз от вступления двух государств в НАТО.В конце июня Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении двух североевропейских государств к блоку. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.На прошлой неделе президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара может затормозить процесс вступления в случае невыполнения установленных требований. По его словам, "особенно Швеция не показывает должной реакции".
https://ria.ru/20220727/finlyandiya-1805367933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, нато, россия, дмитрий песков, финляндия, дмитрий медведев, реджеп тайип эрдоган
13:21 29.07.2022 (обновлено: 15:29 29.07.2022)
В Кремле назвали вступление Швеции и Финляндии в НАТО формальным шагом
Пресс-секретарь Путина Песков назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО формальным шагом
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО —формальный шаг, но важно учитывать, какие фактические последствия он повлечет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Что последует дальше? Что будет с военной инфраструктурой? Что будет с военными инструкторами? Что будет с иностранными базами натовскими и так далее. Вот в чем вопрос", — пояснил он.
Как подчеркнул представитель Кремля, присоединение двух стран стало очередным этапом продвижения НАТО к границам России. Минобороны изучит сложившуюся ситуацию и будет работать над усилением западных флангов, как поручал президент.
Песков добавил, что Москва в дальнейшем будут учитывать это решение Хельсинки и Стокгольма в двусторонних отношениях.
Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал пересмотреть отношения со Стокгольмом и Хельсинки и отметил, что Москва даст симметричный ответ в случае появления угроз от вступления двух государств в НАТО.
В конце июня Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении двух североевропейских государств к блоку. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
На прошлой неделе президент Реджеп Тайип Эрдоган
предупредил, что Анкара может затормозить процесс вступления в случае невыполнения установленных требований. По его словам, "особенно Швеция не показывает должной реакции".