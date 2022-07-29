https://ria.ru/20220729/most-1805995107.html

ВСУ хотят взорвать мост и обвинить в этом ВС России, заявили в Минобороны

ВСУ хотят взорвать мост и обвинить в этом ВС России, заявили в Минобороны - РИА Новости, 29.07.2022

ВСУ хотят взорвать мост и обвинить в этом ВС России, заявили в Минобороны

Украинские боевики заминировали мост в Новопавловке Днепропетровской области, чтобы взорвать его и обвинить Вооруженные силы России и ДНР в "неизбирательных... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T21:36

2022-07-29T21:36

2022-07-29T21:45

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские боевики заминировали мост в Новопавловке Днепропетровской области, чтобы взорвать его и обвинить Вооруженные силы России и ДНР в "неизбирательных ударах", сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Достоверно установлено, что боевики украинских вооруженных формирований в Новопавловке Днепропетровской области заминировали автомобильный мост через реку Соленая, который они планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сказал он.Генерал в очередной раз подчеркнул, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы России и союзные силы ЛНР и ДНР не наносят ударов по гражданской инфраструктуре, гуманно относятся к мирным жителям и оказывают им всестороннюю помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, донецкая народная республика, днепропетровская область