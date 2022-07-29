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ВСУ хотят взорвать мост и обвинить в этом ВС России, заявили в Минобороны - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/most-1805995107.html
ВСУ хотят взорвать мост и обвинить в этом ВС России, заявили в Минобороны
ВСУ хотят взорвать мост и обвинить в этом ВС России, заявили в Минобороны - РИА Новости, 29.07.2022
ВСУ хотят взорвать мост и обвинить в этом ВС России, заявили в Минобороны
Украинские боевики заминировали мост в Новопавловке Днепропетровской области, чтобы взорвать его и обвинить Вооруженные силы России и ДНР в "неизбирательных... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T21:36
2022-07-29T21:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские боевики заминировали мост в Новопавловке Днепропетровской области, чтобы взорвать его и обвинить Вооруженные силы России и ДНР в "неизбирательных ударах", сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Достоверно установлено, что боевики украинских вооруженных формирований в Новопавловке Днепропетровской области заминировали автомобильный мост через реку Соленая, который они планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сказал он.Генерал в очередной раз подчеркнул, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы России и союзные силы ЛНР и ДНР не наносят ударов по гражданской инфраструктуре, гуманно относятся к мирным жителям и оказывают им всестороннюю помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
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в мире, россия, донецкая народная республика, днепропетровская область
21:36 29.07.2022 (обновлено: 21:45 29.07.2022)
 
ВСУ хотят взорвать мост и обвинить в этом ВС России, заявили в Минобороны

Украинские боевики хотят взорвать мост в Днепропетровской области и обвинить в этом Россию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские боевики заминировали мост в Новопавловке Днепропетровской области, чтобы взорвать его и обвинить Вооруженные силы России и ДНР в "неизбирательных ударах", сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Достоверно установлено, что боевики украинских вооруженных формирований в Новопавловке Днепропетровской области заминировали автомобильный мост через реку Соленая, который они планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных сил России и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сказал он.
Генерал в очередной раз подчеркнул, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы России и союзные силы ЛНР и ДНР не наносят ударов по гражданской инфраструктуре, гуманно относятся к мирным жителям и оказывают им всестороннюю помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская область
 
 
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